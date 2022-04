Nic pro plaché nátury. Služebák Al Capona nezestárne, jen není moc praktický

Abyste se vyčlenili z davu, nepotřebujete bavoráka nebo teslu za miliony. Stačí boubelatý chevrolet, který vypadá, jako by vyjel z filmu o mafiánech z Chicaga. Model HHR–Heritage High Roof, tedy něco jako dědictví vysoké střechy, odkazuje na typ Suburban z konce 40. let minulého století. A je tedy úplně jiný než obyčejná, deset let stará auta. Tomuhle by mohlo být klidně osmdesát. Jenže výhodou retrodesignu je, že nestárne. Někoho odradí, jiného nadchne. Ale jen ten největší ignorant si ho nevšimne...