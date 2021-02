Čtyřpásovka všeumělka je parádní hračka pro kluky. Na léto ji odstrojíte

Než se pustíte do nerovného boje se svojí krásnou polovičkou, pokusíme se vám dát dohromady pár argumentů, které vysvětlí nutnost této investice. Především vyvrátíme mýty o tom, že se jedná jen o letní povyražení. Pokud čtyřkolku dovybavíme pásy, stává se z ní téměř nezastavitelný pomocník i v zimě. Alfou i omegou úspěchu v zimním terénu jsou pásy. Na trhu najdete široké spektrum produktů lišících se cenou i kvalitou.

Námi testované CF Moto Gladiator X1000 je osazeno kvalitními pásy Camso kanadské výroby, které jsou homologovány na celoroční používání. Samozřejmě i s pásy se dokážete zahrabat, hlavně na mokrém sněhu, ale při troše zkušeností vás hned tak něco nezastaví. Pásy jsou zpřevodovány více do síly, takže je potřeba počítat s tím, že se vám přibližně o třetinu sníží maximálka.

Nemůžete věřit ani tachometru (ten je kalibrován s běžnými koly) a v duchu si musíte rychlost přepočítat na cca dvě třetiny oproti údaji na tachometru. Zpřevodování je logické, protože samotné pásy mají oproti standardním kolům výrazně vyšší odpor, který „sežere“ podstatnou porci výkonu motoru. I proto je u tohoto stroje ideální kombinace pásů s litrovým motorem, který je špičkou toho, co v produkci CF Mota najdeme.

Jako zimní kombinace je to takřka ideální sestava, tomu však také odpovídá cena kompletu. Pokud si to budete chtít posčítat: samotná čtyřkolka 280 tisíc, kabina 58 tisíc a pásy 120 tisíc; celkem tedy: 458 tisíc korun, a to není úplně málo.

Pokud nechcete čelit zimním plískanicím tváří v tvář, můžete některé stroje dovybavit i kabinou, která vás před nepřízní počasí ochrání. Ale pokud hledáte stroj s kvalitní a homologovanou kabinou, moc řešení na trhu nenajdete.

Zkusili jsme tedy „čtyřpásovku“ CFMOTO Gladiator X1000 DFK Camso. Na letní sezonu můžete kabinu snadno demontovat a naopak, ke svému stroji ji můžete dokoupit dodatečně, pochází z dílny moravské firmy DFK.

Ta postavila svůj byznys na kabinách pro vysokozdvižné vozíky a dodává své produkty po celém světě. I když kabiny pro čtyřkolky byly spíše doplňkovou výrobou, postupem času se staly pro DFK podstatnou částí sortimentu, firma s nimi prorazila ve světě, kde dnes končí většina produkce.

Nabídka dalšího zimního příslušenství je široká a záleží na tom, k čemu se chystáte stroj používat nebo čím chcete partnerku/šéfa o nutnosti pořízení stroje přesvědčit. K úklidu chodníku (nejen od sněhu) poslouží rotační kartáče, pokud napadne sněhu víc, bude to chtít radlici. Tu můžete výškově ovládat pomocí navijáku, (se kterým je spojena lanem) případně ji můžete natočit tak, aby hrnula sníh k jedné straně.

Další vychytávkou je sypač, který můžete mít i s obrovským zásobníkem. Pokud je vaše drahá polovička milovnicí jízdy na lyžích, můžete jí po ránu přichystat manšestrovou cestu, kterou můžete případně doplnit běžkařskou stopou.

A jak se nám samotný stroj používal? Nejprve jsme pojali podezření, že jsme se nenechali zlákat k dovádění na čtyřkolce ve sněhu, ale že na nás čeká něco jako pošťácký vozík. Více než čtyřkolku to skutečně připomíná komunální vozítko pro úklid chodníku a překvapuje nás, že základem toho všeho je skutečně v ČR nejprodávanější čtyřkolka. Po bližším zkoumání zjišťujeme, že i když nás neoslnil design (čekali jsme něco drsnějšího), jedná se o pěkně zpracované a chytré řešení.

Čtyřdobý kapalinou chlazený dvouválec do V je právem špičkou v nabídce CF Mota. Výkon 85 koní se zdá v kombinaci s točivým momentem 79 Nm ideálním řešením. V kombinaci s variátorem předvádí kultivovaný chod v celém spektru otáček a nechybí mu ani chlapácká drsnost, kterou u tohoto stroje očekáváme. Pro větší jemnost ovládání v terénu nabízí variátor samozřejmě i redukci. Brzdy jsme vlastně ani pořádně nevyzkoušeli, protože díky odporu pásů a sněhu nebyl problém zastavit téměř na místě pouhým zaklapnutím plynu.

Zatáčení vyžaduje poměrně dost síly, přestože je stroj vybaven posilovačem řízení, ale to je důsledek pásů. Máme vyzkoušeno, že s letními koly je to výrazně snazší. Pohybovat se můžete pomocí hnané zadní nápravy, ale na sněhu se hodí pohon všech čtyř kol (v tomto případě systém pohonu: pásů), který snadno sepnete na řídítkách. Pokud se dostanete do úzkých, hodí se možnost uzavření předního diferenciálu, případně vás jistí samosvorný zadní diferenciál.

Bohatou základní výbavu stroje podtrhuje i přítomnost navijáku. Posledním argumentem pro vaší drahou polovičku je to, že na rozdíl od motocyklu může tento stroj řídit i ona, pokud vlastní řidičák na auto, tedy pro skupinu B. Jen pozor, ať se pak nehádáte o to – kdo bude doma vařit a kdo bude vyrážet na dobrodružné výpravy, tedy co to povídám... vlastně odklízet sníh, protahovat stopu nebo jinak usilovně pracovat za řídítky tohoto stroje.