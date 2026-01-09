AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Nová povinná národní norma nahrazuje předchozí doporučený rámec, čímž získává v Číně přímou právní sílu směrovanou k nově vyráběným modelům. Norma má oficiální název Limity spotřeby energie pro elektromobily, část 1: Osobní automobily. Stanoví závazné limity spotřeby elektřiny rozlišené podle pohotovostní hmotnosti vozidla a dalších technických charakteristik.
Ve srovnání s předchozí doporučenou verzí nový povinný standard zpřísňuje požadavky na spotřebu energie přibližně o 11 procent.
Vztahuje se na vozidla do 3,5 tuny a podle portálu CarNewsChina regulační orgány uvedly, že důvodem zavedení limitů je snaha motivovat výrobce k hledání energeticky úsporných technologií, tedy aby se dojezd elektroaut nezvyšoval v prvé řadě navyšováním kapacity a velikosti baterií, ale hledala se technická řešení, jak snížit spotřebu.
Předpis zohledňuje více ukazatelů, především hmotnost vozidla, ale třeba i počet sedadel apod. Pro čistě elektrické osobní automobily s pohotovostní hmotností do dvou tun stanoví nový požadavek maximální spotřebu elektrické energie 15,1 kilowatthodin na 100 kilometrů.
Vozidlo, které tyto limity nesplní, nebude mít nárok na dotace a daňové výhody. Stejný balíček opatření také zvyšuje technické limity pro plug-in hybridní vozidla a vozidla s tzv. prodlužovačem dojezdu, včetně vyšších minimálních požadavků na dojezd na čistě elektrický pohon pro získání nároku na státní pobídky.
Podle CarNewsChina neznamená nová regulace pro velké čínské automobilky, jako jsou BYD a Geely, příliš velký problém, protože mnoho jejich novějších modelů již tyto limity splňuje. Vozidla, která požadavky nesplňují, budou muset dostat technické úpravy nebo budou vyřazeny z výroby.