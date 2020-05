ČEZ spustil moderní nabíjecí aplikaci, nasadí i nové tarify pro elektroauta

Nabíječky společnosti ČEZ dosud fungovaly v režimu paušální platby, držitel čipu měsíčně zaplatil 545 Kč a mohl nabíjet neomezeně podle potřeby. Tato možnost nyní končí a nahrazuje ji systém několika tarifů rozdělených podle předpokládané měsíční spotřeby.

Nejvyšší tarif se jmenuje Taxi a přijde na 1 750 Kč měsíčně. V něm je předplacených 500 kWh elektrické energie. Pro představu, s Renaultem Zoe s naší průměrnou kombinovanou spotřebou 15,5 kWh/100km na ni ujedete zhruba 3 200 kilometrů. Pokud by vám nestačily, každá další 1 kWh přijde na 3,5 Kč.

Prostřední tarif je nazván Obchodní cestující a za 550 Kč máte předplaceno 122 kWh elektrické energie. Na tu s modelovým vozem ujedete 790 km, za každou další 1 kWh zaplatíte 4,50 Kč.

Základním tarifem je Víkendový řidič za 200 Kč měsíčně, kde řidiče čeká 36 předplacených kWh, které by mu s modelovým vozem vystačily na zhruba 230 kilometrů. Vyplatí se tak spíše jako doplněk při využívání jiných sítí, nebo pokud většinu nabíjení vyřešíte doma či v práci. Za každou další 1 kWh nad plán si pak ČEZ účtuje 5,5 Kč.

Pokud by někdo chtěl mít aplikaci a čip od ČEZu spíše jako záchrannou rezervu pro klidný pohyb v oblastech, kam často nejezdí, může využít model „Pay as You Go“, tedy „Plať, jak budeš nabíjet“. Měsíčně se nic neplatí, 1kWh stojí 7,5 Kč. A pokud by se někdo dostal do nouze, nabít může i bez registrace, jen cena 9,5 Kč není úplně přívětivá.

Tarify začnou pro všechny zákazníky platit v sobotu 16.5. 2020.

Zbytečné blokování stanic se prodraží

Spolu s novými tarify ČEZ spouští i časové limity pro nabíjení, po jejichž uplynutí bude uživatel platit 2 Kč za minutu připojeného vozidla. U rychlých 50kW DC nabíjecích stanic je limit 90 minut, u pomalých 22kW AC 8 hodin. Toto opatření má zajistit, že řidiči již nabitých vozů jimi nebudou blokovat nabíječky těm, kteří nabíjet potřebují.

Aplikace Futur/E/Go: výběr stanice, stav jednotlivých konektorů, spuštění nabíjení

Hodinky však není třeba hlídat, o ukončení nabíjení bude uživatele informovat nová aplikace Futur/E/Go. V té jednak můžete vyhledat nejbližší nabíjecí stanice v okolí, destinaci, kam míříte, nebo kudy budete projíždět. Zároveň vždy vidíte, zda jsou jednotlivé přípojky dané stanice volné, či obsazené.



Aplikace Futur/E/Go: průběh nabíjení, souhrn dokončeného nabíjení, statistika vytíženosti stanice

Po příjezdu ke stanici zvládnete vše nastavit a nabíjení spustit samotnou aplikací, dotykového displeje nabíjecího stojanu se tak nemusíte ani dotknout, což zejména v dnešní době potěší. Fyzicky sahat tak musíte jen na nabíjecí konektor, což, na rozdíl od obsluhy displeje, snadno zvládne i v rukavici. V aplikaci vidíte uplynulý čas nabíjení a měli byste vidět i odebranou energii a výši její platby. Během čtvrteční zkoušky na nás svítily jen dvě nuly, nejspíše proto, že do placeného režimu se stanice teprve přepnou. Aplikací nabíjení i ukončíte.

Lze nastavit i posílání notifikací nejen prostřednictvím aplikace, ale i SMS nebo e-mailem, což se hodí například v případě, že by došlo k nečekanému přerušení nabíjení.

Jak je to u konkurence?

U konkurence je to, přinejmenším prozatím, jednodušší. E.ON má jedny ceny pro registrované zákazníky: 3 Kč za 1 kWh u pomalého 22 kW AC dobíjení,

6 Kč za 1 kWh u rychlého 50kW DC nabíjení a 9 Kč za 1 kWh u ultrarychlého 150 kWh DC nabíjení. Měsíční poplatek není žádný. Neregistrovaný zákazník se musí připravit na 9 Kč za pomalé, 11 Kč za rychlé a 13 Kč za ultrarychlé nabíjení, cena je samozřejmě vždy za 1 odebranou kWh. Použít můžete aplikaci E.ON Drive, kde lze například sledovat objem dodané energie.

U PRE je ceník nejkratší, i když na výpočet konkrétní ceny nabíjení maličko komplikovanější. Jednotná cena za odebranou kWh je 3,03 Kč bez ohledu na typ nabíjecí stanice, platí se však i čas u ní strávený, 0,24 Kč za minutu. Pokud bychom tedy u PRE nabíjeli stejně jako dnes u ČEZu se Zoe, tedy odebrali

15 kWh za 20 minut, přišlo by to na 50,25 Kč, což vychází na 3,35 Kč na 1 kWh. Samozřejmě, na pomalé nabíječce bude časové hledisko výraznější. Za držení ČIPu platíte 36 Kč za čtvrtletí. Pokud k nabíječce přijede neregistrovaný uživatel, za hodinu nabíjení zaplatí 60 Kč při pomalém AC nabíjecí, a 200 Kč při rychlém DC nabíjení. Aplikace zatím k dispozici není.