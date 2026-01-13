Evropská komise vydala pokyny k minimálním cenám čínských elektromobilů

Evropská komise zveřejnila pokyny k tomu, za jakých podmínek může přijmout nabídky minimálních cen od výrobců elektromobilů se sídlem v Číně. Cílem je umožnit některým firmám vyhnout se celním sazbám, které Evropská unie zavedla v říjnu 2024.

Každá nabídka minimální ceny musí podle dokumentu odstranit škodlivé dopady čínských subvencí, zajistit ekvivalent cla, být prakticky realizovatelná a minimalizovat tzv. křížovou kompenzaci, například prostřednictvím prodeje jiných vozů. Další kritéria, jako jsou investice uskutečněné v EU, budou rovněž brána v úvahu.

Podle EU je vzhledem k velkým rozdílům v typech vozidel nutné stanovit konkrétní minimální dovozní ceny. Komise uvádí, že posoudí každou nabídku objektivním a spravedlivým způsobem, v souladu se zásadou nediskriminace a v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO).

O vydání pokynů informovalo také čínské ministerstvo obchodu. To uvedlo, že se Čína a EU dohodly na krocích k vyřešení sporu o dovoz elektromobilů vyrobených v Číně do EU. Ministerstvo ale přímo nezmínilo, zda dohoda zahrnuje zrušení dodatečného cla až 35,3 procenta, které EU zavedla v roce 2024.

Expanzí čínských výrobců elektromobilů do zahraničí jsou znepokojení všichni výrobci aut v Evropě a ve Spojených státech. Evropská unie zavedla cla, aby zabránila přílivu cenově dostupných čínských modelů na své trhy s tím, že čínští výrobci těží z nepoctivých vládních dotací.

Spojené státy zavedly v roce 2024 na elektromobily vyrobené v Číně clo až 100 procent. Americká cla tak účinně blokují prakticky veškerý dovoz čínských elektromobilů do země. EU ale potřebuje cenově dostupné elektromobily ze zahraničí, aby dosáhla svého cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent, upozornila agentura AP.

Představitelé EU si stěžovali, že čínští domácí výrobci jsou připraveni zvýšit podíl na trhu díky masivním dotacím Pekingu, které způsobují, že jsou tito výrobci levnější než evropská konkurence. Čínští výrobci mají mimo jiné přístup k půjčkám s nízkým úročením od státních bank, k levným pozemkům pro továrny, daňovým úlevám, dotovaným surovinám a dílům od státních podniků.

Hodnota dovozu bateriových elektromobilů do Evropy se v roce 2023 zvýšila na 11,5 miliardy USD (239 miliard Kč) z 1,6 miliardy USD v roce 2020. Většina dovozů pocházela od západních automobilek s továrnami v Číně, včetně Tesly a BMW.

Čínské automobilové značky se rozšiřují do Evropy navzdory clům. Podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) a organizace S&P Global Mobility vzrostl podíl automobilů vyrobených v Číně na celkovém prodeji v EU v první polovině loňského roku na šest procent z pěti procent ve stejném období roku 2024. Výrobci se sídlem v EU měli na celkovém prodeji v prvním pololetí podíl 74 procent. Poradenská společnost AlixPartners odhaduje, že do roku 2030 se podíl čínských výrobců na evropském trhu zvýší na deset procent.

Evropská komise vydala pokyny k minimálním cenám čínských elektromobilů

