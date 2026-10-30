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Chytré hodinky za volantem odvádějí pozornost stejně jako mobil. Hrozí pokuta

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Chytré hodinky má dnes skoro každý. Dobré jsou jak pro monitoring některých zdravotních funkci a sport, tak také pro vyřizování zpráv, nebo dokonce hovorů. Ale právě to může být za volantem velký problém.

Řada řidičů se naivně domnívá, že když místo mobilního telefonu zkontrolují příchozí zprávu na zápěstí, jednají v mezích zákona i bezpečnosti. Odborníci právě na bezpečnost silničního provozu však varují, že sledování chytrých hodinek za volantem je pro lidský mozek ještě větší pastí než samotný smartphone. V Česku navíc za manipulaci s touto technikou hrozí ztráta bodů a pokuta dosahující až 10 tisíc korun.

Zatímco rizika držení telefonu v ruce si již většina šoférů uvědomuje, hodinky vyvolávají pocit falešné bezpečnosti. Sledování zápěstí totiž lidé považují za mnohem méně rizikové. Odborná studie uveřejněná ve francouzském magazínu Accident Analysis a Prevention však říká něco úplně jiného.

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Prokazuje, že chytré hodinky odvádějí pozornost řidiče od dění na silnici ještě možná o něco více než samotné telefony. Problém spočívá v takzvaném haptickém reflexu. Každá příchozí notifikace vyvolá na zápěstí jemnou vibraci, na kterou lidský mozek reaguje jako na okamžitý a neodkladný signál.

Ignorování takového podnětu je mentálně velmi náročné a nutí řidiče k tomu, aby místo silnice a provozu kolem sledoval své zápěstí a hodinky. A to potvrzuje i řada expertů. Tony Greenidge, ředitel řízení rizik ve společnosti Fleet Operations řekl: „Vibrace na zápěstí indikující upozornění na zprávu, hovor nebo třeba mail se mohou zdát méně vlezlá než zvonění telefonu, ale oči vám od silnice odvrátí úplně stejně.“

V Česku za pokutu i trestné body

V české legislativě slovo chytré hodinky sice přímo nenajdete, ale policie i správní orgány mají k dispozici jasné paragrafy. Podle zákona platí, že řidič nesmí při řízení vozidla držet v ruce nebo jiným způsobem obsluhovat telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. To znamená, že zákon tak pojem chytré hodinky schovává právě do tomto popisu, protože fakticky jsou hovorovým i záznamovým zařízením.

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Ale má to dvě roviny. Výše trestu a právní posouzení přestupku závisí na jediném detailu, a to, jestli máte hodinky připnuté na ruce, nebo je držíte v ruce. Pokud máte za jízdy hodinky sundané a manipulujete s nimi v ruce jako s malým telefonem, spadáte pod zákonný zákaz držení hovorových a záznamových zařízení. V takovém případě vám na místě hrozí bloková pokuta od 2500 Kč do 3500 Kč a k tomu čtyři body do karty řidiče. Ve správním řízení pak pokuta šplhá k hranici 10 tisíc Kč.

Pokud však hodinky zůstávají upevněné na zápěstí a vy je pouze za jízdy obsluhujete prstem druhé ruky, posuzuje se situace odlišně. Tento stav pro magazín Garáž oficiálně objasnil František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy: „Pokud má řidič hodinky standardně připevněné na ruce, stěží by obstálo tvrzení, že je drží v ruce, to by je skutečně musel v jedné ruce držet a druhou na nich něco dělat.“ V takovém momentě jde o přestupek spočívající v nevěnování se plně řízení, který je bezbodový a pokuta na místě činí maximálně 1500 Kč, přičemž ve správním řízení dosahuje maximálně 5 tisíc Kč.

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A pozor, rozhodně nejsme jediní, kteří v zákoně fakticky máme zahrnutu manipulaci s chytrými hodinkami. Přestupek je to i v Německu, kde pokuta začíná na 100 eurech, tedy asi 2500 Kč.

„Z dopravních statistik vyplývá, že za posledních 10 let vzrostla četnost přestupků nedovoleného držení telefonu za jízdy o téměř 50 %. Ze všech bodovaných přestupků je držení telefonu nebo jiného záznamového zařízení třetím nejčastějším přestupkem.

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Pokud jde o souhrn všech dopravních nehod, včetně těch méně závažných, nepozornost za volantem drží dokonce smutné prvenství: jde o nejčastější příčinu dopravních nehod na našich silnicích. Ročně se jedná o více než 16 tisíc nehod, při nichž zemře v průměru více než 50 lidí. Nehody, které vzniknou v důsledku nepozornosti řidiče, mívají velmi vysokou závažnost,“ varuje Besip.

A připomínáme také, že při psaní krátké zprávy nebo ovládání smartphonu či hodinek ztratí řidič pozornost minimálně na pět sekund. Za tu dobu ujede při pouhé padesátce 90 metrů, tedy vzdálenost fotbalového hřiště.

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