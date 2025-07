Ze současných 129 čínských značek, které vyrábějí elektromobily a plug-in hybridy, jich do roku 2030 přežije pouze 15. Trh se konsoliduje a některé značky se z něj stahují. Podle agentury Reuters to...

Hybridy rovnalo se spoustu let automaticky Toyota. Pohon to byl občas až vysmívaný, protože byl drahý, při zrychlování hučel jako vysavač a velká část lidí si nechtěla komplikovat život složitou...

Do Chorvatska to jde i bez tunelů. Horské průsmyky nabídnou víc než jen objížďku

Vyrážíte autem do Chorvatska? Poradíme, kudy projet a jak se co nejvíce vyhnout placeným tunelům. Cestu sice urychlí, ale leze to pořádně do peněz. Co si radši užít vyhlídkové trasy přes horské...