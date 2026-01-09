Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut

Martin Šidlák
Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity na spotřebu elektřiny pro elektromobily. Například vozy do 2 tun nesmí překročit 15,1 kWh/100 km, jinak přijdou o dotace a daňové výhody.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nová povinná národní norma nahrazuje předchozí doporučený rámec, čímž získává v Číně přímou právní sílu směrovanou k nově vyráběným modelům. Norma má oficiální název Limity spotřeby energie pro elektromobily, část 1: Osobní automobily. Stanoví závazné limity spotřeby elektřiny rozlišené podle pohotovostní hmotnosti vozidla a dalších technických charakteristik.

BYD Qin L na autosalonu v Pekingu
BYD Seal U DM-i
Vstup čínské automobilky BYD na český trh
Vstup čínské automobilky BYD na český trh
Stella Li je spoluzakladatelkou a jednou z klíčových postav BYDu
28 fotografií

Ve srovnání s předchozí doporučenou verzí nový povinný standard zpřísňuje požadavky na spotřebu energie přibližně o 11 procent.

Vztahuje se na vozidla do 3,5 tuny a podle portálu CarNewsChina regulační orgány uvedly, že důvodem zavedení limitů je snaha motivovat výrobce k hledání energeticky úsporných technologií, tedy aby se dojezd elektroaut nezvyšoval v prvé řadě navyšováním kapacity a velikosti baterií, ale hledala se technická řešení, jak snížit spotřebu.

ANALÝZA: Ze 129 čínských značek elektromobilů jich do roku 2030 přežije 15

Předpis zohledňuje více ukazatelů, především hmotnost vozidla, ale třeba i počet sedadel apod. Pro čistě elektrické osobní automobily s pohotovostní hmotností do dvou tun stanoví nový požadavek maximální spotřebu elektrické energie 15,1 kilowatthodin na 100 kilometrů.

Elektromobilem v brutálních vedrech. Kolik z dojezdu ukousne klimatizace

Vozidlo, které tyto limity nesplní, nebude mít nárok na dotace a daňové výhody. Stejný balíček opatření také zvyšuje technické limity pro plug-in hybridní vozidla a vozidla s tzv. prodlužovačem dojezdu, včetně vyšších minimálních požadavků na dojezd na čistě elektrický pohon pro získání nároku na státní pobídky.

Pedál na podlaze. Jaká je spotřeba elektrické škodovky na německé dálnici?

Podle CarNewsChina neznamená nová regulace pro velké čínské automobilky, jako jsou BYD a Geely, příliš velký problém, protože mnoho jejich novějších modelů již tyto limity splňuje. Vozidla, která požadavky nesplňují, budou muset dostat technické úpravy nebo budou vyřazeny z výroby.

Vstoupit do diskuse
titulek

Proč se e-auto vyplatí a potřebujete dálniční známku pro elektromobil?

ilustrační obrázek

Zjistěte, jak se elektrický vůz vyplatí díky nižším nákladům, legislativním výhodám a tipům na úvěr...

Podvod, nebo fyzika? Proč se elektromobily někdy nabíjejí pomalu a co s tím

Test nabíjecí křivky Škoda Elroq 85

„No podívejte se na to, nabíječka píše 300 kW, auto má umět 175 kW a já tu nabíjím kolik? 60 kW!“...

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

VIDEO Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz...

Úprava zákazu spalovacích motorů vytváří spíš nejistotu, tvrdí automobilky

ilustrační snímek

České Sdružení automobilového průmyslu má výhrady k návrhům Evropské komise rozvolňujícím původně...

Nejčtenější

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity...

9. ledna 2026

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Po zavedení namátkových hraničních kontrol se na dálnici A17 u česko-německých...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

9. ledna 2026

Evropa bude mít Auto roku. Zvítězí poprvé škodovka?

Výběr evropského Vozu roku (Car of the Year, COTY) začal na tradičním místě,...

Na autosalonu v Bruselu bude 9. ledna vyhlášeno ocenění pro evropské Auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže je po čtyřech letech i Škoda, tentokrát s modelem Elroq.

9. ledna 2026

Na namrzlé okno karton, škrabka, chemie. Horkou vodu ne!

Rozmrazujete skla svého auta správně? Tady jsou nejlepší triky

Mrazy ztrpčují život řidičům už několik dní. Čelní sklo pokryté ledem, ruce promrzlé u škrábání a čas tlačí. Škrábání oken od námrazy patří mezi nejotravnější discipliny zimního řidiče....

8. ledna 2026  13:03

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

8. ledna 2026,  aktualizováno  8:47

Škoda bojuje o evropský titul. Elroq na to oblékla do závodní kombinézy

Elektrická Škoda Elroq v barvách legendárního závodního speciálu Škoda 130 RS

Škoda je po čtyřech letech opět ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. O prestižní titul Car of the year 2026 bojuje také elektromobil z Mladé Boleslavi. Vítěze vyhlásí v pátek devátého ledna...

8. ledna 2026

Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Připravte svůj vůz na chlad a mráz! Pneumatiky, brzdy, kapaliny i tipy proti smyku. Praktický zimní checklist pro každého řidiče.

7. ledna 2026  12:09

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku

Pit-stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku...

Třetí etapa Dakaru 2026 na 422 kilometrech nabídla všechno od menších dun a otevřených plání až po technické horské pasáže. Posádka dvojnásobného vítěze Rallye Dakar v kategorii kamionů se musela...

7. ledna 2026

Autozápisník: Bardotová důležitá jako Renault, šrouBMW a znali jste Pana Šipku?

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana...

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana Šipky“, palmový test auta BYD a zakázaná reklama Toyoty. Dozvěděli jsme se, že Brigitte Bardotová dala nejen jméno jednomu...

7. ledna 2026

Přestupný rok automobilových šéfů. Měnili se jako letní gumy za zimní

Premium
Rok 2025 se do historie zapíše jako sezona velké personální obměny šéfů...

Pozice automobilového šéfa byla v loňském roce možná ještě méně bezpečným řemeslem než práce pyrotechnika. V top managementech sice panuje „náledí“ celoročně, ale uplynulá sezona již hodně...

7. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

6. ledna 2026

Jediná nezávislá anketa o autech: kdo je vítěz a kdo loser roku?

Ceny roku 2025 podcastu V autě

Automobilový rok 2025 byl plný paradoxů. Značky, které ještě nedávno určovaly tempo, ztrácejí dech, jiné se vezou na vlně opatrnosti a pragmatismu. V podcastu V autě proto jeho autoři sestavili...

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.