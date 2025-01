Kdo nevěří v elektroauta, poškozuje Evropu, hřímá Scholz. Chce unijní dotace

Staronový americký prezident Donald Trump zahájil své působení v úřadě řadou okamžitých kroků včetně zrušení desítek opatření svého předchůdce Joea Bidena, mimo jiné také vyvázal Spojené státy z pařížské klimatické dohody, což kritizovali někteří evropští politici. Rozhodl se také maximalizovat těžbu ropy a plynu v USA.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na to na světovém ekonomickém fóru v Davosu, které probíhá tento týden, reagovala prohlášením, že pařížská klimatická dohoda zůstává nadále nejlepší nadějí pro celé lidstvo. WHO v prohlášení oznámila, že Trumpova rozhodnutí lituje a doufá, že si ho rozmyslí.

Pařížská úmluva OSN o změně klimatu, která byla uzavřena 12. prosince 2015, vstoupila v platnost v listopadu 2016. Podle dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, má být oteplování udrženo pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Kritici však dohodě vyčítají, že nestanovila pevné a závazné termíny pro omezování emisí.

Konec spalováků v roce 2035 platí

„Ursula von der Leyenová v Davosu ujistila, že EU dodrží svůj cíl, kterým je do roku 2035 zakázat prodej automobilů se spalovacími motory,“ píše Autoweek. „Příštích několik let bude životně důležitých pro to, abychom zůstali v závodě čistých a ničivých technologií. Evropa má vše, co k tomu potřebuje,“ cituje magazín předsedkyni Evropské komise.

Leyenová v Davosu podle magazínu Quattroruote uvedla, že Evropa má „strategický plán růstu a zvýšení konkurenceschopnosti“. Plán by mohl zahrnovat nové kolo pobídek pro nákup elektromobilů, tentokrát v evropském měřítku.

K předsedkyni Komise se přidal také končící německý kancléř Olaf Scholz, podle kterého „jsou zapotřebí pragmatická, neideologická řešení“. „Jsem rád, že předsedkyně komise přijala můj návrh na pobídky pro nákup elektromobilů koordinované na evropské úrovni,“ uvedl Scholz. Podle kterého je to „nezbytné opatření na podporu výrobců automobilů v nesnázích“, jako odpověď na „rostoucí počet globálních výzev, které vyžadují ekonomicky silnější Evropu s konkurenceschopnějším průmyslem a menší byrokracií. Německý kancléř dodal, že „Elektrická mobilita je budoucnost a každý, kdo tvrdí opak, nedělá nic jiného, ​​než že poškozuje náš průmysl“.

„Evropský automobilový průmysl loni hodně ztratil kvůli nízké poptávce po elektromobilech,“ dodává magazín Autoweek. „V mnoha zemích EU byly národní dotace na elektromobily zrušeny, což vedlo k poklesu jejich prodeje. Nyní se zdá, že Evropská unie chce společným úsilím tento trend zvrátit. Pro německý automobilový průmysl, který je v současnosti pod velkým tlakem, by to byla velká pomoc.“

„Nízké prodeje elektromobilů znamenají pro automobilky hrozbu vysokých pokut za průměrné emise, a to v konečném důsledku ohrožuje evropskou ekonomiku, která je na automobilkách do značné míry závislá. Velký problém je to pak především pro Německo, na které je hodně navázaná i Česká republika,“ shrnuje magazín Autobible. „EU nastavila trh s automobily tak, že automobilky musí platit pokuty za produkci emisí a kupovat emisní povolenky od americké Tesly a od čínských automobilek. Následně se pak potíže evropských automobilek mají řešit dalšími dotacemi z evropské kasy. S trochou nadsázky se dá říci, že EU přes elektromobily dotuje čínské výrobce.“

Autoweek připomíná, že Scholze příští měsíc čekají předčasné volby. „Jeho sociálně demokratická strana ve svém volebním programu navrhuje dočasný daňový odpočet pro podporu nákupu elektromobilů vyrobených v Německu.“

„EU by se tak vydala opačným směrem než Spojené státy, kde staronový president Donald Trump okamžitě po nástupu do funkce nařídil své administrativě, aby připravila odstranění dotací a dalších pobídek zaměřených na urychlení přijetí nízkoemisních a bezemisních aut v USA,“ dodává Autoweek.