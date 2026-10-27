Nový číňan místo ojetiny? Dobíjecí hybridy rostou na úkor tradičních značek

S hypotézou, že čínské značky v Evropě rostou hlavně na úkor prodejů ojetin, se redakce iDNES.cz setkala za poslední měsíce několikrát. Je ovšem otázkou, zda se tím manažeři tradičních značek jen neuklidňují. Požádali jsme Carvago, které neustále sleduje miliony inzerátů na ojetá auta po celé Evropě, aby se pokusili ze svých databází něco k tomuto tématu vyčíst.
Za cenu několik let starého vozu zavedené značky lze pořídit nové čínské auto, taková je realita. A slyší na to zákazníci? Zdá se, že v některých případech ano, a vcelku jasně. „Nejvýrazněji čínské značky ubírají podíl na trhu nových plug-in hybridů, kde ztrácejí hlavně Cupra, Mercedes, Volvo, BMW a Toyota,“ ukazuje analýza německého trhu vyčetlo z dat Carvago. Společnost detailně monitoruje automobilový trh ve všech zemích, kde působí. „Německo jako náš soused a současně největší automobilový trh v Evropě je skvělým indikátorem trendů,“ vysvětluje Jiří Červenka, mluvčí Carvaga. Analytici online platformy využili oficiální registrační statistiky úřadu KBA a vlastní data z online inzerce za leden až srpen 2026 a stejné období loňského roku. Nedá se samozřejmě jednoduše říci, že ten, kdo by si šel pro ojetý mercedes, koupí raději nový čínský plug-in hybrid, ovšem trend přesunu zájmu zákazníků, kteří absolutně ztratili loajalitu a věrnost k tradičním značkám a nerozpakují se – možná pod vlivem zklamání z aktuální nabídky – zkusit něco nového, nevyzkoušeného.
Čínský dovoz roste
Čínské značky za prvních osm měsíců letošního roku v Německu zaznamenaly 83 192 registrací nových osobních aut, zatímco loni jich ve stejném období bylo zhruba 32 tisíc. To je zhruba 2,5 násobek. „Celý německý trh přitom přidal jen 4,8 procenta. Společný tržní podíl čínských značek se tak ve výsledku zvýšil z 1,7 na 4,2 procenta. Jedničkou je BYD s 36 748 registracemi a meziročním růstem o 329 procent, druhé MG má 23 157 registrací a roste o 48 procent,“ vypočítává Červenka. Odkud ale čínské značky berou nové zákazníky? „Nejzřetelnější stopa vede na trh nových plug-in hybridů a k levným SUV a malým autům zavedených značek. Tlak ale cítí i značkoví dealeři mladých ojetin.“
Sledovaný objem prodejů mladých spalovacích ojetin u německých značkových dealerů meziročně klesl o 8,6 procenta. U hybridních ojetin činí pokles dokonce 9,9 procenta. „Jde o vozy staré šest měsíců až čtyři roky s nájezdem přes 6 000 kilometrů, tedy segment, ve kterém zákazníci hledají relativně nové auto za výrazně nižší cenu než u nového vozu. Celkově se mladých ojetin u značkových dealerů prodalo o 3,4 procenta méně, podobně jako na celém německém trhu ojetin, kde KBA eviduje o 2,7 procenta méně přepisů. Pokles se soustředí na spalovací a hybridní vozy, ojetých elektromobilů se naopak prodává víc,“ pokračuje ve studiu statistik Jiří Červenka.
„Nejvíc se nové čínské auto a mladá ojetina cenově potkávají u rodinných SUV,“ všímá si. Nové MG HS se v německé inzerci pohybuje kolem 29 900 eur, prakticky stejně jako dvou- až čtyřletý Volkswagen Tiguan od značkového dealera. „Podobných příkladů je více. Nové MG ZS vychází přibližně na 23 400 eur, zatímco dva až čtyři roky starý Volkswagen T-Roc u značkového dealera na necelých 25 tisíc eur. Také ve vyšší cenové hladině se nabídky potkávají: nové BYD Seal U stojí kolem 34 900 eur, podobně jako dvou- až čtyřleté BMW X1.“
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Denní ojetiny
„Další konkurenci představují prakticky nejetá auta s takzvanou denní registrací. Zhruba třetina sledovaných téměř nových čínských vozů na mobile.de (známá velká platforma pro inzerci aut - pozn. iDNES.cz) už byla registrovaná, má najeto nejvýše tisíc kilometrů a prodává se jako ojetá. Vedle několikaletého vozu tradiční značky tak stojí auto s minimálním nájezdem. Hranice mezi trhem nových a ojetých aut je pro zákazníka v takové situaci velmi tenká,“ vysvětluje Jiří Červenka.
„Z pohledu zákazníků je podstatné i to, jaké pohony čínské značky nabízejí. Výrazně posilují plug-in hybridy. Letos tvoří 35 procent čínských registrací v Německu, zatímco loni to bylo 19 procent. Na celém německém trhu plug-in hybridů zvýšily čínské značky podíl z 3,3 na 13,3 procenta. Dohromady jsou tak druhým největším prodejcem plug-in hybridů v Německu, hned za Volkswagenem,“ všímá si mluvčí Carvago. Jen BYD letos v Německu zaregistroval 22 586 plug-in hybridů, prakticky stejně jako BMW s 22 647 vozy. BYD Seal U je v této kategorii druhým nejregistrovanějším modelem za Volkswagenem Tiguan. Růst plug-in hybridů podporuje i nová německá dotace, která soukromníkům přispívá na nová elektrická auta a plug-in hybridy. Na ojetiny ani na vozy s denní registrací se nevztahuje.
„Podíl, který čínské značky mezi plug-in hybridy získaly, chybí hlavně zavedeným evropským a japonským značkám. Seat s Cuprou klesl z 10,7 na 6,7 procenta, Mercedes z 15,1 na 11,8, Volvo z 9,0 na 6,6 a BMW z 12,1 na 10,3 procenta. Toyota prodala o 49 procent méně plug-in hybridů. Paradoxem je Volvo, které patří čínskému koncernu Geely. Výrazně posílilo jen Audi, které díky novým modelům A5 a A6 svůj podíl zdvojnásobilo,“ vypočítává Červenka.
Všímá si také, že druhá nejúspěšnější čínská značka, MG, zase staví téměř polovinu svých německých registrací na hybridech bez externího dobíjení. „U modelu ZS tvoří tento pohon 86 procent registrací. Ve stejné třídě zároveň ztrácejí objem Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris (o 4 829 kusů), Kia Ceed a Opel Astra. Pro Toyotu, průkopníka hybridů, je to citlivý bod. Čínské automobilky tak vstupují do rozpočtů zákazníků zavedených značek s různými druhy pohonu, včetně těch, které nevyžadují změnu návyků spojenou s nabíjením.“
Pokles tradičních značek na německém trhu je realitou: „V celkovém podílu na trhu nejvíc ztrácí Volkswagen, jehož podíl klesl z 20,1 na 18,1 procenta. Toyota prodala o 18,5 procenta méně aut, Volvo o 16,6 procenta a Mitsubishi o 41 procent,“ uvádí Jiří Červenka, upozorňuje však, že ne vše jde na vrub Číňanům: Ford ukončil výrobu Focusu, Mitsubishi modelu Space Star a Volkswagen měnil generaci T-Rocu.
Změna značky navíc nemusí vždy znamenat odchod zákazníka k jinému prodejci. To ukazuje příklad Leapmotoru, který za leden až srpen v Německu zaznamenal 13 392 registrací, meziročně o 279 procent více. Jeho malý elektrický model T03 se v inzerci pohybuje těsně pod 20 tisíci eur. „Leapmotor využívá dealerskou síť koncernu Stellantis. Zákazník tak může přijít ke svému známému prodejci a nakonec si vybrat čínské auto. Pro tradiční automobilku je to další konkurent, pro samotného dealera ale může jít o způsob, jak si kupujícího udržet. Růst čínských značek proto mění nejen to, mezi jakými auty se lidé rozhodují, ale také nabídku zavedených prodejních sítí,“ dodává Červenka.
Analýza odhaduje prodeje ojetin podle stažených inzerátů na mobile.de po vyloučení vozů, které stejný dealer do 30 dnů vystavil znovu, vysvětluje metodiku Jiří Červenka z Carvago. Registrace nových aut podle KBA zahrnují i vlastní registrace dealerů a dovozců. Tržní podíly vycházejí z registrací KBA podle značek, modelů a pohonů, Seat a Cupru vede KBA společně. Přímé přechody jednotlivých zákazníků mezi značkami data nesledují; závěr o jejich přesunu vychází ze souběhu prodejních trendů a cenového srovnání.
V Česku zatím vládne Škoda
Situaci v Česku je zatím těžko rozklíčovat. „Zatím kanibalizaci jiných značek nevidíme, ale předpokládáme, že do budoucna určitě přijde. Ve větší míře zejména na úkor korejských modelů, jako jsou Kia Sportage a Hyundai Tucson, protože čínské značky sázejí především na vozy typu SUV, nikoli na hatchbacky či kombíky,“ komentuje Daniel Luňáček, ředitel prodeje AAA AUTO. V případě značky Škoda to podle něho čínské značky budou mít těžší: „Ten, kdo je zarytý škodovák, do ‚číny‘ asi jen tak neskočí; ten, kdo jezdil korejskými auty, k ní možná přejde lépe,“ komentuje. U škodovek bude podle Luňáčka rozhodovat hlavně cena. „Pokud někdo shání například karoq, bude pro něj zajímavé pořídit si za stejnou cenu auto vyšší modelové řady od čínského výrobce. A to pro škodovky může být a bude problém. Když zákazníkům ukážeme téměř nový čínský vůz a ojetý kodiaq za podobnou cenu, tak už velká část z nich uvažuje o tom, proč by čínský vůz nezkusila, protože získá výhodu novějšího auta se zárukou.“