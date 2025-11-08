Český pilot závodí v kopcích už 27. sezonu. Jeho lambo servisují na dálku

„Tak toto je Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, tovární auto,“ začíná s úsměvem Martin, zkušený jezdec s více než sedmadvacetiletou kariérou. „Evo 2 značí nejnovější a nejvyspělejší specifikaci tohoto okruhového speciálu.“

Pod kapotou burácí atmosférický desetiválec o výkonu 620 koní a s 610 Nm točivého momentu. Síla míří výhradně na zadní kola, řazení probíhá sekvenční převodovkou ovládanou pádly pod volantem. Spojku jezdec používá jen při rozjezdu a couvání – jinak už řadí bez levého pedálu.

Maximální rychlost závisí na převodovce. „S dlouhou skříní to dá asi 300 km/h,“ vysvětluje Martin, „ale my jezdíme závody do vrchu, takže převody zkracujeme. Potřebujeme větší zátah a lepší reakce při výjezdech z pomalých zatáček.“

Karbon, titan = 1240 kilogramů emocí

Závodní Huracán váží pouhých 1240 kilogramů. Většina karoserie je z karbonu, okna jsou plastová a části rámu z titanových slitin. „Těžší je jen motor,“ směje se Martin. „Ale i tak je ta váha na tak velké auto skvělá.“

Spotřeba? „Na to se u závodních aut nehledí,“ dodává s úsměvem. Na 100 kilometrů si Huracán řekne o 80 až 100 litrů speciálního závodního benzínu ELF, který stojí kolem 160 Kč za litr. „Není to levná záležitost, ale k závodění to patří,“ krčí rameny Martin Jerman.

Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 stojí přibližně 450 tisíc eur (více než 11 milionů korun). Martinův exemplář však slouží specificky pro závody do vrchu, což znamená celou řadu úprav.

Noční šichta. Podívejte se, jak se mění desetiválec v lamborghini za jednu noc

„Musíme měnit geometrii, dávat měkčí pružiny, jiné odklony, protože jezdíme po normálních silnicích, ne po okruzích,“ popisuje. Letos byla sezona spíše „učící“. „Ačkoliv jsem měl už dvě lamborghini předtím – Gallardo a GT3 – tohle auto je jiné. Má jiný podvozek, jinou převodovku, jiný průběh výkonu. Trvalo mi skoro celou sezonu, než jsem se s ním sžil.“

Servis online

Tým úzce spolupracuje s italskou továrnou. „Posíláme jim data z auta, oni je vyhodnotí a dají nám zpětnou vazbu. Když máme poruchu, pošleme záznam přes internet a inženýři nám řeknou, co je špatně,“ vysvětluje Martin. „Řídicí jednotka je zamčená, takže si to nemůžeme sami mapovat – všechno musí jít přes fabriku.“

Lamborghini Temerario poprvé v Česku. Víme, co znamená šifra 15374826

Na poslední závod v Rakousku připravovali vůz hlavně formou běžné repase a kontroly. „Auto je spolehlivé, nenajedeme tolik kilometrů, takže se na něm moc nedělá.“

Martin Jerman závodí už 27. sezonu a stále patří mezi špičku mistrovství České republiky i Evropy. „Každý rok si říkám, že skončím,“ přiznává, „ale nejde to. Závodění mi dává adrenalin, uspokojení, koncentraci. Je to jako běh na sto metrů – musíš to tam dát hned od startu. Každá chyba stojí čas. A ten pocit, když to vyjde, je nepopsatelný.“

Kdyby si mohl vybrat jakékoliv auto… „Seriové? Asi Porsche GT3 RS – to byl vždycky můj sen. A závodní? Ten jsem si už splnil. To moje lambo je přesně to, co jsem chtěl.“

Automobilová sexbomba slaví padesátiny. Countach vyrábělo Lamborghini 16 let
