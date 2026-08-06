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Číňan učí, jak má fungovat hybrid. Chery Tiggo 7 překvapuje

František Dvořák
Na první pohled může působit trochu jako hračka. Má ale skvěle fungující pluginhybridní pohon, rychlý a dobře běžící infotainment a je hezky vyrobený. Zbývá ještě zapracovat na jízdním chování a Chery si může řict: dohnali jsme zavedené značky.

Tiggo 7 druhé generace představil největší exportér aut z Číny v roce 2019, v roce 2023 prodělalo modernizaci, i tak je relativní stáří modelu (na čínské poměry rozhodně) trochu znát. Tiggo 7 je v nabídce se třemi variantami pohonu, kromě tohoto plug-in hybridu můžete mít i klasický hybrid, ale i provedení s čistě spalovacím pohonem.

Za nepatrně nejapným, lehce nevyváženým a možná zbytečně obecným designem, který auto opticky zmenšuje, se však skrývá nečekaně dobře postavené a dospělé auto. S cenou pohybující se kolem hranice tři čtvrtě milionu korun by sice Chery Tiggo 7 mohlo na pohled vypadat o něco dospěleji a důstojněji, ale jakmile zabouchnete dveře a vyrazíte, rychle pochopíte, kde leží jeho nejsilnější trumfy.

Chery Tiggo 7 PHEV
Chery Tiggo 7 PHEV
Chery Tiggo 7 PHEV
Chery Tiggo 7 PHEV
Chery Tiggo 7 PHEV
50 fotografií

Pravdou totiž je, že auto je velmi dobře smontované. S obrovskou péčí o detail, kterou by mu mohla většina tradičních evropských značek závidět. Mnoho z nich takhle precizně poskládat auto, aby nevrzalo a neskřípalo, dnes už prostě neumí – nebo nechce.

Srdcem tohoto čínského plug-in hybridu je kombinace 105kW benzinové přímovstřikové patnáctistovky a 150kW elektromotoru. Výsledkem je systémový výkon 280 koní, který zásobuje energií velká 18,3kWh baterie schovaná pod podlahou (docela čouhá, podívejte se do galerie). Přeplňovaný čtyřválec z vývoje a produkce Chery pracuje v Millerově cyklu, automobilka udává skvělou termodynamickou účinnost až 44,5 procenta.

Chery Tiggo 7 PHEV v číslech

  • délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4 553/1 862/1 696/2 670
  • kufr: 500–1 305 litrů
  • objem nádrže: 60 litrů
  • pohotovostní/užitečná hmotnost: 1 790/505 kg
  • pneumatiky: 225/60 R18
  • spalovací motor: přeplňovaný zážehový čtyřválec 1 499 ccm, 105 kW, 215 Nm,
  • elektromotor: 150 kW, 295 Nm
  • max. výkon hybridní soustavy: 205 kW
  • maximální rychlost: 180 (km/h)
  • zrychlení 0–100 km/h: 8,4 s
  • cena: 759 000 Kč

Plug-in hybridní pohon využívá jednostupňovou převodovku, která při jízdě pracuje s plynulou změnou převodu. Spalovací motor propojuje se dvěma synchronními elektromotory. První funguje jako generátor dobíjející trakční baterii a zároveň živící druhý elektromotor pohánějící přední kola (sám, či v souhře se spalovákem). Pluginhybridní Tiggo 7 se vždy rozjíždí na elektřinu, spalovák startuje přibližně of padesátikilometrové rychlosti. Celá ta strojovna má množství režimů, které se samy mění pro největší efektivitu, od sériového přes paralelní hybrid až po čistě elektrickou jízdu.

Při dálničních sprintech jen musíte přestat vnímat nezvyklý zvuk spalováku, čtyřválec si totiž žije trochu vlastním životem, jak od něj zrovna management motoru vyžaduje práci (pohon či dobíjení), nezávisle na tom, jak šlapete na plyn.

Celé soustrojí ovšem jinak funguje velmi sympaticky a logicky. Auto se na dálnici nebojí opřít do převodů a dokáže uhánět mimořádně svižně. Ještě ve 120 km/h dokáže vůz plout čistě na elektřinu. Pokud umíte s hybridním systémem pracovat, dokážete rekuperací a samotnou jízdou baterii během cesty efektivně dobíjet, což u plug-in hybridů – spoléhajících na šťávu ze zásuvky – rozhodně nebývá pravidlem. Reálný apetit se odvíjí od toho, jak poctivě nabíjíte a jak těžkou máte nohu. Můžete jet za 4,5 litru, ale stejně tak za 8 litrů na sto kilometrů, když na dálnici spěcháte. Ani v jednom případě to ale rozhodně není žádné loudání.

Trakční baterii nabijete ze zásuvky střídavým proudem výkonem 6,6 kW nebo stejnosměrným až 40 kW.

Stačí málo

Interiér sice nabídne sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, která navozují sportovní dojem, ale nenechte se zmást – tohle je druhá tvář čínských aut. O sportovnost tu nejde ani v nejmenším.

Podvozek má tužší, nazvat by se dalo až „německé“ odpružení. Přestože je vzadu použita víceprvková náprava, konstruktéři nedokázali plně využít její potenciál. Auto působí v zatáčkách trochu bezradným dojem. Řízení je odtažité, výrazně přeposilované. Podvozek je jednoduše naladěn na nevášnivou, klidnou jízdu z bodu A do bodu B. Dojem nevylepšují ani klouzavé čínské pneumatiky.

V čem ale auto absolutně exceluje, to je odhlučnění a zpracování. Okna jsou extrémně tichá a pazvuky v kabině skoro neexistují. Korunu tomu nasazují blinkry, které jsou téměř neslyšné – to už je spíš na škodu, často se stane, že blikáte dlouhé kilometry „nasucho“. Ony totiž ani šipky směrovek nejsou na displeji pod volantem zrovna výrazné.

Číňané si potrpí na displeje a moderní hračky, a tady je to vidět. Infotainment je rychlý, má okamžité reakce a nabízí nepřeberné množství funkcí i dat. Grafika navíc vypadá dospěle – je to asi první čínské auto, které nestojí miliony, kde systém neevokuje pocit, že ho maloval učeň bez řidičáku. I když překlad do češtiny občas drhne, jako celek systém dokazuje, že v tomto směru Čína Evropu pomalu předbíhá.

Najdou se tu ale i klasické přehmaty. Systém trápí miniaturní písmenka, nahodile rozházené ikonky a naprosto nepochopitelná kombinace zelených ikonek a nápisů na šedém podkladě. Na šerém nebo jasném světle to běžný člověk (i když má dobré oči) prostě nevidí – a platí to pro kapličku před volantem i centrální obrazovku. K ní máme ještě jednu ergonomickou připomínku – je daleko. 175centimetrový řidič, který je zvyklý sedět vcelku natěsno blízko volantu, na vzdálenější konec tabletu uprostřed přístrojovky bez lehkého předklonu téměř nedosáhne.

Štvát vás možná bude parkovací brzda, jejíž ovládání je schované výhradně v menu infotainmentu; to vás naučí svědomitě se poutat před rozjezdem, pak s tím nebudete mít problém.

Pochvalu si naopak zaslouží klimatizace, která má klasické tlačítkové ovládání pod displejem, takže ji nastavíte po hmatu. Jen si zase musíte zvykat na „čínskou“ logiku ovládání teploty – nastavujete si větší teplotu, než jste v autech normálně zvyklí – 22 stupňů je obvykle málo. Je to proto, že takto volíte teplotu, kterou má vzduch vystupující z průduchů klimatizace, nikoli teplotu v kabině; jak jsme zvyklí.

Příjemné auto za zajímavou cenu

V oblasti asistenčních systémů auto drží krok s dobou. Samozřejmě musíte počítat s povinným a otravným pípáním při překročení rychlosti (zajímavé je, že semtam displej před řidičem ukáže jiný rychlostní limit než navigace) či občasným přetahováním se o volant s hlídačem jízdy v jízdním pruhu, což je dnes neduh všech nových aut. Samotný adaptivní tempomat nebo hlídač mrtvého úhlu však fungují hladce, plynule a spolehlivě. Kamery kolem celého auta mají špičkové rozlišení a perfektně vidí i v hluboké noci.

Zvykání si vyžaduje i samotné startování auta. Startovací tlačítko byste tu hledali marně. Do auta prostě jen nasednete, sešlápnutím brzdového pedálu pohon oživíte, na voliči zařadíte „D“ nebo „R“ a vyjedete. Po dojezdu stačí stisknout tlačítko „P“ na voliči a rovnou vystoupit. Auto se samo vypne a zamkne. Ano, známe to z více – i evropských – elektromobilů. U aut, která mají na palubě spalovák, to teď hromadně nasazují právě čínské značky.

Z hlediska praktičnosti potěší poměrně velký a hluboký kufr (500 litrů základního objemu), byť se musíte smířit s hodně vysoko položenou podlahou, tak už to u crossoverů bývá. Líbí se prostor na zadních sedadlech, kde navíc nepřekáží nohám na podlaze středový tunel – plocha je zcela rovná. Místa je tam dost pro kolena i hlavu. Na poměry čtyřapůlmetrových crossoverů určitě. Fígl je i v tom, že tam sedíte vzpřímeněji, jako na židli, tak se pocitově nahánějí centimetry v podélném směru.

Suma sumárum: Chery Tiggo 7 vzhledem sice neoslní a dospělý podvozek pro řezání zatáček od něj nečekejte, pokud ale hledáte tiché, hezky smontované, úsporné a živé rodinné SUV s bohatou výbavou a funkčním hybridním pohonem, nabízí za tři čtvrtě milionu korun hodnotu, nad kterou by měla evropská konkurence začít hodně rychle přemýšlet. Zákazníky by mohla přilákat i sedmiletá záruka.

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