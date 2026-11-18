Řidič se pokusil obejít systém kontroly placeného parkování poměrně jednoduchým trikem. Na registrační značce svého automobilu upravil pomocí černé lepicí pásky písmeno „C“ tak, aby připomínalo „O“. Spoléhal zřejmě na to, že takto pozměněné označení vozidla unikne automatickému rozpoznávání značek a nebude možné ho spojit s nezaplaceným parkovným.
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Jenže v Hradci Králové funguje monitorovací systém CamCar, který používá tamní městská policie. Vozidlo kontrolující uhrazené parkování v placených zónách ve městě je vybaveno kamerami, které snímají registrační značky.
„Ve voze je nainstalovaná technologie, která data sbírá, následně vyhodnocuje a porovnává s databází uhrazeného parkovného. Tato technika tak dokáže rozpoznat, jestli má vůz zaplacené parkování a jestli má oprávnění parkovat v místě, kde zrovna stojí,“ popisuje ředitel Městské policie Hradec Králové Martin Žďárský.
Kamerové vozidlo vždy projede stanovený úsek a zaznamená všechna zaparkovaná auta. Po 15 minutách toto zopakuje. Neoprávněně parkující vozidlo je takové, které nemá uhrazené parkování ani při jednom průjezdu kamerového vozu. Řidiči, kterým již končí platnost parkovacího lístku, tak mají časovou rezervu na jeho prodloužení nebo opuštění parkovacího stání.
V případě, který popisují strážníci se při osobní kontrole ukázalo, že upravená kombinace znaků skutečně existuje v registru vozidel. Háček byl ale v tom, že patřila úplně jinému automobilu, který už byl vyřazený z provozu. Případ tak městská policie předala do správního řízení.
Pro pár korun může přijít zákaz řízení
Podobné jednání se přitom rozhodně nevyplatí. Zatímco nezaplacené parkovné by samo o sobě znamenalo podstatně menší problém, úmyslné pozměnění registrační značky může mít mnohem závažnější následky. Zákon o silničním provozu totiž zakazuje řídit vozidlo, jehož registrační značka je zakrytá, nečitelná nebo upravená tak, že je znemožněna či podstatně ztížena její čitelnost.
„Městská policie důrazně upozorňuje, že úmyslné pozměňování registračních značek je závažným přestupkem. Snaha obejít monitorovací systém má ve výsledku výrazně tvrdší následky než samotné nezaplacení parkovacího poplatku,“ popsali strážníci případ na Facebooku.
Podle aktuálního znění zákona č. 361/2000 Sb. hrozí za řízení vozidla s pozměněnou, zakrytou nebo nečitelnou registrační značkou ve správním řízení pokuta od 4 000 do 10 000 korun. K tomu se přidává zákaz řízení motorových vozidel na dobu šest až 18 měsíců. Nejde tedy o přestupek, který by bylo možné jednoduše vyřešit zaplacením pokuty na místě.
Za samotný tento přestupek se sice nepřičítají trestné body, ztráta řidičského oprávnění až na rok a půl je však pro většinu řidičů dostatečně citelným postihem.
Registrační značku není možné svévolně upravovat
Povinnost používat registrační značku v předepsané podobě vyplývá nejen ze zákona o silničním provozu, ale také z prováděcích předpisů. Řidič ji nesmí svévolně přelepovat, měnit její znaky ani jinak zasahovat do jejího vzhledu a čitelnosti. Nezáleží přitom na tom, zda chce úpravou obejít parkovací systém, nebo se vyhnout jinému způsobu kontroly.
Registrační značka slouží k jednoznačné identifikaci vozidla. Jakmile ji někdo úmyslně pozmění, může tím komplikovat nejen automatické kontroly, ale také práci policie při vyšetřování dopravních nehod nebo dalších přestupků.
Hradecký případ tak ukazuje, že snaha ušetřit několik desítek korun za parkování může skončit mnohem větší finanční ztrátou, a v krajním případě také několikaměsíčním zákazem řízení.