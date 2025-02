Čínská invaze do Česka pokračuje. Farizon nabídne superzáruku na baterii

Farizon nejspíš málokomu v Česku něco řekne. Jde ale o jednu ze značek patřící do koncernu Geely, kam spadá třeba i Volvo. Číňané jsou známí tím, že zakládají spoustu nových automobilových značek, tohle je příklad jedné z nich. Ale od roku 2023 už dokázala prodat přes 300 tisíc elektrických dodávek. „Jde o trojnásobné množství elektrických dodávek prodaných za stejnou dobu v celé Evropě,“ uvádí magazín Autosalon.

Má také největší výzkumný institut pro komerční vozidla na alternativní pohony v Číně. Umí i kamiony a náklaďáky, ale do Česka bude dovážet zatím pouze dvě verze lehkých užitkových dodávek. Vysloveně těch pracovních, kterých se netýkají cla na auta dovezená z Číny do Evropské unie (pro Geely, mateřský koncern Farizonu jsou 28,8 procent). Osobní verze tedy zatím nečekejte. „Nebudeme tedy dovážet osobní verzi, na kterou by se dodatečná cla vzhledem k osmimístnému interiéru vztahovala,“ uvedl Željko Šimek z AutoWallis.

Českým importérem je maďarská firma AutoWallis, která zde zastupuje korejský SsangYong a je třeba také distributorem náhradních dílů MG. Česko je jednou z prvních zemí v Evropě, kde byly vozy značky Farizon s jednoduchými jmény V6E a SV uvedeny, dokonce dřív než třeba v Německu nebo ve Velké Británii. V lednu se značka představila na rakouském trhu, od loňska je v Srbsku a Řecku. „Evropský trh, jakožto důležité centrum globální ekologické dopravy, je pro rozvoj globálního podnikání společnosti Farizon klíčový,“ okomentoval Damir Domitran, regionální manažer značky Farizon pro střední a východní Evropu společnosti AutoWallis při vstupu značky na rakouský trh.

Oba modely představené v Praze míří proti vozům jako Ford e-Transit. Podle ohlasů různých rozvážkových firem sází výrobce na to, že pro ně je dostačující denní dojezd kolem 200 kilometrů, důležité jsou ale přepravní schopnosti vozů. Konstrukčně starší model V6E má délku 4 855 mm, nosnost 1 150 kilogramů a nákladový prostorem o objemu až 6 m3. Poháněna jsou zadní kola a pod podlahou je uložena baterie CATL s kapacitou 42 kWh. Kombinovaný dojezd je 195 km, v městském provozu až 265 km. Prodejní cena vozidla bez DPH začíná na 762 450 Kč bez DPH. „Opel Vivaro, kterého dovozce jmenoval jako jednoho z konkurentů, startuje na 1 054 900 korunách bez daně, ale s o něco delším dojezdem a rychlejším nabíjením,“ všímá si Aktuálně.cz.

Modernější je pak model Farizon SV, nebo-li SuperVan, jehož hlavním designérem byl Hervé Robert Bertrand, který dříve působil jako šéfdesignér pro Renault Trucks a Mack Trucks ve skupině Volvo Group. Celková hmotnost tohoto vozidla je 3 500 kg, je dostupný v 6 variantách (L1–L3 a H1–H3) s vnější délkou 5–6 m a nákladovým prostorem od 6,7 m³ do 13 m³. Užitečné zatížení se pohybuje od 1 480 kg (model 6,7 m³) po 1 070 kg (model 13 m³). Vůz má pohon přední nápravy, což u dodávek není úplně obvyklé, již brzy ale bude představena také verze s pohonem všech kol. Baterie má několik variant od 49 do 106 kWh, podle čehož se také liší dojezd, a to od 200 do 359 km, případně od 262 do 551 km ve městě. Cena začíná na 1 019 974 Kč bez DPH.

Tento model, který se chlubí výjimečným koeficientem aerodynamického odporu (Cx=0,29), chce hodně ohromit luxusem, když v základu jsou třeba kožené ventilované i vyhřívané sedačky, kožený vyhřívaný volant, 12palcový dotykový displej nebo parkovací kamera. Nečekaným řešením je také absence B sloupku na straně spolujezdce, což umožňuje nakládání větších věcí do otvoru vzniklého otevřením spolujezdcových dveří a bočních posuvných. Pro bezpečnost nutné vzpěry jsou integrovány právě ve dveřích, v nich je uchycený také bezpečnostní pás spolujezdce. Importér se také prý snaží v Číně domluvit, zda by výrobce nedokázal dodat provedení s posuvnými bočními dveřmi nákladového prostoru na obou bocích; prozatím jsou tedy jen na pravé straně.

Další specialitou většího z čistě bateriových užitkových vozidel Farizonu je řízení drive-by-wire, to znamená, že pokyny od volantu k nápravě předává elektronika, chybí přímé fyzické propojení.

Jen na okraj: větší SuperVan působí samozřejmě mnohem moderněji, ovšem ani V6E nevypadá zle, poznámka o tom, že je to starší model, znamená, že byl uveden na domácí trh před dvěma a půl lety; to ukazuje obrovský rozdíl oproti mnohem „pomalejším“ výrobcům ze zbytku světa.

Co je na modelech Farizon překvapivé pro zákazníky, to jsou záruky, které výrobce na tyto elektromobily nabízí. Na model V6E je to 100 tisíc kilometrů nebo 36 měsíců na vozidlo, 200 tisíc km nebo 60 měsíců na elektrický systém a celých 300 tisíc km nebo 72 měsíců na baterii s minimální zachovanou kapacitou 70 %. U modelu SV je to pak 200 tisíc km nebo 5 let obecná záruka a 200 tisíc km nebo 8 let na baterii. Importér působící prozatím v Praze a Ostravě chce s těmito čínskými bateriovými dodávkami proniknout hlavně do zásilkových služeb a k řemeslníkům. Chce prodávat především auta ze skladu, která doputují k zákazníkům v řádu týdnů, v případě objednání vozu do výroby bude dodací lhůta přibližně šest měsíců. „Náhradní díly drží dovozce ve svém centrálním skladu v Budapešti, odkud do cílových zemí vyjíždějí třikrát týdně. Chystá se ale také otevření skladu v Nizozemsku, který pak bude pro český trh primární zásobárnou náhradních dílů,“ dodává Aktuálně.cz.

Farizon New Energy Commercial Vehicle Group je výrobcem užitkových vozidel skupiny Geely Holding Group, který se zaměřuje na alternativní pohony, kromě elektrifikace také na vývoj pohonů na vodík a metanol.