V Chorvatsku jsou pokuty vysoké, občas se slevou. Ceny benzinu regulují

Vzhledem k tomu, kolik turistů se každoročně vydává do Chorvatska, je tamní policie pravidelně v pohotovosti. Nejčastěji měří rychlost nebo kontroluje správné parkování. V Chorvatsku před nedávnem zavedli euro, takže už žádné placení pokut v kunách. Zároveň myslete na to, že výmluva na to, že u sebe nemáte hotovost, nebude fungovat. V Chorvatsku je totiž pokuty možné platit jen bezhotovostně. Pokud byste neměli na účtu dost peněz nebo pokutu z jakéhokoliv důvodu nemohli uhradit, dostanete od policisty protokol o přestupku a veškeré platební údaje. Zpravidla pak jsou zvýhodněni ti, kteří zaplatí do tří dnů, dostanou totiž 50% slevu z částky pokuty. Ti, kteří zaplatí do osmi dnů, pak slevu 30 %.

Pokuty neignorujte

Řada dovolenkářů pokuty ze zahraničí dříve ignorovala, ale dnes se to opravdu nevyplatí. Přeshraniční vymáhání pokut je naprosto standardní. Ignorování pokuty, která je ze zahraničí, se motorista vystavuje možnému soudnímu řízení, a nakonec i zákazu řízení v dané zemi. Nehledě na to, že jakmile se pokuta dostane k soudu, je samozřejmě navýšena o další poplatky. Zahraniční úřady se také mohou obrátit na ty české s požadavkem na pomoc při vyřešení pokuty. Vyhnout se placení je tedy dnes takřka nemožné.

Pár drobných i desetitisíce

Chorvaté mají podobně nastavené rychlostní limity jako Česko. Pokud dopravní značení neříká jinak, na dálnici můžete jet 130 km/h, v obci padesátkou, na rychlostní silnici 110 km/h a na okreskách 90 km/h. Při překročení rychlosti o 10 km/h si v obci i mimo ni připravte 60 eur, tedy asi 1 400 Kč. Překročení rychlosti o 20 km/h pak v obci vyjde na 130 eur, tedy asi 3 000 Kč. Mimo obec je pokuta 60 eur.

Při vyšším překročení rychlosti pokuty strmě letí vzhůru. Při překročení v obci o 30 km/h si musíte připravit 920 eur, tedy asi 22 000 Kč. Mimo obec pak 390 eur, tedy 9 200 Kč. A překročení rychlosti o 50 km/h a více? V obci to vyjde na 2 650 eur, tedy bezmála 63 000 Kč. Mimo obec na 1 320 eur, tedy asi 31 000 Kč.

A Chorvaté nemají vysoké pokuty jen za rychlost. Například nezastavení na stopce a jízda na červenou, mimochodem i v Česku poměrně přísně postihované přestupky, vyjde v Chorvatsku na částku pohybující se mezi 390 eury a 920 eury. To je v přepočtu asi 9 200 Kč až zhruba 21 000 Kč.

Nesprávné parkování chorvatské zákony postihují částkou pohybující se mezi 30 a 130 eury (700 – 3 000 Kč). Nepoužívání bezpečnostních pásů pak vyjde na 60 eur, tedy asi 1 400 Kč. Na stejné částce pak začínají pokuty za telefonování za volantem.

Dobrý pozor si dejte na alkohol. Chorvaté, stejně jako většina jižních států, tolerují alkohol za volantem. Ovšem jen do 0,5 promile. Jakmile nadýcháte víc, připravte si opravdu hodně peněz. Za nadýchání od půl promile do 1,5 promile jsou pokuty v rozmezí 660 eur až 1 900 eur. To je mezi 15 000 Kč a 47 000 Kč. Pokud byste nadýchali ještě víc, je horní hranice stejná, ale spodní se zvedne na 1 320 eur (31 000 Kč).

Ceny pohonných hmot skoro jako u nás

Každoročně se na tuzemských, ale i zahraničních čerpacích zdražují pohonné hmoty. A Chorvatsko samozřejmě není výjimkou. Aby růst cen nebyl tak velký, reguluje jej tamní vláda a každé dva týdny vydává předpis maximálních cen. Pamatujte, že regulované ceny najdete na čerpacích stanicích jen mimo dálnice. Na těch dálničních si ceny určují přímo provozovatelé, a mohou tak být i výrazně vyšší.

V posledních týdnech se ceny benzinu pohybovaly kolem 1,4 eura za litr, tedy asi 33,1 Kč. Nafta se pak pohybovala kolem 1,3 eura za litr, tedy asi 30,8 Kč.