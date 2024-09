Na bezpečnost chodců v Praze jdou miliony. Jen se neví, kolik přesně

„Praha přispívá na bezpečnost chodců jedním procentem z dopravního rozpočtu,“ zněl nedávný titulek tiskové zprávy spolku Pěšky městem. Zástupci města ovšem se spolkem nesouhlasí.

„Praha přijala řadu strategických dokumentů za účelem podpory a rozvoje. Jejich úspěšná implementace však vyžaduje i vyčlenění adekvátního množství financí, které v městském rozpočtu chybí. Jednou z mála rozpočtových položek hl. města, které směřují ke zlepšení podmínek pro chodce, je položka Akce pro BESIP, pro kterou byla na rok 2024 schválená částka 136 milionů korun, což představuje 1,4 % ze všech kapitálových výdajů hlavního města na dopravu. Moc se to nezlepší ani v dalších letech. Podle Akčního plánu P+ se na akce BESIP počítá do roku 2026 s částkou 140 milionů korun za rok, v letech 2027 až 2030 bude na bezpečnost chodců jen o 5 milionů ročně více,“ tvrdí spolek.

Spolek proto dlouhodobě tlačí na Prahu, aby výrazně a průběžně navyšovala rozpočet týkající se bezpečnosti chodců, podpory pěší chůze a zklidňování města. Problém je podle něj v nedostatečném financování jednotlivých městských částí, nedostatku zeleně, ale i ulicích, které spíše připomínají parkoviště, čímž „nutí lidi zavírat se doma nebo využívat k přepravě klimatizované automobily, což vytváří začarovaný kruh negativních dopadů. Krásně formulovaná opatření, která by pomohla tuto situaci zlepšit a vytvářet lepší podmínky pro život v přehřáté Praze, zůstávají pouze na papíře“.

Miliony mimo BESIP

A jak to celé vidí Praha? „Trochu nás tisková zpráva organizace Pěšky městem mrzí, protože s touto organizací dlouhodobě spolupracujeme, a má tak vhled i do vnitřního fungování. Jsme proto překvapeni tím, že zpráva je jednostranně kritická,“ zněl úvod z pera tiskového mluvčího magistrátu Víta Hofamana. Zajímalo nás, jak je to s financováním projektů na zvýšení bezpečnosti chodců z pohledu Prahy.

„Organizace Pěšky městem uvádí, že na BESIP jde 1,4 % kapitálových výdajů v dopravě. To je ovšem zkreslující informace, protože úpravy se smyslu BESIPu, a to i ve vztahu k chodcům, se dějí prakticky v rámci každé akce, i když formálně nejsou přímo pod hlavičkou BESIPu připravovány a realizovány. Jedná se především o akce financované z položky Infrastruktura pro chodce a cyklisty (120 mil. Kč), Praha bez barier (40 mil. Kč) nebo Zlepšení infrastruktury MHD (100 mil. Kč). Ale také úpravy financované z běžných výdajů, jako jsou změny organizace dopravy dopravním značením a zařízením. Například snížení rychlosti, zvýraznění přechodu, snížení počtu jízdních pruhů, údržba zeleně, opravy chodníků, pochodů apod.,“ popsal Hofman.

A vysvětlil také, že zjednodušeně řečeno lze najít nějaký přínos pro Besip, respektive chodce u každé akce. Proto podle něj nejde jednoduše vyčíslit, kolik milionů korun nebo kolik procent se celkově investuje do Besipu. „Jediným kvantifikovatelným, ale vysoce zkreslujícím, indikátorem je rozpočet samostatné položky Besip. Nicméně i pouze v rámci této zkreslující položky jde o historicky nejvyšší rozpočet,“ dodal Hofman a upozornil, že v konečném důsledku bude velkým přínosem pro bezpečnost a komfort chodců i chystaná tramvajová trať na Václavském náměstí a související revitalizace.