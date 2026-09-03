Pokud pravidelně potkáváte na ulicích mladé kluky v pantoflích s vytaženými bílými ponožkami, jak se proplétají městským davem na poměrně rychlých elektrických koloběžkách, je to obrázek, na který si budete muset zvykat stále víc. Koloběžka je a bude, zdá se, městským přibližovadlem číslo jedna.
Na IFA jsou jich vystavené desítky modelů. Od malých v designu McLaren po velké cruisery, které můžou jezdit klidně 65 km/h. Že je český limit bez řidičáku a registrace 25 km/h? „Jen když se policie dívá,“ vysvětluje mi s úsměvem jeden z vystavovatelů.
Pochází z Číny, stejně jako velká hromada dalších značek, které se letos v Berlíně prezentují. Ten zbytek se sice evropsky tváří, ale i jejich produkty z drtivé většiny pocházejí z Číny. Ta udává trendy nejen v technologiích, ale už taky v mobilitě.
Když s velkou pompou v roce 2017 prezentoval Airbus na veletrhu v Ženevě svoji vizi moderní dopravy, měl na stánku nefunkční model velkého dopravního dronu pro lidi. Říkal tomu Pop.Up. O skoro deset let později tuto vizi uskutečňuje úplně jiná firma. Čínský výrobce aut Xpeng budil na výstavišti právem ohromný zájem svou hexakoptérou pro dva lidi, která má 50kWh baterii a umí létat v autonomním režimu.
A nejde jen o dron. Malinké letadlo (nebo velký dron) má vlastní přepravní prostředek: šestikolovou elektrickou dodávku s range-extenderem, která funguje taky jako dokovací a nabíjecí stanice. V tomto případě už to není jen odvážná vize. Land Aircraft Carrier, jak firma toto dopravní kombo pojmenovala, už míří do sériové výroby a první kusy chce firma dodat zákazníkům ještě letos. Ročně jich plánuje vyrobit asi deset tisíc.
A podobně odvážně přemýšlí taky jiná čínská značka, kterou v Česku dobře známe. Na velkém stánku společnosti Xiaomi, kterou máme v tuzemsku spojenou hlavně s mobilními telefony, stálo hned několik aut. Z firmy, kterou Evropané pořád znají hlavně díky telefonům, vyrostl čínský obr spotřební elektroniky, chytré domácnosti a aut, která podle ní hrají v domácnosti ústřední roli.
Do přistaveného modelu SU7, kterým Xiaomi vstoupilo do automobilového světa, byly napojené všechny myslitelné domácí spotřebiče – od světel přes klimatizaci, robotický vysavač až po závěsy(!). To všechno můžete z auta ovládat nebo si nastavit, aby se automaticky při vašem odjezdu nebo příjezdu domů spouštělo.
Je toto budoucnost aut, nebo už spíš dálkový ovladač na celý váš život? Xiaomi se chystá podle informací iDNES.cz uvést oficiálně svá auta do Česka v příštím roce. Máme se na co těšit.