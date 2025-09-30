Čínský exportní tygr již loví i v české kotlině. Chery sází na SUV a hybridy

Vladimír Löbl
Čínská automobilka Chery v České republice oficiálně zahájila prodej stejnojmenných modelů, a doplňuje tak již několik měsíců nabízené vozy svých dalších značek Omoda a Jaecoo. Vstup na tuzemský trh je součástí širší evropské expanze, která následuje na její široké globální aktivity. Na starý kontinent se však Chery vydalo již před deseti lety prostřednictvím značky Qoros.
Automobilový koncern Chery z čínského regionu Wu-chu, který kromě značek Chery, Jaecoo a Omoda prodává auta ještě pod jmény Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Karry a Cowin, byl založený v roce 1997 a již po dvě dekády je největším čínským automobilovým vývozcem. Má přibližně šestnáct zahraničních montážních závodů, často společných podniků s místními partnery. Působí na více než osmdesáti světových trzích, a to včetně Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie, Austrálie a Středního východu.

Vrcholem současné nabídky je velké sedmimístné SUV Chery Tiggo 8.
Na tuzemský trh značka Chery vstupuje prostřednictvím kazašské společnosti Astana Motors.
V rámci expanze se v krátké době plánuje otevření celkem deseti showroomů. Kromě Průhonic u Prahy, Kladna, Příbrami, Hradce Králové a Karlových Varů mají být také v Českých Budějovicích, Opavě, Zlíně, Uherském Hradišti a Brně.
Základem nabídky je kompaktní crossover Chery Tiggo 4 HEV, který je vstupní bránou do segmentu kompaktních crossoverů.
Chery Tiggo 4: S cenou začínající na 599 000 korunách nabízí tento vůz 1,5litrový hybridní pohon s pohonem předních kol, spotřebu paliva od 5,3 l/100 km a dojezd až 950 km.
Vstup Chery na evropský a nejnověji i na český trh je strategickým krokem, který navazuje na její globální úspěch, včetně překročení hranice 5 milionů exportovaných vozů. Čínská automobilka, která má ve světě 3 500 prodejců a 16 výrobních závodů, kromě značek Chery, Jaecoo a Omoda prodává auta ještě pod jmény Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Karry a Cowin. Chery působí na více než osmdesáti světových trzích, a to včetně Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie, Austrálie a Středního východu. V Evropě má vlastní designové a vývojové centrum v Raunheimu u Frankfurtu.

Expanzi na starý kontinent Chery plánovalo již mnohem dříve, a to prostřednictvím značky Qoros, která se v roce 2014 začala v rámci pilotního programu nabízet na Slovensku. Na rozdíl od jiných čínských výrobců se značka rozhodla nekopírovat a pro vývoj nového vozu si najala zkušené západní inženýry a designéry, a pro účely vývoje a výroby navázala technickou spolupráci se společností Magna Steyr.

Čínská značka Chery je blízko dohodě o zahájení výroby aut ve Španělsku

Její první model Qoros 3 byl moderním vozem s nově vyvinutou platformou. Stal se dokonce prvním čínským vozem, který získal plný počet pěti hvězdiček v crash-testech Euro NCAP. Následovalo několik dalších převážně variant tohoto modelu. Qoros plánoval prodeje v Evropě, ale Slovenska k tomu nikdy nedošlo. Společný podnik Chery s izraelskými finančníky skončil nezdarem. Celkově Qoros vyrobil jen nižší desítky tisíc aut, než v roce 2022 tento projekt zcela skončil.



30. září 2025

