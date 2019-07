Český trh s auty: ceny rostou, nabídka se zmenšuje

V nabídce ubylo také vozidel s benzinovými a naftovými motory, posiluje naopak podíl nízkoemisních aut.

Zdražit mělo podle EY zhruba 60 procent vozů. Podle indexu začali automobiloví výrobci šetřit a omezili svou nabídku. Soustředí se zejména na nejžádanější specifikace vozidel. Právě to ovlivňuje i ceny aut.

Za poslední čtvrtletí nejméně vybavené varianty sledovaných vozidel zdražily o 7 800 korun. Navýšení ceny se týká například vozidel české automobilky Škoda, která zdražila základní provedení nejprodávanější Octavie, druhou nejprodávanější Fabii a kupříkladu i Kodiaq. Zdražení v rámci modelové péče čeká i Superb modelového roku 2020.

V rámci všech sledovaných vozidel necelých 60 % zdražilo základní provedení oproti počátku loňského roku, více než 30 % pak i oproti cenám z letošního dubna. To se týká i typické volby cenově citlivé klientely – značky Dacia – když v případě modelů Duster a Sandero zdražovala také nejlevnější provedení o 5 000 Kč.



Zlevnění o desítky tisíc lze naopak pozorovat u vozů vyšší střední třídy, jako je Mercedes-Benz E či BMW řady 5



Pro zákazníky, kteří vybírají auta s nejnižší cenou, jde tak o nemalé zdražení, podle EY však těchto spotřebitelů ubývá. „Ve skutečnosti cenový posun pro většinu spotřebitelů znamená výhodu v podobě navýšené základní výbavy. Přitom stejně vybavené, v dnešní době už základní, modely by zákazník před rokem koupil dráž,“ uvedl vedoucí partner EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie Petr Knap.



Nejvyšší dostupné varianty zlevnily o průměrných 12 100 Kč oproti dubnu letošního roku. Oproti počátku roku 2018 jsou však o 20 300 Kč výše.

Nabídka je menší

Snížil se i počet dostupných variant vozů. Celých 61,5 % vozidel v nejvyšších výbavách zdražilo oproti loňskému roku, a to i přes spíše omezenou nabídku nejvyšších výbav a navzdory faktu, že nové modely prémiových vozů jsou v nejdražších dostupných provedeních zpravidla levnější, než tomu bylo u jejich předchůdců. To se týká například i celé luxusní německé trojice SUV – Mercedes-Benz GLE, BMW X5 a Audi Q7. Oproti minulému období zdražilo 20 % modelů v nejvyšší specifikaci, naopak u 46 % z nich lze pozorovat snížení ceny nejdražšího provedení. „Obecně lze stále pozorovat jev omezování nabídky zejména o okrajové modely na vrcholu nabídky,“ uvádí Petr Knap.

Automobilky se proto zaměřují na nabídku, která osloví co nejširší spektrum zákazníků. To se projevuje i na snížením počtu vozů s benzinovými a naftovými motory, především s vyšší spotřebou a emisemi.

Omezování šíře nabídky je převážně dáno dozvuky loňského nástupu nových emisních norem a měřících procedur emisí i výhledem na další chystaná regulatorní opatření.



„Trend šetření ze strany automobilek i místních zastoupení je patrný z postupného snižování komplexity nabídky. Je to právě komplexita, tedy počet nabízených variant a kombinací, která obecně prodražuje výrobu i vývoj automobilu. Automobilky se pak logicky zaměřují na nabídku, která osloví co nejširší spektrum zákazníků. Z pohledu nižšího počtu motorizací do hry nepochybně neustále vstupuje problematika homologací jednotek, která je časově a finančně dostupná,“ říká Petr Knap. Nabídka naftových agregátů oproti loňskému lednu poklesla o 22 %, zůstala však na stejné úrovni v porovnání s minulým čtvrtletím.



Vozů spalující benzin je tak oproti počátku roku 2018 o 18 procent méně, u naftových dokonce o 22 procent. Zvyšuje se naopak podíl nízkoemisních vozů, například elektromobilů či plug-in hybridů. Ceny sledovaných elektromobilů převážně rostou, což souvisí s navyšováním kapacity baterií. „Výjimku představuje plně elektrický Hyundai Ioniq, který lze oproti začátku roku 2018 koupit o 47 000 Kč levněji,“ uvádí analýza EY.