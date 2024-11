Čínský trest za cla pro Polsko. Další elektromobil vyrobí možná na Slovensku

Společný podnik podle zdrojů změnil plány, když čínská vláda vyzvala na schůzce, která se konala 10. října, domácí automobilky, aby zastavily velké investice v evropských zemích, které podpořily zavedení dodatečných vysokých cel na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně.

Členské země Evropské unie schválily dodatečná cla až 35,3 procenta začátkem října. Pro jejich zavedení se vyslovilo deset zemí, mimo Polska také Francie a Itálie. Proti bylo pět zemí, a to Německo, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Malta. Ostatní země, včetně České republiky, se hlasování zdržely.

Firmy Leapmotor a Stellantis představily sportovně-užitkový vůz B10 minulý měsíc na pařížském autosalonu. Továrna Stellantisu v polském městě Tychy v současnosti vyrábí malý elektromobil T03 ze součástek dovezených z Číny. Podle Reuters ale zatím není jasné, zda se tato výroba rovněž přehodnocuje a zda bude mít zrušení plánu na výrobu druhého elektrického modelu dopad na pracovní místa.

„Výroba v Německu by měla vyšší náklady než v Polsku, což by se mohlo projevit v ceníkové ceně vozu. Společný podnik s Leapmotor byl vytvořen s cílem přivést elektromobily do Evropy za dostupnější ceny, než jaké jsou v současnosti na trhu,“ dodává magazín Quattroruote.

Stellantis má ve společném podniku pod kontrolou 51procentní podíl, zatímco Leapmotor vlastní zbývajících 49 procent. Skupina Stellantis je čtvrtým největším výrobcem automobilů na světě. Vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA.