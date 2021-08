Charlie Watts sbíral krásná auta a k nim obleky. Řidičák nepotřeboval

Není neobvyklé, že hudebníci holdují krásným autům a pořizují si je jako děti angličáky. Oblibou v zajímavých autech byl pověstný Elton John, ale také třeba bubeník Pink Floyd Nick Mason, který s nimi dokonce občas závodí.

Také členové skupiny Rolling Stones byli odpočátku všichni vášnivými milovníky aut a vystřídali jich řadu. Kytarista Keith Richards měl v oblibě Ferrari Dino 246GT z roku 1972, zatímco Mick Jagger zase křižoval Londýn v Aston Martinu DB6 z roku 1966. Jejich kolega, bubeník Charlie Watts, auta také miloval, ale trochu jinak než ostatní. Za část ze svého majetku ve výši 250 milionů dolarů si v průběhu let pořídil poměrně rozsáhlou sbírku klasických automobilů.



Kabriolet Lagonda Rapide LG45 z roku 1937 patřil k Wattsovým nejoblíbenějším autům.

Když byla kapela Rolling Stones teprve v začátcích, v jednom rozhovoru se Wattse zeptali, co by dělal, kdyby byl milionářem, a on odpověděl: „Koupil bych si klasická auta, abych je mohl pozorovat, protože jsou krásná.“ A přesně to také udělal.

Siesta v garážích

Může to znít absurdně, ale Charlie Watts utrácel miliony za auta, která nemohl řídit, protože nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Ale legendárnímu bubeníkovi, jemuž kariéra u Rolling Stones přinesla mnoho dobrodružství a zážitků, o kterých si většina lidí může nechat jen zdát, patrně přineslo nečinné sezení v garáži to správné množství klidu.

Tento excentrik byl na rozdíl od rozevlátého Micka Jaggera a dalších členů kapely vždy stylově oblečen. A když šel do garáže za svými auty, tak na sobě měl prý jeden ze svých dvou set obleků, který mu nejlépe ladil s čalouněním konkrétního auta. The Daily Telegraph a časopis Vanity Fair kdysi Wattse ohodnotili jako jednoho z nejlépe oblékaných mužů světa.

Během desítek let údajně nashromáždil 168 aut, která zůstala ukryta v garážích. Co všechno jeho sbírka obsahuje, se až na pár výjimek veřejně neví. Jisté je, že v roce 1983 získal jeden z pouhých 25 vyrobených exemplářů dvanáctiválcového kabrioletu Lagonda Rapide LG45 z roku 1937. Údajně je součástí sbírky i unikátní Bugatti 57 Atlantic, brutálně elegantní Lamborghini Miura, několik vozů Rolls-Royce, ale také například Citroën 2CV známý z bondovky „Jen pro tvé oči“.

Ve Wattsových garážích nemohlo chybět ani brutálně elegantní Lamborghini Muira.

Tento milovník kriketu se připojil k Rolling Stones v roce 1963 a spolu s Mickem Jaggerem a Keithem Richardsem zůstal po celou dobu klíčovým členem kapely. Podílel se na všech třiceti albech a účastnil se všech turné. A to i přesto, že se jen velmi nerad vzdaloval ze své farmy v britském Devonshiru, na níž společně s manželkou Shirley chovali arabské plnokrevníky. Watts měl potíže se spánkem v hotelích, a tak si prý na každém turné vždy krátil čas skicováním hotelových pokojů.

Rocková hvězda s duší jazzmana

Slavný bubeník měl odmala cit pro estetiku a původně pracoval v Dánsku jako grafický designér. Než se připojil k Rolling Stones, působil rovněž v britské reklamní agentuře Charles, Hobson a Gray. Podílel se na grafické podobě několika turné Rolling Stones a navrhl i přebaly raných alb skupiny.

Život členů Rolling Stones, to byla jedna velká jízda, a byl malý zázrak, že všechny ty pijatiky a experimenty s drogami přežili. Watts se ale vyhýbal pověsti zhýralé rockové hvězdy. Ani on se ale přesto v osmdesátých letech nevyhnul krátkému období plnému alkoholu a drog. Ale rychle s tím skoncoval. Což u dalšího „stouna“ Keitha Richardse rozhodně neplatí, ten patří společně s Ozzy Osbournem mezi nesmrtelné, kteří přežijí i jaderný výbuch.

Charlie Watts utrácel miliony za auta, která nemohl řídit, protože nikdy nevlastnil řidičský průkaz.

Watts se narodil 2. června 1941 v Londýně a ve třinácti letech se jakožto samouk začal věnovat hudbě, především jazzu. A i během své kariéry u Rolling Stones pokračoval současně v hraní jazzu a s kvintetem Charlie Watts a se skupinou Charlie a Tentet Watts nahrál několik alb.

Postupem času se jistě dozvíme, jaké další skvosty skrývají garáže slavného bubeníka. Pokud se někdy objeví Wattsova auta v aukci, mohou si být zájemci jisti nízkým nájezdem kilometrů, ale i tím, že auto nepoznalo jízdu v nepříznivém počasí. A s trochou štěstí by k autu mohli dostat i oblek, který si Charlie nechal ušít, aby mu s ním ladil.