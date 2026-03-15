Na STK by nevěřili. Američan jezdil vrakem, který držela pohromadě izolepa

Radomír Dohnal
O pozitivní příběhy s dobrým koncem je v poslední době nouze, takže následující zpráva by mohla trochu vylepšit tu neradostnou bilanci a zlepšit vám náladu. Telegraficky zkráceno? Postarší občan ze South Bent v Indianě tak dlouho jezdil v rozbitém vraku pick-upu, až se mu místní složili na nový.
Na silnicích státu Indiana můžete narazit na ta nejkurióznější vozidla. Na klasickou technickou kontrolu stavu se tu nehraje. | foto: Colin Crowel

11 fotografií

Verze delší? Ta by zněla asi tak, že obyvatelé stotisícového indianského South Bent začali letos po novém roce sdílet v regionálních diskuzních skupinkách na sociálních sítích fotky prapodivného vozidla. Vozidla, které sice čelní maskou pořád připomínalo pick-up Chevrolet Silverado, ale svým řekněme strukturním provedením bylo blíž něčemu, co spadlo z háku odtahového vozidla. Anebo omylem zabloudilo na silnice z vrakoviště.

Ten vůz byl děsivě pokroucený, zborcený a poničený. Zjevně ne tedy fatálně, protože schopen pohybu byl a vyskytoval se na různých místech města. Pod pořízenými snímky toho pojízdného vraku, pořízenými na ulicích i parkovištích města, vznikla docela hezká kolekce fotek s nejrůznějšími humornými příspěvky.

Diskutující se náramně bavili tím, kde se zase tahle kuriozita objevila. Podobně jako je UFO zkratkou pro Unidentified Flying Object, tedy neidentifikovaný létající objekt, tomuhle stroji se začalo říkat UDO. Neidentifikovaný jezdící objekt. Sociální sítě ovšem nemají jen dar lidi rozeštvávat a dělat si z druhých legraci. V průběhu února se tak na internetu vyloupla informace o tom, komu že to auto patří.

Vůz, jehož zadní profil držely pohromadě izolační pásky, lepidlo a víra majitele, patřil muži jménem Marcellus R; chlapíkovi seniorského věku, kterého místní znali pod přezdívkou Mo, zaměstnance jednoho z obchodů v South Bent, velkého poctivce a dříče, veřejně známého svou neochvějnou pracovní morálkou.

Jen lepicí páska a víra majitele v to, že musí dorazit do práce včas, držela zdemolovaný Chevy Silverado pohromadě.

Někoho, kdo se v komunitě těšil velké oblibě a získal si srdce místních o to víc, že s tím vrakem každý den bez ohledu na počasí a skutečnost, že se z toho jednoho velkého Chevy Silverado mohly kdykoliv stát dvě malá.

S registrací jezdíte v Indianě věčně

Tady si můžeme dovolit jedno krátké odbočení. Ve státě Indiana totiž není povinná klasická technická kontrola (STK), jak ji známe z Česka.

Indiana nevyžaduje nic jako pravidelné bezpečnostní kontroly technického stavu vozidla. Pravda, v okresech Lake a Porter jsou povinné emisní kontroly. A též, pokud byste chtěli do indiánského registru vozidel přihlásit auto pořízené na území jiného státu, zkontrolovali by vám VIN čísla, aby se ověřilo, že souhlasí s dokumenty. Jinak je tu ale ze zákona celkem jedno, čím a jak tu jezdíte. Ano, pokud si postavíte ze součástek na vrakovišti vozidlo, musí po té přestavbě před novou registrací projít bezpečnostní kontrolou. Ale auto jednou registrované tu prostě jezdí, dokud může.

Obecně platí, že technický stav auta je v Indianě zodpovědností majitele, nikoliv státu. A vůz, s nímž jezdil každé ráno do práce pan Marcellus, svou pojízdnost pořád ještě demonstroval. Nicméně legrace s UDO tím skončila a lidé na sociálních sítích spíše začali řešit, jak mu pomoci.

Hotovo a dojezděno? Kdepak, tohle vozítko se po ulicích South Bent pohybovalo poměrně dlouho. A budilo náležitý rozruch.

Colin Crowel, majitel společnosti Carguys Auto Detailing, založil na charitativní stránce GoFundMe profil, a postaral se o kampaň mezi místními. „Místo abych se smál stavu Moova pick-upu, chci obrátit scénář a spojit naši komunitu, aby mu pomohla,“ napsal. „Chci získat dostatek peněz na to, aby si Mo mohl pořídit novější a mnohem bezpečnější vozidlo. Věřím, že s podporou místních podniků a sousedů můžeme Moův život skutečně změnit a ukázat, čeho je naše komunita schopná, když se spojíme.“

Dobrý nápad nezůstal bez odezvy a změnil se v dobrý skutek.

Vybrané finanční prostředky, nemalá suma 26 763 dolarů – v přepočtu asi 562 000 korun – od 554 dárců, pak posloužily k tomu, aby Mo dostal úplně nový vůz a aby se pokryla jeho registrace, daň a pojištění po dobu nejméně jednoho roku. V South Bent se o sebe zkrátka postarat umí a nejsou vůči sobě lhostejní. Ukázali, co taková komunita dokáže, když se navzájem podporují a spojí.

Ten veskrze pozitivní příběh z indianského města prorazil i do celonárodních zpravodajských relací. Aby ne, o příběhy s dobrým koncem je dnes nouze. A tohle je naštěstí jeden z nich.

11 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.