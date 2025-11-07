Čínská komunistická strana vydává od roku 1953 pětileté plány, které stanovují ekonomické a průmyslové priority pro rozvoj země.
„Poté, co čínská vláda utratila stovky miliard eur na podporu růstu svých automobilových značek (především elektrických), se rozhodla přestat je dotovat. Pro čínské automobilky je to okamžik pravdy,“ vysvětluje Caradisiac. Po patnácti letech (třech pětiletkách), kdy byla podpora vývoje, výroby, prodeje a exportu elektrifikovaných aut jedním z důležitých bodů vládní politiky, tato položka ve strategických plánech pro příští období chybí. Čína celou tuto kategorii nazývá NEV (New Energy Vehicles), což znamená elektrická a plug-in hybridní vozidla a též vozidla s palivovými články.
Nový 15. pětiletý strategický plán rozvoje (2026–2030) nyní upřednostňuje kvantové technologie, biovýrobu, vodíkovou energii a jadernou fúzi jako nové hnací síly hospodářského růstu a elektrifikovaná auta ze seznamu vynechává. „Celý pětiletý plán bude zveřejněn na parlamentním zasedání v březnu,“ uvádí Bloomberg.
Čínský prezident Si Ťin-pching upozornil, že je důležité vyhnout se spěchu s rozvojem a investicemi do stejných „nových výrobních sil“. „Naším cílem je vést všechny zúčastněné strany k přijetí zdravého, racionálního a realistického přístupu ve své práci a zdržet se bezhlavého spěchu do nových iniciativ,“ řekl Si. „Začátkem tohoto roku Si Ťin-pching podle deníku People’s Daily zpochybnil, zda každá provincie potřebuje rozvíjet odvětví, jako je umělá inteligence, výpočetní výkon a elektromobily,“ uvádí Blomberg.
Vyloučení čínského automobilového průmyslu z pětiletého plánu na období 2026–2030 však neznamená, že toto odvětví upadlo v nemilost, poznamenává Reuters. „Znamená to spíše, že toto odvětví má finanční kapacitu na to, aby se uživilo samo, a že Čína hodlá s ohledem na globální obchodní napětí alokovat zdroje na jiné technologie.“
Pět bilionů
Čínská vláda údajně utratila v letech 2009 až 2024 na podporu rozvoje domácího automobilového průmyslu 230,8 miliard dolarů (pět bilionů korun). „Tato strategie byla evidentně úspěšná, protože čínským automobilovým značkám se podařilo ovládnout domácí trh, sesadit Volkswagen z pozice předního výrobce v zemi a nyní si zde nárokovat většinu tržního podílu,“ komentuje Caradisiac.
„Tato strategie, zaměřená na vývoj elektromobilů prostřednictvím masivních investic do technologie a úplné kontroly nad jejím hodnotovým řetězcem (s pomocí evropských a amerických automobilek, které dlouhodobě těží z bezkonkurenčních výrobních nákladů), umožnila čínským výrobcům stát se významnými hráči na exportním trhu. To se rozšiřuje i do Evropy, kde se na současném trhu s vozidly etablovaly značky BYD a zejména MG, přičemž mnoho dalších značek doufá, že brzy dosáhnou významných objemů prodeje (XPeng, Geely a brzy i Chery, GAC atd.).“
„Právě tyto dotace stojí za rozhodnutím Evropské unie zavést cla na elektromobily vyvážené z Číny na starý kontinent,“ připomíná magazín Quattroruote.
Reuters uvádí, že čínský autoprůmysl v prvních devíti měsících roku 2025 vyvážel svá auta do více než 200 zemí světa. Tento export v tomto období vygeneroval tržby ve výši více než 48 miliard dolarů.
„Čínská vláda ovšem v tomto týdnu schválila jeden ze svých největších strategických posunů v automobilovém průmyslu. ... Rozhodla se ve svém novém strategickém investičním plánu na roky 2026, 2027, 2028, 2029 a 2030 ukončit dotace vyhrazené pro automobilky,“ uvádí Reuters.
Důsledky tohoto strategického posunu mohou být enormní. „Ačkoli v Číně stále působí více než 150 různých výrobců, z nichž mnozí jsou zatím daleko od ziskovosti, vláda se domnívá, že automobilový průmysl dosáhl bodu zlomu a již nepotřebuje podporu. Administrativa navíc pozorovala, že tato pomoc může mít také kontraproduktivní účinky na automobilový trh, kdy některé dotace mohou být odkloněny a některé ekonomicky neživotaschopné společnosti jsou udržovány při životě.“
„Čínští výrobci se proto budou muset postarat sami o sebe a je snadné si představit, že mnoho značek závislých na těchto dotacích nepřežije. Pokud se čínský automobilový průmysl stal tak silným, že jeho přední společnosti budou globálně konkurovat evropským, americkým, japonským nebo jihokorejským výrobcům, vláda ve svém sázkovém plánu uspěla,“ komentuje Caradisiac.
A dodává, že není jisté, že i opravdu velké a ambiciózní čínské automobilky dokážou bez státní podpory přežít, což ilustruje finančními výsledky čínského lídra BYD. Zisky elektromobilky, která je považována za jednoho z hlavních konkurentů Tesly, v první polovině roku 2025 klesly.
„Nikdo nedokáže říci, jak se bude čínský automobilový průmysl vyvíjet bez této finanční pomoci, která do značné míry přispěla k jeho růstu. Budou si čínští zákazníci po letech přístupu k elektrickým a plug-in hybridním vozům za bezkonkurenční ceny i nadále kupovat tolik nových aut? Už jen samotný kolaps čínského trhu, který s více než 30 miliony prodaných nových vozů ročně zůstává zdaleka hlavním zdrojem zisku místních značek, by pro ně byl skutečnou katastrofou,“ komentuje Caradisiac.
Nadprodukce
Bloomberg dodává, že automobilový sektor se v Číně potýká s výzvami spojenými s nadměrnou nabídkou. Čína se v průběhu let stala největším automobilovým trhem na světě. Toto odvětví však svírá nadměrná kapacita, vlekoucí se cenová válka a nadměrná konkurence.
„Částečně díky masivním veřejným dotacím byl boom automobilek takový, že Čína se potýká s obrovskou nadkapacitou. V Číně nabídka vozidel převyšuje poptávku. To tlačí společnosti z asijské supervelmoci k expanzi za Velkou čínskou zeď, ale pojistný ventil mezinárodních trhů má svá omezení. Peking skutečně od roku 2022 postupně omezuje národní pobídkové programy pro toto odvětví: do roku 2027 budou zrušeny daňové slevy na nákupy,“ dodávají Quatroruote.
„I prezident Si Ťin-pching kritizoval nadměrnou konkurenci mezi výrobci v nespoutaném závodě o slevy. Výrazné snížení cen jen proto, aby se zvýšil prodej na úkor ostatních, vede automobilky do nebezpečné sestupné spirály.“
„Od roku 2009, kdy Čína zahájila tlak na elektromobily, se stále více měst, která nejsou tradičně známá jako centra mobility, jako například Che-fej a Si-an, stalo těžkými váhami v oblasti elektromobilů. Tento pokrok, spolu s ambicí Číny stát se předním inovátorem, způsobil, že se téměř každá lokalita snaží o uplatnění v autoprůmyslu.“
„Čína je největším světovým trhem pro elektrická vozidla. 10 let před původně plánovaným termínem, do července 2024, tvořila vozidla na ‚nové zdroje energie‘ více než 50 % celkového prodeje automobilů na místním trhu. Od nynějška se proto bude muset přibližně 129 místních značek postarat samo o sebe, což umožní, aby v tomto sektoru probíhal darwinovský výběrový proces, v němž naživu zůstanou pouze ti nejsilnější výrobci. O osudu těchto společností rozhodnou spotřebitelé, a to jak na domácím trhu, tak v zahraničí. A není náhoda, že všichni analytici předpovídají pro čínské značky období velké konsolidace,“ komentují Quattroruote.
