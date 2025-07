MAGISTRÁLA. Pokud nejedete po chorvatské dálnici, čeká vás pobřežní magistrála se spoustou ostrých zatáček, stoupání a klesání. Úchvatný výhled na moře za to ale stojí, na běžných silnicích se navíc neplatí mýtné. | foto: MF DNES

Kdo se rozhodne vyrazit autem do Chorvatska, má na výběr z několika tras. Pojďme si říct, které výhody na nich jejich zastánci vidí.

Kudy jezdí Češi do Chorvatska?

Nejzápadnější je trasa přes Německo, která se však vyplatí jen v případě, že vyrážíte ze západnější části Čech a míříte na poloostrov Istrie, případně do Rijeky nebo na Krk.

Druhá trasa vede z Českých Budějovic přes Dolní Dvořiště na Linec (Linz), a dál pak podle zvolené destinace na Štýrský Hradec (Graz) a Maribor, nebo kolem Salzburgu na jih do Villachu a tunelem Karavanky.

Jedna ze dvou nejčastějších, nejoblíbenějších, ale také nejproklínanějších cest pak vede přes jižní Moravu na Vídeň a Graz. Je poměrně krátká, bez placených tunelů a dobře značená.

A ta druhá top trasa? Je ještě východnější, vyhýbá se Rakousku i Slovinsku a místo nich vede přes Bratislavu a Maďarsko. Kdo si tudy zvykl jezdit, zpravidla na ni nedá dopustit, orientace je tu však o něco složitější.

Pojďme se podívat, jak tyto možnosti obstojí před českými turisty.

Kudy jezdíte do Chorvatska? celkem hlasů: 78 Přes Německo. 4 %(3 hlasy) Přes České Budějovice a na jih přes Rakousko. 12 %(9 hlasů) Z jižní Moravy na Vídeň a Slovinsko. 29 %(23 hlasů) Přes Maďarsko. 33 %(26 hlasů) Jinudy. 0 %(0 hlasy) Vůbec tam nejezdím. 22 %(17 hlasů)

Nejrychleji přes Rakousko? Jak kdy

Cestu přes České Budějovice letos na začátku léta komplikovala objížďka, na kterou řidiči natrefili už celkem brzo za česko-rakouskou hranicí. „Já jel přes Dvořiště. Po půlnoci jsem vjel do Rakouska. Byla tam uzavírka a velmi špatně značeno. Ani jedna z map, co mám, nevěděla, kam jet. Potkalo se nás tam několik auto. Jezdili jsme dokola,“ svěřil se například Petr Švejda ve veřejné facebookové skupině Autem do Chorvatska.

Na rakouský zvyk opravovat dálnice a úseky silnic v nočních hodinách mezi 20. a 5. hodinou si stěžuje více řidičů. Například náš čtenář Michal Veverka upozorňoval v diskusi na rozkopanou dálnici mezi Vídní a Grazem už koncem května 2025. Aktuálním dopravním omezením, z nichž některá potrvají ještě mnoho měsíců, upozorňujeme v našem článku.

Čtenáři a diskutující se také shodují v tom, že při cestě přes Vídeň je potřeba se vyhnout dopravní špičce. „Projet Vídeň před šestou ranní, potom zácpy,“ radí Luboš Nejezchleb v již zmíněné skupině na sociální síti. Další mluví o „katastrofální zácpě“ v okolí rakouského hlavního města bez ohledu na denní dobu.

Maďarsko: levnější známka a klid na silnicích

Z diskusí se zdá, že cesta přes Maďarsko má více příznivců. Ovšem není pro každého. Jak shrnuje uživatel Zdeněk Xell ve skupině Chorvatsko na dlani: „Z Prahy zajížďka, z jižních Čech ještě větší.“

Zato kdo bydlí ve východnější části Česka, nedá na tuto trasu dopustit. Například Gabriela Kuráňová jezdí přes Maďarsko už 10 let a je to podle ní nejlepší cesta. Řidiči si pochvalují v Maďarsku hlavně klid na silnicích. „Minimální provoz a silnice velice kvalitní,“ píše Roman Sklenář, který jezdí přes Szombathely.

Trasu přes Maďarsko hodně lidí volí i kvůli tomu, že se díky ní obejdou bez rakouské i slovinské dálniční známky. V Maďarsku se sice za dálnice platí také, vyjde to však levněji. Roman Sklenář, ale i další řidiči, volí však trasu přes Maďarsko spíš kvůli pohodovější jízdě než aby ušetřili. Právě Sklenář nejezdí totiž přes Bratislavu, ale přes Vídeň, Rakousku se proto úplně nevyhýbá.

Kdo nechce platit ani slovinskou dálniční známku, musí být při cestě na jihu Maďarska opatrný, aby nepřejel hranici. „My jezdíme přes Lenti a na přechod Letenye mimo Slovinsko,“ radí Věra Fryaufová ze skupiny Chorvatsko na dlani. Tato trasa představuje menší zajížďku, mnoho Čechů ji však volí proto, že si cestu chtějí zpříjemnit návštěvou někdejší ikony československé zahraniční turistiky – jezera Balaton. Na cestě od Balatonu do Chorvatska je pak Letenye nejlepší volbou.

Pokud jedete od Szombathely na jih, což je trasa, kterou v našem článku doporučujeme i my, je pak výhodnější překročit maďarsko-chorvatskou hranici jižně od Lendavy, v Mursko Središce.

Jen ne Slovinsko! shodují se diskutující

Když už jsme u vyhýbání se Slovinsku, doporučuje ho třeba také uživatel přihlášený jako Marek Kamaz Bobko. Čím Slovinsko české řidiče tak irituje? Zpravidla tím, že je kvůli kraťoučkému přejezdu přes své území nutí do koupě dálniční známky, která navíc neexistuje v jednodenní variantě.

Možná to ve skutečnosti není tak horké. „Nám se stalo, že jsem vjeli do Slovinska, ale žádná pokuta nepřišla. Asi mají takových víc a jsou chápaví,“ popisuje svou zkušenost Martina Hubertová.

Zato maďarská policie si podle českých zkušeností příležitost k pokutě ujít nenechá a kromě chybějící známky dává sankce i za rychlost. Pro jistotu upozorňujeme i na to, že překročení rychlosti se může vymstít i v Rakousku. Nejenže tam na některých úsecích v současnosti platí omezení kvůli rekonstrukcím, ale také existují zóny, kde je rychlost omezena kvůli snížení znečištění. Narazíte na ně třeba před Štýrským Hradcem a pokuty jsou v nich značné.

Hlavně bezpečně

Co říci závěrem? Ani jedna z tras do Chorvatska není zárukou, že se nikde nezaseknete. Vybírat byste tak měli spíš podle lokality, odkud a kam míříte, a podle svých řidičských zkušeností. V každém případě vyrážejte na cestu dobře odpočatí a pamatujte na to, že vaše dovolenková destinace není cíl rychlostního závodu.