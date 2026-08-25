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A pak si stěžujte, že je v šalině či metru narváno. Jinde je vedro jen začátek

Radomír Dohnal
Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a... V pákistánském Karáčí přistupují k obsazenosti vozidel velmi volně. Čísla jsou... Že byl tento snímek pořízen během Eid al-Fitr, tedy ve „Svátek přerušení... Necháme promluvit čísla. Počet obyvatel Pákistánu? Nějakých 260 milionů lidí.... Vzácné archivní foto a taky vzácně šťastná náhoda při nehodě. Těch mladíků,... Přijdou vám prostředky městské hromadné dopravy až nelidsky přeplněné? Máte... Takhle se v roce 2006 slavilo vítězství Josepha Kabily v prezidentských volbách... Každoročně si nehody v Bangladéši vyžádají devět až třicet tisíc lidských... Takhle se sociálně distancovali pasažéři během covidu v Pákistánu. Roušky... Cestu do nepálského Káthmándú si možná rozmyslete, pokud jste si neudělali... Vypadá to, že nahoře ještě pár volných míst je. Tedy pokud vnímáte zasedací... Všední obrázek z ulice Kotry, jedné z hlavních tepen v Hyderabadu. Dopravní...
Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a volným doporučením. Prohlédněte si fotografie, na kterých se pasažéři vezou uvnitř, na střeše i zvenčí vozidel, protože jiná možnost dopravy často jednoduše neexistuje.

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