Chvíle leknutí, nebo vážná dopravní nehoda? Rozdíl určuje rychlost

Asistenční systémy, automatizace, propojené řízení: pokud jde o bezpečnost provozu v budoucnosti, myslí mnozí na elektroniku. Její potenciál rozhodně nelze přehlížet. Je však třeba zdůraznit, že i nadále hraje v silničním provozu rozhodující roli chování jeho účastníků. Příkladem by mohla být přiměřená rychlost: Pro mnohé řidiče nestojí překročení maximální povolené rychlosti o 10 km/hod vůbec za řeč, i překročení o 20 km/hod je podle mnohých stále ještě „v pohodě“. Jak katastrofální důsledky může mít takový postoj, ukazuje crashtest provedený pro aktuální zprávu o bezpečnosti silničního provozu společnosti DEKRA.

- Při rychlosti 30 km/hod je doba potřebná pro zastavení (tedy doba reakce a brzdná dráha) dlouhá asi 13 metrů.

- Při rychlosti 50 km/hod po 13 metrech ještě vůbec nezačal proces brzdění.

- Odborníci ze společnosti DEKRA: je třeba dodržovat maximální povolenou rychlost.

Rozdíl v době potřebné pro zastavení vozu při výchozí rychlosti 30 km/hod a 50 km/hod byla vizualizována při dvou jízdách v technologickém centru DEKRA Technology Center na Lužickém okruhu v Klettwitzu v Braniborsku. Ve voze byl nainstalován řídicí robot, který jel s pomocí diferenciálního GPS řízení vždy naprosto stejnou trasu a vždy na stejném místě dostal pokyn, aby vyčkal sekundu (čas potřebný na reakci) a pak začal plně brzdit. V jízdní dráze stál dětský kočárek, který symbolizoval nenadálou dopravní situaci.

„Ze záběrů vyplývá zcela jednoznačně: Při rychlosti 30 km/hod se vozidlo bezprostředně před kočárkem zastaví, dráha potřebná pro zastavení vozu je asi 13 metrů,“ vysvětluje specialista na dopravní nehody DEKRA Markus Egelhaaf. „Při druhé jízdě v rychlosti 50 km/hod urazí vůz za sekundu úleku zřetelně delší trasu.“ To znamená: kočárek je vozidlem sražen nezmenšenou rychlostí a vymrštěn do vzduchu dřív, než vozidlo vůbec začne brzdit. „Dítě v kočárku by utrpělo nejtěžší nebo dokonce smrtelná zranění,“ vysvětluje odborník.

Dokonce i kdyby byl v tomto případě překročen povolený rychlostní limit „pouze“ o deset kilometrů v hodině, mělo by to stále ještě velmi vážné následky. „Z počáteční rychlosti 40 km/hod by byl kočárek v našem testu zasažen ještě rychlostí kolem 35 km/hod – i to by bylo pro dítě v kočárku fatální.“ Experti na dopravní nehody ze společnosti DEKRA proto apelují na řidiče, aby v každé situaci dodržovali nejvyšší povolenou rychlost. „Tím lze předejít mnoha vážným nehodám.“

Více informací k popisovanému crashtestu společnosti DEKRA včetně fotografií najdete na https://www.dekra-roadsafety.com/de/vermeidung-vieler-unfaelle/.

Zpráva o bezpečnosti silničního provozu společnosti DEKRA je zveřejňována každoročně od roku 2008. Hlavním tématem zprávy jsou tentokrát děti do 15 let. Zvláštní příloha pro děti podtrhuje, jak důležitá je pro DEKRU bezpečnost nejmladších účastníků provozu. Aktuální zpráva o bezpečnosti silničního provozu je k dispozici na https://www.dekra-roadsafety.com/de/vermeidung-vieler-unfaelle/.