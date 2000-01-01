Nedá se ale říct, že by Choptop Challenge byla utkáním bez pravidel. To první je tak nějak jasně dané a vychází z hot-rod kultury stylových úprav automobilů. Zní, že vozidlo, s nímž se závodu účastníte, nesmí mít střechu ani čelní sklo.
Závod? To ani ne. Chotop Challenge je spíš extrémní roadtrip, který vám kromě zdemolovaného auta může přivodit i báječné zážitky. Jde o netradičně laděnou, převážně silniční, rallye mezi Chicagem a New Orleans, která se koná na konci každého března. Hlavní podmínka? Jede se bez střechy a čelního skla.
Není to běžný závod, alespoň tedy ne v klasickém smyslu. Choptop Challenge je spíš volně organizovanou automobilovou honičkou, při níž vítězí tým, který v limitu dojede do cíle a přitom cestou nasbírá nejvíc bodů.
Čtyřdenní cestu z Chicaga do New Orleans totiž organizátoři Choptop Challenge účastníkům zpestřují nejrůznějšími úkoly. Body můžete například získat průjezdem měst, které leží poněkud stranou přímé trasy.
Týmy tedy musí takticky plánovat, jak velká zajížďka se jim kvůli bodovému zisku ještě vyplatí. Zastávka na aljašské Anchorage za 1000 bodů zní lákavě, ale nedá se čekat, že byste při tomhle zastavení dojeli do cíle v časovém limitu.
Body je možné získat i při tzv. honech za poklady. Pokud se například cestou vyfotíte u největšího počtu reklamních poutačů ve tvaru dinosaurů, získáte bodovou prémii. Nebo když nějakou neznámou osobu ve zvoleném městě přesvědčíte, aby vás pozvala na grilování.
Prvek náhody vnáší do Choptop Challenge i putovní mince, která opravňuje jeden tým k tomu, aby jiný tým vyzval k souboji o body. Třeba při soutěži kámen-nůžky-papír. Mince se přesouvá od vyzyvatelů k vyzývaným, a často radikálně proměňuje celkové pořadí.
Není to tedy přímočarý závod, ale spíš souběh adrenalinových dobrodružství, proložených netradičními zážitky na podivuhodných místech. Které účastníky závodu vytáhnou dalece z jejich komfortní zóny. Průjezd bažinami, safari s jeleny, nezpevněná horská cesta? Může to být cokoliv.
Vzhledem k tomu, že Choptop Challenge každoročně startuje na sklonku března a trasa začíná v Illinois, propisuje se jízda bez střechy i do toho, že často doslova sedíte v nasněžené závěji anebo ve vaně dešťové vody. Není to výlet pro slečinky.
Přesněji řečeno, váš vůz nesmí z hlediska svého továrního provedení nabízet možnost sklopné střechy. Choptop Challenge se nejezdí v kabrioletech, ale kabrioletech, které si vyrobíte z normálních silničních vozidel. Tím, že jim uříznete střechu a odstraníte čelní sklo.
Další pravidlo? Všichni účastníci musí během silniční rallye nosit celo-obličejové helmy. Při pomalé jízdě ve městě to nutnost není, ale v terénu je to doslova život zachraňující nezbytnost. Přeci jen, jedete bez čelního skla a do tváře vám může přiletět cokoliv.
Účastníci musí dodržovat všechny běžně platné místní dopravní předpisy: rychlostní limity, dopravní značky. Vozy, s nimiž se na trasu vydají, musí mít bezpečnostní pásy, řádné pojištění a schválenou registraci. Občas si to žádá velkou kreativitu už během montáže v dílně před závodem.
Od účastníků se očekává sportovní chování, týmový duch. A zrovna tak sami účastníci mají podle slov organizátorů „očekávat neočekáváné“ – chaos a technicky velmi náročnou jízdu. To, že možná do cíle nedojedou a rovněž, že jejich auto nejspíš nezůstane v bezvadném stavu.
Dále jsou tu doporučení. Nikoliv pravidla, ale vážně dobře míněná doporučení. Například zavařit dveře a mít ve vozidle ochranný rám. Anebo jet v teplém oblečení. Řidiči se totiž reálně potýkají s následky podchlazení.
Tato akce zkrátka velebí odlišný pohled na rallye. Není založena na rychlosti, ale na kreativitě a plánování trasy. Choptop Challenge přitom stojí na pomezí strategie, mechaniky a dovedností řidičů. Bez střechy a čelního skla posádky střídají výzvy a objížďky, aby do finále nasbíraly co nejvíce bodů.
Komunita kolem Choptop Challenge má dost punkový charakter, ale jinak je celá akce přísně legální. Ano, ty narychlo svářečkou řešené úpravy konstrukčně oslabují vozidla a mohou zvyšovat riziko nehody.
Účastníci se ovšem jako budoucí dárci orgánů nebo studená těla na stolech okresních márnic nevidí. Bez střechy a čelního skla nejedou pro rychlost, ale za zážitky. Pocit vítězství na ně nečeká v cíli, potkávají ho po celou čtyřdenní cestu.
