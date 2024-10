Další čínská auta v Česku. Chery je vyvine v Itálii a vyrobí ve Španělsku

Jako první začne na českém trhu působit značka Omoda s modelem Omoda 5. Druhým nabízeným vozem bude plně elektrický Omoda E5. Značka Jaecoo představí na českém trhu s modelem Jaecoo 7.

Chery podle informací médií nedávno o rok odložila záměr zahájit výrobu elektromobilů v Evropě. Zdůvodnila to zavedením předběžných cel na dovoz elektromobilů z Číny. Firma tak nyní plánuje výrobu elektromobilu Omoda 5 ve Španělsku od října 2025. V plánu má dovážet částečně vyrobené vozy pro konečnou montáž.

Shawn Xu, generální ředitel obou značek a také viceprezident pro mezinárodní operace vysvětluje, že kvůli nově zaváděným clům na čínské elektromobily dovážené do Evropy bude třeba výraznější podíl montáže ve španělské továrně. „To je důvod zpomalení náběhu výroby: musíme se vybavit výrobou baterií,“ uvedl.

Skupina Chery, třetí největší čínský výrobce automobilů a historicky největší exportér chce ovšem v Evropě expandovat mnohem víc. „Budeme muset také vyrobit baterie, abychom se vyhnuli clu, ale instalace gigatovárny je velmi složitá a vyžaduje dlouhou dobu, hodně přes rok. Jsme si vědomi toho, že jediný závod ve Španělsku nestačí,“ uvedl Shawn Xu, který zmínil, že automobilka uvažuje o další fabrice v Itálii, kde už Chery vytváří vývojové centrum.

„Projekt pro Itálii je v pokročilé fázi vyjednávání a doufáme, že bude brzy uveden do provozu. Současné R&D Center v Raunheimu u Frankfurtu, které je zodpovědné za přizpůsobení modelů vyráběných v Číně potřebám evropského trhu a homologačním požadavkům, i přes rozšíření na začátku roku není dostatečné,“ uvedl Xu. V Itálii má design dlouhou tradici a stejně tak v oblasti automobilového inženýrství. Velmi pečlivě tedy hodnotíme oblast Turína, která se může pochlubit dovednostmi na velmi vysoké úrovni a kde plánujeme zahájit aktivity s více než 100 lidmi, kteří jsou předurčeni k dalšímu rychlému růstu,“ řekl pro deník La Repubblica.

Po roce a půl od celosvětového uvedení značky Omoda a Jaecoo překročily celosvětové prodeje 350 000 vozů. Od prázdnin se počty prodaných vozů stabilně pohybují okolo 20 000 kusů měsíčně. Rychlá globální expanze značky v současnosti znamená více než 900 partnerů dealerské sítě na 32 světových trzích s kompletním prodejním a servisním systémem.

Na španělský trh vstoupila Omoda 5 a E5 letos v únoru. Později se značky Omoda a Jaecoo objevily i v Polsku a ve Velké Británii.

„Začali jsme v únoru ve Španělsku s jediným modelem Omoda 5, crossover segmentu C, a za první měsíc reálného prodeje jsme prodali 200 kusů. Objemy začaly rychle růst a po šesti měsících jsme byli na 3 000 . Doufáme, že do konce roku dosáhneme 5000. V Itálii jsme začali těsně před létem, za první měsíc jsme prodali 500 vozů s cílem do konce roku je zdvojnásobit,“ pochlubil se Shawn Xu. „S druhým modelem Jaecoo 7, SUV segmentu D, který bude mít také plug-in hybridní variantu, je cílem 5 000 kusů měsíčně v Evropě s ohledem na expanzi do dalších zemí, včetně Řecka. Naším prvním cílem je však být vnímán jako cool značka pro nové generace.“

„Musíme se zkonsolidovat a moc nespěchat. Původně jsme měli agresivnější strategii s cílem pokrýt pět hlavních trhů během roku. Uvědomili jsme si však, že příprava a školení pracovních týmů v různých zemích a jejich interakce s našimi manažery zabere více času, a tak jsme odložili vytvoření poboček ve Francii a Německu,“ dodal.

Automobilka nyní chystá model Omoda 3 s délkou kolem 4,3 metru. „Kompaktní, ale ne příliš malé, abychom neohrozili využitelnost pro pět dospělých, zejména v zadní části. Jde o crossover s agresivním vzhledem, inspirovaný japonskými roboty, k dispozici bude plně hybridní nebo elektrický a jeho prodej plánujeme v roce 2026,“ uvedl Xu pro italský tisk.

Shawn Xu dodal, že Evropa je pro Chery velmi důležitým trhem: „Naším cílem je mít vedoucí roli díky strategii „v Evropě pro Evropu“.“

Prodeje čínských vozů v Česku rostou. Podle Svazu dovozců automobilů se letos do září v Česku prodalo 5053 aut vyrobených v Číně, což je o 44 procent více než za celý loňský rok. Nejprodávanější jsou značky MG a Tesla.