Jak lživá reklama zničila nejrevolučnější předválečné americké auto

Počátky aerodynamiky Aerodynamika jako věda se začala prudce vyvíjet v období první světové války, a to díky leteckému inženýrství. Začaly vznikat aerodynamické tunely. Poté se začaly nově nabyté poznatky stěhovat na čtyři kola. Protože měli Němci zakázáno vyrábět letadla, bylo to zejména v německy hovořících zemích. Vědecky k aerodynamice jako první přistoupil Švýcar Paul Jaray, který ji řešil u německých vzducholodí, kde byla doslova smrtelně důležitá. Jaray mnoho let testoval v aerodynamickém tunelu a kromě tvarů moderních vzducholodí vynašel i teorii využitelnou pro konstrukci aut. V roce 1923 dokonce přišel s vlastní studií a poté působil jako nezávislý konzultant. Jeho teorie se stala základem moderní podoby automobilů. Tatra, která zkonstruovala první aerodynamický automobil, od něj dokonce jeho know-how oficiálně odkoupila.