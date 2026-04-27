Dva Čechoslováci se škodovkou ohromili před 90 lety svět, objeli Zemi za 44 dní

Objet automobilem zeměkouli, to je úctyhodný výkon i pro dnešního motoristu. Před 90 lety to ale byl heroický výkon, který vyžadoval vedle odvahy a technického umu také spolehlivé auto.
Jindřich Kubias a Břetislav Jan Procházka podnikli v roce 1936 v sériové Škodě Rapid cestu kolem světa za 97 dní.

Škoda Rapid OHV (1939)
Spolumajiteli smíchovských garáží Břetislavovi Janu Procházkovi a jeho spolujezdci Jindřichu Kubiasovi nic z toho nescházelo. Na cestu vyrazili v sériové Škodě Rapid v sobotu 25. dubna 1936 ve čtvrt na pět odpoledne a domů se vrátili po 97 dnech – o tři dny tak pokořili plán.

Na jejich cestu kolem světa si dnes už vzpomene jen málokdo, ve své době ale dobrodružství Procházky s Kubiasem přitahovalo pozornost tisku i široké veřejnosti. Noviny a časopisy přinášely články o postupu malého československého vozu – proti běžné verzi měl jen zvětšenou stolitrovou benzínovou nádrž – Ruskem, Persií, Čínou či Spojenými státy. Za mnoha články stál sám Břetislav Jan Procházka, který svými telegramy a dopisy neúnavně informoval žurnalisty o postupu cesty.

1. srpna 1936 v 11:55 se Břetislav Jan Procházka a Jindřich Kubias s vozem ŠKODA RAPID vrátili z cesty kolem světa zpět do Prahy

Čtenáři se tak mohli jen s mírným zpožděním dočíst o bahnitých cestách v Rusku, rekordním průjezdu Persií, „skvostné jízdě do Singapore“ nebo zájmu, který rapid se dvěma Čechoslováky po cestě budil. Procházka, který „mluví německy, francouzsky a anglicky, jest dobrým filmařem amatérem, ženat, otcem dvou hošíků a dcerušky a jest mužem činu“, sledoval i různé drobné zajímavosti, příkladem za vše může být krátká noticka o „Baťových tropických sandálcích na nožkách Číňanek“, kterou poslal v půli června z čínského přístavu Permang.

Při své dobrodružné výpravě se posádka spoléhala na jen mírně upravený vůz Škoda Rapid s páteřovým rámem, poháněný čtyřválcovým motorem o objemu 1,4 litru s výkonem 23 kW (31 k). Všechna čtyři kola byla nezávisle zavěšená, vůz měl hydraulické brzdy. S touto konstrukci spolehlivě zvládal i terénní pasáže – tehdejší silniční síť často tvořily hlavně šotolinové pisty.

Trasa cestovatelů Bohuslava Jana Procházky a Jindřicha Kubiase.

Když se krátce před polednem 1. srpna 1936 vrátili cestovatelé do Prahy, vítal je před sídlem autoklubu v dnešní Opletalově ulici nadšený dav. A jak dodal všímavý redaktor časopisu Auto, jindy výřečný Procházka nemohl najít slov. Měl ale být na co pyšný – se sériovým vozem, který měl navíc před cestou najeto 60 000 kilometrů, urazil za 97 dní 27 600 kilometrů, to vychází na 630 kilometrů denně.

Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům

Cesta kolem světa trvala celkem 97 dní, z čehož 53 dnů zabraly přesuny lodí či vyřizování celních formalit – na jízdu samotnou připadlo 44 dnů.

  • Délka trvání cesty: 97 dní ... z toho čisté jízdy 44 dny
  • Počet navštívených zemí: 15
  • Projeté kontinenty: Evropa, Asie, Severní Amerika
  • Najeto: 27 700 km
  • Nejdelší denní etapa: asi 1 000 km
  • Nejkratší denní etapa: 50 km
  • Celková spotřeba paliva 2 820 l
  • Průměrná spotřeba paliva: 10,2 l na 100 km
  • Celková spotřeba oleje: 54 l
  • Náklady na cestu: > 89 600 Kč (ceny roku 1936)

Procházka a Kubias po startu v Československu pokračovali přes Německo, Polsko, Litvu, Lotyšsko a Sovětský svaz. Po lodní přepravě přes Kaspické moře následoval přesun Íránem, kde se posádka dokonce dostala i do písečné bouře. Zpoždění, které přitom nabrali, je donutilo k tomu, aby trasu z pákistánské Kvéty do Bombaje zvládli nonstop jízdou za tři dny a stihli tak trajekt na Srí Lanku. Po průjezdu Malajsií a Singapurem vedla další plavba přes Hongkong a Šanghaj až do japonského Kóbe. Následně přes Honolulu dvojice doplula do San Franciska. Poté Škoda Rapid dobyla ,Big Apple’: 5300 kilometrů dlouhou jízdu do New Yorku absolvovala za 100 hodin a 55 minut, čímž o více než devět hodin překonala dosud platný rychlostní rekord. Poslední etapa vedla z francouzského Cherbourgu přes Paříž a Norimberk zpět do Prahy. Nejen na poměry roku 1936 šlo o úctyhodné výkony.

Po velkolepé cestě kolem světa se Procházka, který o sobě rád tvrdil, že pochází z rodu pánů z Dubé, vrátil k podnikání. Spolu s bratrem provozovali moderní garáže na pražském Smíchově, které přežily i německou okupaci. Po únoru 1948 bratři Procházkové emigrovali do Spojených států a garáže připadly ministerstvu vnitra; do rukou rodiny se podnik vrátil v roce 1991. Elstner i Procházka s Kubiasem jsou dnes pozapomenuti, jejich průkopnické činy ale inspirovaly dvojici cestovatelů, známých dodnes - Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda.

Velké cesty

Ve 30. letech byly dálkové jízdy ve velké oblibě. Ve stejné době jako Břetislav Jan Procházka se z Československa vypravilo na výjimečné cesty i několik dalších motoristů, kteří šířili slávu zdejšího průmyslu. V roce 1934 se čtyři vozy Škoda Popular vydaly na cestu z Prahy do Indie, o dva roky později pak spisovatel a nadšený propagátor motorismu František Alexander Elstner připravil cestu zvanou „Sto dní v malém voze“. Projel USA z New Yorku do Texasu, navštívil Mexiko, Arizonou, Kalifornií a vrátil se zpět do New Yorku.

Se svou manželkou Evou od února do května 1936 urazili se Škodou Popular s motorem 1,0 l SV o výkonu 16 kW (21 k) více než 25 000 kilometrů, převážně po území USA, Mexika a Španělska. O dva roky později ujeli manželé Popularem 1100 OHV o výkonu 22 kW (30 k) za pouhých dvanáct dní zhruba 6 000 kilometrů napříč Argentinou až do Buenos Aires.

V červnu 1936 se Stanislav Škulina (1908-1961) a jeho manželka Marie v limuzíně Škoda Rapid vydali na dvouletou cestu po Africe, dlouhou celkem 52 000 kilometrů, které vedla z Dakaru přes rovník až do Johannesburgu v Jižní Africe. Po servisní zastávce u místního zástupce značky Škoda zamířili na Mys Dobré naděje a přes Egypt a Středozemní moře se vrátili zpět do Prahy, kam dorazili 18. května 1938.

Nejčtenější

Čínské SUV Jaecoo 7 je nejprodávanějším autem ve Velké Británii. Test ukázal proč

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké Británii již stihl v prodejích potupit dosavadní bestseller Ford Pumu. Teď si tento model na pomezí mezi Škodou Karoq a...

Škoda Epiq žhaví gumy na start. Fotograf ji nachytal při testech

Maskovaný prototyp elektomobilu Škoda Epiq při testech na sněhu.

Premiéra nové malé elektrické škodovky je na spadnutí. Odhalení podoby nového modelu, o kterém jinak víme skoro všechno, je otázkou týdnů. Slavný automobilový paparazzi Stefan Baldauf poskytl pro...

Toto byl nějaký mercedes! Nad piano není, platí to dodnes

Mercedes 300D

V pomyslné garáži slávy historie individuálního automobilismu zaujímá jedno z nejvyšších míst Mercedes W123. Ukažme si tento technický skvost u příležitosti padesátého výročí jeho uvedení na trh.

První jízda na motorce pro první dámu. Triumph Trident 660 je skvělý univerzál

Exkluzivně
Trident 660 ve žluté barvě

První dáma Eva Pavlová je nadšenou motorkářkou. Letošní sezonu osedlá Triumph Trident 660. Výrazně občerstvený model, který platí za velmi přívětivou začátečnickou motorku, dostala zapůjčený na...

První trojka od BMW stále zaujme. Je jako padesátnice, za níž se leckdo ohlédne

První generace BMW řady 3 (E21) byla v polovině sedmdesátých let jedním z...

Mnichovská značka BMW se nejvíce proslavila svými sportovně laděnými sedany, přičemž největší obliby se dočkaly ty, jejichž označení začíná číslicí 3. První generace trojkového bavoráku s interním...

Králové silnic v testu. Silniční křižníky H-D hýří silou i majestátem

Oba modely mají téměř shodnou konstrukci, ale hodně odlišný charakter.

Harley-Davidson nám touringy s novým motorem i designem odprezentoval v těch nejnáročnějších podmínkách, které mohou jezdce na dovolené potkat. Mokrá silnička z klouzavého středomořského asfaltu,...

Občanská věda v praxi. Řidiči ve Francii fotí rozmašírovaný hmyz na espézetkách

Premium
U každé silnice nemusí stát jeden nadšený entomolog se síťkou. Stačí odvodit,...

Že ani po hodině jízdy nemusíte doplňovat vodu do ostřikovačů? To zní jako dobrá zpráva pro řidiče. Ale není. Skutečnost, že stěrače nerozmazávají po předním skle paštiku z rozdrcených mušek, totiž...

26. dubna 2026

Dámská záležitost. Unikátní rallye pro ženy, co umí číst v mapách, nemá obdoby

Přestože jde o naprosto libovou záležitost, a to jak technicky tak i vizuálně,...

Africká rallye, která se jede liduprázdným terénem pouští? Na mysli automaticky vytane Dakar. Jenže teď bude řeč o docela jiné a neméně velkolepé podívané: Aïcha des Gazelles, tedy Závodu gazel....

26. dubna 2026

Automobilová královna. Alžběta II. milovala řízení a sama uměla vyměnit kolo

Královna Alžběta II. (Windsor, 2. července 2021)

Královna Alžběta II. by oslavila stovku. Nejurozenější řidička a automechanička na světě, která přes sedm dekád stála v čele Spojeného království, neměla řidičák, protože ho nepotřebovala. Nikdy...

25. dubna 2026

Milánský designový dýchánek v rytmu aut. Jóga mezi blatníky a ponožkové fiaty

Miláno se v dubnu 2026 opět zaplnilo designéry, architekty a vizionáři. Na...

Miláno se v dubnu 2026 opět zaplnilo designéry, architekty a vizionáři. Na tamním týdnu designu jsou auta spíš než jako soubor součástek prezentovaná jako další životní prostor a vyjádření identity.

25. dubna 2026

Přehlídka automobilových pokladů se chystá v Praze. Podívejte se na přípravy

Mercedes 10/40/65 HP Sport

O nadcházejícím víkendu ožije areál Galerie Golf Hostivař šestým ročníkem prestižní přehlídky historických vozidel Automobilové klenoty. „Návštěvníky čeká jedinečné spojení automobilového umění,...

23. dubna 2026,  aktualizováno  24. 4. 18:42

Když AI maluje legendu. První novodobá Octavia v dílech slavných malířů

Král pop-artu Andy Warhol by takto udělal z Octavie ikonu. Vytvořil by z ní...

Byla symbolem našich snů i cest na Jadran s paštikami v kufru. První novodobá Škoda Octavia je od letoška oficiálně veteránem. Abychom tuto modlu uctili, poslali jsme ji do digitálního stroje času....

24. dubna 2026,  aktualizováno  13:26

První trojka od BMW stále zaujme. Je jako padesátnice, za níž se leckdo ohlédne

První generace BMW řady 3 (E21) byla v polovině sedmdesátých let jedním z...

Mnichovská značka BMW se nejvíce proslavila svými sportovně laděnými sedany, přičemž největší obliby se dočkaly ty, jejichž označení začíná číslicí 3. První generace trojkového bavoráku s interním...

24. dubna 2026

Nejslavnější skútr vynalezli před 80 lety v Itálii. Vespa je hit i v Česku

Než začnete vašeho nového miláčka pořádně projíždět, volte první stovky...

Italská letecká továrna Piaggio, která hledala po konci druhé světové války nové uplatnění, nakonec spoludefinovala jednu kategorii jednostopých vozidel. Skútry, tedy kapotované motocykl určené...

23. dubna 2026,  aktualizováno  14:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Národní den bez spěchu v Česku upozorňuje na oběti nehod kvůli vysoké rychlosti

Nehoda Porsche 911 GT3 v pražských Komořanech

Národní den bez spěchu dnes v Česku upozorňuje na rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí na silnicích. Hodinu před polednem postava Smrtky na orloji na pražském Staroměstském náměstí 130krát...

23. dubna 2026  9:45,  aktualizováno  11:07

Stačilo málo a konečně je po šesti letech z VW ID.3 hezké a funkční auto

Volkswagen ID.3 Neo

Pohádku o ošklivém káčátku zná každý. Po chvilce rmoucení je z rozčepýřeného mláďěte krásná labuť. U Volkswagenu jim čtení Andersena pár let trvalo. A teď se konečně dá o ID.3 říci, že je to hezké...

23. dubna 2026

