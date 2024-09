Brusel odmítl snahy vývozců aut z Číny vyhnout se clům pomocí minimálních cen

„Zaměřili jsme se na to, zda by tyto návrhy eliminovaly škodlivý vliv subvencí a zda by bylo možné účinně sledovat a vymáhat jejich plnění. Komise dospěla k závěru, že tyto požadavky žádný návrh nesplnil,“ uvedl tiskový zástupce. „Komise zůstává otevřena řešení založenému na dohodě, to však musí být plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a zcela odstraňovat škodlivé účinky subvencí,“ dodal.

„Příští týden ve čtvrtek by se měl čínský ministr obchodu Wang Wen-tchao setkat s místopředsedou Evropské komise (EK) Valdisem Dombrovskisem, který má na starosti zahraniční obchod,“ píše Reuters.

Bývalý čínský velvyslanec u WTO I Siao-čung britskému listu Finacial Times (FT) řekl, že stále doufá v dohodu. „V Číně nikdo nechce vidět cenovou válku. Domnívám se, že Čína se jí ze všech sil snaží vyhnout,“ dodal.

Evropská unie začátkem července zavedla na dovoz elektromobilů z Číny prozatímní dodatečná cla až 37,6 procenta platná po dobu maximálně čtyř měsíců. Podle zdrojů agentury Reuters z tohoto týdne se EK chystá navrhnout úpravu, podle které by maximální sazba u konečných cel měla činit pouze 35,3 procenta. Návrh konečných cel bude muset schválit 27 států EU. Budou zavedena v případě, že se proti nim nepostaví kvalifikovaná většina 15 členů EU s 65procentním podílem na počtu obyvatel.

Komise se rozhodla uvalit dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny, protože Peking výrobce těchto aut podle názoru Bruselu nedovoleně subvencuje. Dodatečná cla jsou nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent.