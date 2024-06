ANALÝZA: Obchodní válka s Čínou? Evropské automobilky před ní varují

Napětí mezi Pekingem, Bruselem a Washingtonem ohledně obchodu s elektromobily v poslední době vzrostlo. Očekává se, že EU se za pár dnů rozhodne, zda bude následovat USA při uvalení dodatečných cel na čínské výrobce automobilů.

Brusel nyní dokončuje vyšetřování, do jaké míry státní podpora poskytovaná čínskou vládou pomohla elektromobilům z Číny porazit na trhu ty evropské. Rozhodnutí by pak mohlo vést ke zvýšení cel. Termín oznámení výsledků vyšetřování byl původně do 5. června, ale vše bylo odloženo až na 10. června, aby se problém neřešil ve finální fázi voleb do Evropského parlamentu. Může ale dojít k dalšímu odkladu. Vyšetřování, oficiálně zahájené 4. října 2023, ale může trvat až 13 měsíců. Komise přitom může údajně uložit prozatímní antisubvenční cla i zpětně za předchozí tři měsíce.

Pravděpodobnost, že Evropská unie zvýší na čínské elektromobily dnes uplatňované 10% clo, výrazně vzrostla poté, co Evropská komise na začátku března uvedla, že našla důkazy, že Čína poskytuje tamním výrobcům elektromobilů nespravedlivé dotace. Situace se ale vyvíjí a opatření možná nakonec nebudou tak velká, aby Čínu „nerozhněvala“. Ta přitom uplatňuje na dovážená auta clo ve výši 15 %. Klíčovým momentem je i fakt, že clo má být jen dočasné.

Restrikce vůči Číně je jednou z mála věcí, na které se shodne levá i pravá strana politického spektra, a to jak v Evropě, tak v USA, kde Joe Biden v rámci prezidentského klání s Donaldem Trumpem zvýšil clo na čínské elektromobily a jejich komponenty z 25 na horentních 100 %. Prakticky žádné se tam ale nedovážejí. Tamní cenová hladina aut je totiž mnohem nižší než v Evropě, která je pro čínské značky kvůli dosažení vysokých marží exportním trhem číslo 1.