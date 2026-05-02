Čínské město bez lidí boduje ve vývoji autonomních vozidel

Radomír Dohnal
Kangbashi, grandiózní projekt města pro milion obyvatel uprostřed ordoské pustiny, dopadl napoprvé neslavně. Po kolapsu cen uhlí se stal nejslavnějším čínským Městem duchů. Málokdo čekal, že se tato urbanistická anomálie kvůli bankrotu stane ideálním areálem pro firmy testující autonomní vozidla.
Část 1/6

Říct o čínském Ordos, že je městem v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, je současně pravdivé, jakož i nepřesné. Ordos je totiž z definice především městskou prefekturou. Zvláštním samosprávním útvarem, která pokrývá skoro 87 000 kilometrů čtverečních rozlohy pouští a pustin Ordoské plošiny. Ovšem zastavěná plocha tohoto na naše poměry super-rozlehlého města je mnohem skromnější. Jeho širší metropolitní oblast totiž pokrývá jen asi 5 800 kilometrů čtverečních, přičemž vlastní plocha intravilánu má pak necelých 2 500 kilometrů čtverečních.

Město, kde autům nepřekáží lidé. Zní to jako hodně svérázná reklama, ale svou „klientelu“ zjevně oslovit odkázala.
Auta na zdejších silnicích řízená lidmi se dříve dala počítat na prstech. To už dnes úplně neplatí, poměr je vyrovnaný.
Čínská městská prefektura Ordos se do povědomí ekologů zapsala jako místo, kde si s životním prostředím nedělají těžkou hlavu. I senzace červené hladiny odkaliště sem přitahuje turisty.
Na krásách přírody staví Čína svou reputaci v jiných provinciích. Ordos je tu od toho, aby se děly zázraky průmyslové. Odsolovací jezírka a laguny možná trvale jizví krajinu, ale pomáhají Číně růst.
Vývojáři ze společnosti KargoBot se v Kangbaši zabydleli už dávno, a od roku 2021 tu v provozu testují konvoje spoluřízených nákladních vozů.
20 fotografií

Ordos je tedy městem, v němž nezastavěné katastrální území činí pětatřicetinásobek zástavby. Kde k první autobusové zastávce teoreticky můžete kráčet dva týdny. Celou tu geografickou anomálii bychom mohli složitě vysvětlovat správními zvyklostmi Čínské lidové republiky i postoji její zahraniční politiky vůči Mongolsku.

Dá se to ale celé odbýt jedním jediným slovem: „Uhlí.“



