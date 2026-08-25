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Ronaldovo benzinové hračkářství. Jak si CR7 hýčká své automobilové fetiše
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se podle svých slov chystá na konec kariéry a stále více se opět ochomýtá okolo svých aut, na která zatím neměl moc času. Ale ten přijde. Občas něco nového...
Vémola prodává svůj bestiální mercedes draho. Příplatek za slávu je skoro milion
Nezmeškejte šanci získat auto, které řídila samotná legenda! Už několik týdnů se takto snaží prodat svou „bestii“ zápasník ve výslužbě Karlos „Terminátor“ Vémola. Svůj mohutně upravený Mercedes G...
Nové SUV z Česka se představuje. Bestseller Hyundaie nasazuje hranaté svaly
Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Ač předchozí generace skoro nestárne a stále patří k...
Lamborghini pro chudé? Krutihlav s interiérem jako v tesle měří i čistotu vzduchu
Příď s vizáží vyhazovače z nočního klubu a světlomety úzké jako oči po flámu. Sportequipe 6 GT se navenek snaží vypadat jako lamborghini, a přestože je to čistě spalovací auto, tak uvnitř připomíná...
Čínský most, který sbírá rekordy, má další atrakci – světelnou vodní stěnu
Velký most nad Chua-ťiang, tedy Květinovou řekou, je jako stvořený k tomu, aby ohromoval a překonával dosavadní inženýrské rekordy. Však se taky v Číně hodně snaží o to, aby ani střípek z jeho slávy...
A pak si stěžujte, že je v šalině či metru narváno. Jinde je vedro jen začátek
Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a volným doporučením. Prohlédněte si fotografie, na kterých se pasažéři vezou uvnitř, na střeše i zvenčí vozidel, protože...
V Česku už nemají auta snad jen nemluvňata. V registru jich je sedm milionů
Počet osobních automobilů na českých silnicích se v prvním pololetí zvýšil o 84 665 na 6,94 milionu. Jejich průměrné stáří mírně vzrostlo na 16,76 roku z loňských 16,68 roku. Vyplývá to z údajů Svazu...
Krizí zmítaný VW čeká týden pravdy. Vedení se potká se zaměstnanci
Krizí zmítanou automobilku Volkswagen čeká týden plný setkání zaměstnanců s vedením koncernu. Na programu je hned devět mimořádných shromáždění závodních rad po celém Německu. A dá se čekat, že to...
Mazda CX-5 je bazarová hvězda. Od dieselu se držte co nejdál
Mezi velmi oblíbená větší SUV patří v bazarech Mazda CX-5. Úspěšný model byl v první generaci ve výrobě od ledna 2012, druhá generace sjížděla z montážní linky od listopadu 2016 a ještě dnes...
Auto nechte doma, nikam nedojedete. Zácpy rozhodně nejsou výmysl dneška
Že to bylo dřív jiné? Tráva byla zelenější a lidé k sobě v časech, kdy auta jezdila po ulicích měst div ne krokem, měli blíž? Následující archivní snímky vás vyvedou z omylu. Dopravní zácpy nejsou...
Vémola prodává svůj bestiální mercedes draho. Příplatek za slávu je skoro milion
Nezmeškejte šanci získat auto, které řídila samotná legenda! Už několik týdnů se takto snaží prodat svou „bestii“ zápasník ve výslužbě Karlos „Terminátor“ Vémola. Svůj mohutně upravený Mercedes G...
Čínský most, který sbírá rekordy, má další atrakci – světelnou vodní stěnu
Velký most nad Chua-ťiang, tedy Květinovou řekou, je jako stvořený k tomu, aby ohromoval a překonával dosavadní inženýrské rekordy. Však se taky v Číně hodně snaží o to, aby ani střípek z jeho slávy...
Nové SUV z Česka se představuje. Bestseller Hyundaie nasazuje hranaté svaly
Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Ač předchozí generace skoro nestárne a stále patří k...
Ronaldovo benzinové hračkářství. Jak si CR7 hýčká své automobilové fetiše
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se podle svých slov chystá na konec kariéry a stále více se opět ochomýtá okolo svých aut, na která zatím neměl moc času. Ale ten přijde. Občas něco nového...
Rohaté požehnání. Suzuki chce v Indii z kravského hnoje vyrábět bioplyn
Podle sčítání je tu přibližně 193 milionů krav a zhruba 110 milionů vodních buvolů, což dohromady vytváří největší stádo skotu na světě. Indie je země rohatému dobytku zaslíbená a potenciál těchto...
Prodej bytu 2+kk (49,6 m2) s balkonem , Bystřice nad Pernštejnem_4
Forota, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
3 936 420 Kč
Automobilové orgie v Pebble Beach. Vzácný Duesenberg ovládl americký svátek aut
Kalifornské pobřeží opět vonělo po benzinu a drahém šampaňském. Letošní pětasedmdesátý ročník tradiční akce výjimečných aut Monterey Car Week přinesl nejen dechberoucí přehlídku unikátních veteránů a...
Lamborghini pro chudé? Krutihlav s interiérem jako v tesle měří i čistotu vzduchu
Příď s vizáží vyhazovače z nočního klubu a světlomety úzké jako oči po flámu. Sportequipe 6 GT se navenek snaží vypadat jako lamborghini, a přestože je to čistě spalovací auto, tak uvnitř připomíná...