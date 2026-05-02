Říct o čínském Ordos, že je městem v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, je současně pravdivé, jakož i nepřesné. Ordos je totiž z definice především městskou prefekturou. Zvláštním samosprávním útvarem, která pokrývá skoro 87 000 kilometrů čtverečních rozlohy pouští a pustin Ordoské plošiny. Ovšem zastavěná plocha tohoto na naše poměry super-rozlehlého města je mnohem skromnější. Jeho širší metropolitní oblast totiž pokrývá jen asi 5 800 kilometrů čtverečních, přičemž vlastní plocha intravilánu má pak necelých 2 500 kilometrů čtverečních.
Ordos je tedy městem, v němž nezastavěné katastrální území činí pětatřicetinásobek zástavby. Kde k první autobusové zastávce teoreticky můžete kráčet dva týdny. Celou tu geografickou anomálii bychom mohli složitě vysvětlovat správními zvyklostmi Čínské lidové republiky i postoji její zahraniční politiky vůči Mongolsku.
Dá se to ale celé odbýt jedním jediným slovem: „Uhlí.“