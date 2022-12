Čína útočí elektroauty. Má rekordní export a plánuje továrny v Evropě

Vývoz elektrických osobních vozidel tvořil dva měsíce po sobě více než polovinu celkových dodávek automobilů. V listopadu činil export veškerých automobilů z Číny šest miliard dolarů.

Tato čísla přicházejí v době, kdy se evropští výrobci aut včetně Volkswagenu a BMW chystají přesouvat výrobu součástek a celých automobilů do Číny kvůli omezené výrobní kapacitě na domácích trzích, píše Bloomberg.

Společnost SAIC Motor, což je čínský vlastník britské značky MG Motors, rozšířil svou distribuční síť, aby v Evropě mohl prodávat dovážené elektromobily. Americká Tesla odeslala minulý měsíc z Číny na trh více než 37 000 elektromobilů. A to poté, co jich v březnu vyvezla pouze 60 a v dubnu žádné, když byla nucena zastavit montážní práce kvůli koronavirové uzávěře v Šanghaji.

Čínské továrny v Evropě

„Některé čínské automobilky už nyní hovoří o svém záměru postavit továrny přímo v Evropě, což by dramaticky snížilo přepravní náklady, ale na druhé straně by se výrazně zvýšily jejich výrobní náklady. A právě nízké výrobní náklady, dané levnější pracovní silou a levnějšími surovinami i energií, jsou klíčovou výhodou čínských automobilek, díky které dokážou nabídnout levnější auta než tradiční evropské automobilky, vyrábějící „doma“. To je také důvod, proč evropské firmy vyrábí některé své modely v Číně,“ píše CNN Prima News.

Například největší výrobce elektromobilů na světě, čínská společnost BYD, už výstavbu továren na elektromobily v Evropě plánuje a nyní pořizuje vlastní lodě na export z Číny. „Největší výrobce elektromobilů světa už má v Evropě zastoupení v Norsku, Nizozemsku a Německu. BYD v Evropě nabízí první tři modely: prémiový sedan Han EV, velké SUV Tang EV a kompaktní SUV Atto3. Později mají portfolio doplnit sedan střední třídy Seal a malý vůz Dolphin,“ připomíná magazín Autoweek, čínská firma je mimo jiné také velkým výrobcem elektrických autobusů, které už dlouho nabízí v Evropě.

„BYD chce podpořit rychlý růst prodeje svých vozů v Evropě a plánuje zde své elektromobily i vyrábět. Manažerka společnosti BYD Stella Li řekla agentuře Bloomberg, že společnost plánuje mít na evropském kontinentu nejméně jednu továrnu na výrobu osobních automobilů.“ „Možná ne jen jednu, ale třeba dvě,“ řekla Stella Li pro Bloomberg a dodala: „Společnost BYD hledá nejvhodnější místo, aby podpořila svůj rychlý rozvoj.“

„Vrcholový manažer BYD Michael Shu skupině německých prodejců automobilů řekl, že jeho společnost plánuje v roce 2026 prodat v Německu 120 000 vozů a chce rychle dosáhnout 10% podíl na trhu čistě elektronicky poháněných automobilů. Do projektu je zapojena švédská společnost Hedin Group, která působí jako dovozce pro celou Evropu,“ upřesňuje Autoweek.

Stella Li pro Bloomberg uvedla, že nepovažuje americkou elektromobilku Teslu za konkurenci. „Naší konkurencí, možná i nepřítelem, je ve skutečnosti automobil se spalovacím motorem,“ řekla.