Automobilový koncern Chery z čínského regionu Wu-chu, který kromě značek Chery, Jaecoo a Omoda prodává auta ještě pod jmény Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Karry a Cowin, byl založený v roce 1997 a již po dvě dekády je největším čínským automobilovým vývozcem. Má přibližně šestnáct zahraničních montážních závodů, často společných podniků s místními partnery. Působí na více než osmdesáti světových trzích, a to včetně Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie, Austrálie a Středního východu.
V Evropě má vlastní designové a vývojové centrum v Raunheimu u Frankfurtu.
Expanzi na starý kontinent Chery plánovalo již mnohem dříve, a to prostřednictvím značky Qoros, která se v roce 2014 začala v rámci pilotního programu nabízet na Slovensku. Na rozdíl od jiných čínských výrobců se značka rozhodla nekopírovat a pro vývoj nového vozu si najala zkušené západní inženýry a designéry, a pro účely vývoje a výroby navázala technickou spolupráci se společností Magna Steyr.
Její první model Qoros 3 byl moderním vozem s nově vyvinutou platformou. Stal se dokonce prvním čínským vozem, který získal plný počet pěti hvězdiček v crash-testech Euro NCAP. Následovalo několik dalších převážně variant tohoto modelu. Qoros plánoval prodeje v Evropě, ale Slovenska k tomu nikdy nedošlo. Společný podnik Chery s izraelskými finančníky skončil nezdarem. Celkově Qoros vyrobil jen nižší desítky tisíc aut, než v roce 2022 tento projekt zcela skončil.