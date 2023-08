Čínské ambice nemají hranice. Neznámá Li chce pokořit Mercedes i BMW

Prodej aut v Číně v červenci klesl druhý měsíc po sobě Prodej osobních aut v Číně v červenci meziročně klesl o 2,6 procenta na 1,79 milionu vozů. Snížil se druhý měsíc po sobě. Kupující v ekonomicky nejistých časech, kdy má problémy i trh s bydlením, nepřesvědčily k nákupu dražšího spotřebního zboží ani slevy a podpůrná vládní opatření. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů Čínského svazu osobních automobilů (CPCA). Čína je největším automobilovým trhem na světě. V červnu se prodej osobních automobilů v Číně snížil o 2,9 procenta. Za prvních sedm měsíců roku se prodej ve srovnání se stejným obdobím loni zvýšil o 1,7 procenta na 11,44 milionu. Čínští výrobci automobilů minulý měsíc nadále sázeli na zámořské trhy, protože růst doma zpomalil. Vývoz v červenci meziročně vzrostl o 63 procent poté, co už v červnu přidal 56 procent. Rivalita na čínském automobilovém trhu roste. Automobilky bojují se slábnoucí poptávkou a s prohlubující se cenovou konkurencí. Do snižování cen započatého americkou Teslou na začátku roku se zapojilo více než 40 značek - v červenci snížily ceny elektromobilů nejnověji společnosti General Motors a Volkswagen. Prodej aut s alternativním pohonem označovaných jako NEV (New Energy Vehicles), který podporoval růst čínského prodeje automobilů doposud, také ztrácí dech. V červenci sice stoupl o 31,9 procenta a tvořil 35,8 procenta z celkového prodeje automobilů, ale segment zaznamenal oproti červnu pokles tržeb o 3,6 procenta. V loňském roce Čína předstihla Německo a stala se druhým největším vývozcem automobilů na světě. V letošním prvním čtvrtletí pak sesadila Japonsko z pozice největšího světového vývozce aut. Vyvezla 1,07 milionu vozů, což je meziročně o 58 procent více. Z Japonska putovalo na světové trhy 954 185 automobilů, o šest procent více než ve stejném období loni.