Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně

S odkazem na prognózu analytické společnosti Mobility Global to napsal magazín Carscoops.
Hlavním centrem výroby čínských automobilů v Evropě se stalo Španělsko. V současnosti se v Evropě vyrábějí auta čínských značek jako BYD, Leapmotor a Chery, výrobu v celé Evropě ovšem zvyšují i značky Jaecoo, Omoda a další. Čínské značky letos auta vyrábějí buď v nových továrnách nebo ve stávajících závodech, které se dosud plně nevyužívaly.
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Evropští zákonodárci se snaží zajistit, aby se čínské značky při výrobě nových aut nespoléhaly výhradně na čínské komponenty a místo toho spolupracovaly s místními dodavateli. Chtějí toho dosáhnout prostřednictvím takzvaného Aktu o průmyslovém akcelerátoru (Industrial Accelerator Act, IAA), jehož cílem je posílit průmyslovou základnu Evropy a podpořit domácí výrobu.
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Podrobnosti se stále dolaďují, ale očekává se, že opatření IAA zavede kvóty na podíl evropských dílů, které se budou muset používat ve vozidlech vyráběných na evropském kontinentě. Bez tohoto opatření hrozí, že Čína v EU otevře čistě montážní závody pro čínské komponenty – s minimální přidanou ekonomickou hodnotou pro Evropany, domnívá se ekonom Sander Tordoir.
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Automobilka BYD se nyní chystá zahájit výrobu v Maďarsku a zároveň chce svou evropskou výrobní základnu rozšířit o závod ve Španělsku. Tam už se vyrábí několik aut značek Jaecoo a Omoda a brzy tam začne elektromobily vyrábět i společnost Leapmotor, a to v závodě společnosti Stellantis v Zaragoze. Automobilka Geely bude rovněž vyrábět auta ve Valencii v rámci partnerství s Fordem.
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Hlavním důvodem, proč začaly čínské značky budovat výrobní kapacity přímo v Evropě, je snaha vyhnout se vysokým dovozním clům. Pokud však opatření IAA přiměje automobilky, aby více využívaly evropské dodavatele a vyráběly větší množství komponentů přímo v Evropě, budou muset značky jako BYD, které mají vysokou míru tzv. vertikální integrace, zvážit, zda se jim takové investice vyplatí. Vertikální integrace znamená, že firma si sama zajišťuje více článků výrobního řetězce, místo aby je nakupovala od externích dodavatelů.
„Protože aby mohl být vůz považován za ‚Made in Europe‘, musela by se pak přímo v Evropě vyrábět velká část komponentů, včetně baterie,“ řekl serveru Automobilwoche Gregor Williams z think-tanku Rhodium Group.
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V zemích EU se loni zaregistrovalo 10,82 milionu nových osobních aut, což byl meziroční nárůst o 1,8 procenta, uvádí Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Pokud se vezme v úvahu také Británie a země Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), což je Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, pak se počet registrací aut zvýšil o 2,4 procenta na 13,27 milionu.
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