Dílna na okraji Hodonína je plná motorů v různém stavu demontáže, klikových hřídelů a krabic s díly, jimž na stěnách sekundují fotografie ze srazů a relikvie odkazující na americkou legendu „V8“.
Kolem stojí Corvetty, nejslavnější a dodnes vyráběné americké sporťáky všech dob v generacích C3 a C4. Ta v nejzazším rohu je nejstarší, v první podobě C3, tedy ještě s chromovanými nárazníky, ovšem na rozdíl od ostatních je nepojízdná, neboť aktuálně slouží jako dárce orgánů pro další vozy. Všem autům i součástkám v policích je společný motor, legendární General Motors Small Block V8 s objemem 5,7 litru, čímž se konečně dostáváme na začátek tohoto bizarního příběhu.
Firma Jakuba Koníčka se pohybuje v oblasti energetických řešení pro domácnosti a firmy zpravidla s tím, že když vypadne proud z veřejné sítě, naskočí generátor elektrické energie. V těch velkých se používá nesmrtelný americký V8 Small Block, v duchu doby běhající již zpravidla na LPG.
Jeden ze zaměstnanců pana Koníčka si před několika lety stěžoval na nespolehlivost jemu přidělené dodávky jisté evropské značky. „Tak sedni na internet, Petře, a najdi si nějakou ´ameriku´ se Small Blockem,“ řekl mu tehdy Jakub. „Vždyť ty ingoty opravujeme, udržujeme a repasujeme a známe je do šroubku!“
Bájný Chevrolet Corvette je supersport pro každý den
Petr Herzán opravdu „sedl na internet“, ale místo Chevroletu Van nebo Express či GMC v USA „objevil“ Corvette. Nechali si ji poslat a pak druhou, a jelikož s jídlem roste chuť, dnes jich mají dvanáct. Všechny v generacích C3 a C4 a všechny s V8 Small Block. Petr, zkušený, pracovitý a věci oddaný mechanik, všechny (až na tu „chromku“ v rohu) udržuje ve skvělém a provozuschopném stavu. Na projížďku mezi jihomoravskými vinohrady jsme vybrali čtyři vozy, dvě C3 a C4.
Starší z nich náleží do výroční edice z roku 1978, kdy Corvette slavila své 25. výročí, což kromě emblémů a dvoubarevného lakování dosvědčuje též specifická záď s rozměrným panoramatickým sklem. Tato série Corvette C3 představila přístrojový štít s velkými stupnicemi rychloměru a otáčkoměru a do leteckého stylu přepracovanou středovou konzoli, korunovanou nahoře doplňkovými analogovými ukazateli, uvedenými do řady Corvette rok před tím.
Všechno jinak
To Corvette C4 byla v roce 1983 zcela novým vozem a stala se mementem konstruktérských a stylistických schopností tehdy bohatého koncernu General Motors. Základním imperativem byly co nejlepší jízdní vlastnosti, proti předchůdci se tak změnilo prakticky všechno. Na přední lichoběžníkové nápravě byly vinuté pružiny nahrazeny kompozitovým, výrazně lehčím příčným jednolistovým perem s funkcí stabilizátoru, zcela nový brzdový systém měl na všech kolech kotouče a hliníkové třmeny a Corvette již neměla oddělenou karoserii a podvozek. Konstrukci u GM říkali „uniframe“ a šlo o technicky zajímavou kombinaci rámového podvozku a samonosné karoserie.
Osmiválce Big Block s objemem bezmála 8 litrů již C4 kvůli emisním limitům nedostala a chatrné podtlakové zdvihání výklopných reflektorů nahradily elektromotory.
Motorům Small Block, zvláště zpočátku, chyběla hrubá síla, na což však hbitě reagovala řada soukromých firem produkujících systémy přeplňování. Rudý vůz na snímcích má agregát osazený původním kompresorem Paxton (Vortech). Motoru (kromě specifického kvílení) dává mimořádné dynamické schopnosti, ale především díky němu má řidič k dispozici bleskově reagující plyn a ohromný točivý moment v celém spektru otáček.
Když jsme se na konci vydařeného dne plného ježdění s panem Koníčkem loučili, prozradil nám, že by některé Corvetty rád poslal do světa. Že už jich prý má hodně a že se mu nechce stavět hala, do níž by se vešly všechny. A co s utrženými penězi? V nadsázce navrhuji pořídit třeba nějaké další corvetty. Pánové Koníček i Herzán se smějí. Takže asi ano…
Autor je šéfredaktorem magazínu Automobil, zástupcem ČR v porotě Car of the Year a spolupracovníkem iDNES.cz.