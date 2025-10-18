Česká bouda pro dobrodruhy, kterou uveze každý pick-up

Vlastně je to jednoduchý recept. Na začátku je pick-up s pořádným žebřinovým rámem, náhonem na všechna čtyři kola, redukčním převodem a pneumatikami do terénu. Posaďte na něj obytnou nástavbu se vším, co se mimo civilizaci nevyskytuje – s tekoucí vodou, elektřinou, kuchyňkou a záchodem, vše pořádně upevněte a máte plnohodnotný obytňák, se kterým se nemusíte bát opustit asfalt.
V posledních letech se dají pick-upy s obytnou nástavbou zahlédnout i na českých silnicích. V drtivě většině – čest výjimkám – nesou registrační značky zemí „za Rozvadovem“. Jejich poznávacím znamením je, že půdorys nástavby přesahuje korbu směrem dozadu. Na jaře 2021 manželé Maturovi cestovali po Albánii. Na tamní pláži narazili na dvojici Švýcarů, kteří k moři dorazili pick-upem s obytnou nástavbou. Náhodné setkání způsobilo, že v Česku začaly vznikat „boudy“ s vlastní konstrukcí, designem a filozofií. To vše pod názvem Cabmaniac.
Hmotnost a těžiště
U obytných aut si konstruktéři hlídají hmotnost. Váha je klíčem k úspěchu i pro nástavby Cabmaniac. „Podle mě by ,suchá’ nástavba (bez kapalin v nádržích a věcí posádky – pozn. red.) neměla vážit víc než 500 kilogramů,“ vysvětluje Josef Matura. Důvody jsou technické i legislativní. Zatímco evropské pick-upy mohou naložit na korbu kolem jedné tuny nákladu, jejich stále populárnější američtí sourozenci – kvůli svým zámořským rozměrům – mají na evropských silnicích legislativní problém s doložností. Tedy pokud mají patřit do kategorie osobních vozů.
Cabmaniac Basecab verze pro EU pick-up v číslech
„Druhým klíčovým bodem je těžiště. Většina výrobců nástavby protahuje za korbu. Tím ale vzniká pákový efekt přes zadní nápravu. Takhle nešikovně naložené pick-upy mají odlehčenou přední nápravu, hůř brzdí a mají horší jízdní vlastnosti na sněhu či v terénu. Pro řidiče je to nepříjemné i při běžné jízdě, kdy pákový efekt rozhoupává celé auto. Naproti tomu krátká nástavba přináší spoustu bonusů – od tažného zařízení, které zůstává k dispozici, přes světla až po asistenční systémy auta,“ dodává Matura z firmy Cabmaniac. Proto základní model Basecab končí s korbou a je možné za ním zaklapnout zadní víko nákladového prostoru.
Přistávací modul
Stojíme na dvoře dílny, kde nástavby vznikají. Basecab s „nosičem“ v podobě šestiválcového Volkswagenu Amarok pevně uchycují napínací háky uchycené do poutacích ok na korbě. Josef Matura nejprve pod „boudu“ uchytí čtyři výsuvné nohy a pak odjistí a povolí napínací háky. Následuje několik koleček kolem vozu s akuvrtačkou. Za půl hodiny se obytná kabina „vznáší“ deset centimetrů nad ložnou plochou. Motor zaševelí, amarok poodjedete stranou a z obytňáku je zase „daily car“. Sejmutá kabina na první pohled připomíná přistávací modul kosmické lodě, který právě dosedl do prachu marsovských plání a tyčí se nad povrchem na pavoučích nohách.
„Nástavba je absolutně nezávislá na autě. Má svoje solární panely, svoji nádrž na naftu pro topení a vlastní energetický systém. Samozřejmě že se dá připojit k elektřině do obyčejné zásuvky. Víme, že naši zákazníci často nástavbu sundávají a využívají ji jako chatičku,“ popisuje Josef Matura s tím, že sejmutý obytný modul doporučuje řádně přikurtovat k zemi.
50 000 kilometrů cestou necestou
Uvnitř Basecabu cestovatelé najdou vše, nač jsou zvyklí z větších obytných dodávek. O elektřinu se stará systém Ecoflow s přídavnou baterií. Vpravo hned za vchodem je malý kuchyňský kout s tekoucí teplou vodou, umyvadlem a místem, kde se dá rozložit dvouplotýnkový plynový vařič. Nechybí lednice ani chemické WC. Nade dveřmi je ve válečku srolovaný sprchový kout, jehož vanička se rychlospojkou propojí s odtokovou hadicí. K lavici do L je možné připojit odnímatelný stolek.
Prostor na spaní je protažený dopředu, nad kabinu vozu. Standardní lůžko má rozměry 150 x 183 cm (u verze pro evropské pick-upy – pozn. red.), výrobce však dodává i výsuv, díky kterému je možné postel rozšířit na 195 x 183 cm. Uživatelsky příjemná je výška nástavby: člověku se 175 centimetry zbývá nad hlavou dostatek místa.
Odkládací prostory uvnitř představují bohatou kombinaci skříněk a kapsářů, dua ověřeného z malých obytných dodávek typu Volkswagen Transporter. V dílně firmy Cabmaniac bzučí farma 3D tiskáren, na nichž vznikají díly nejen do interiéru. Technologie 3D tisku totiž vytváří i krycí lišty na vnější plášť či držák na systém Starlink. Maturovi ve svých „boudách“ s oblibou kombinují tištěné komponenty s magnety či kovem.
Unikátní je ale na produkci Cabmaniac hlavně filozofie vyjádřená anglickým plug’n’go. Většinu věcí lze z interiéru snadno vyjmout a používat i mimo vůz: od dobíjecích stropních světel přes vařič a lednici až po energetický blok. Zároveň je možné vybavení podle toho, jak se mění potřeby cestovatelů, doplňovat. A totéž platí pro exteriér: boky, strop i zadní stěnu je možné osadit doplňkovým vybavením, které se zavěšuje na lišty.
Testovaný Basecab nesl vnější sprchu, kanystry na vodu, vyprošťovací vafle a markýzu, na pak střeše seděl stan pro dvě osoby. V zimě je možné takto převážet lyže, v létě třeba kajak. „Jeden náš zákazník má střechu upravenou tak, aby na ní mohl cvičit jógu,“ popisuje Petra Maturová.
Původní česká konstrukce obytné nástavby se obešla bez rámu a dřeva, které kdysi výrobci obytných přívěsů a aut hojně používali. Drží pohromadě díky kombinaci přesných zámků propojujících jednotlivé panely a moderních lepidel. „V nejnamáhanějších místech používáme zalepené nerezové vruty. Jsou skryté uvnitř, aby nevznikaly tepelné mosty,“ vysvětluje Josef Matura.
Maturovi první prototyp obytné nástavby testují sami na sobě. Letos jej protáhli po horských (ne)cestách Bosny a Hercegoviny. Zatím má „najeto“ 40 tisíc kilometrů a návštěvníci si jej budou moci prohlédnout na veletrhu Caravaning Brno 2025.
První dojmy
Nájezd na dálnici může být v pátečním provozu oříšek. Šedý amarok jde hezky za plynem, ručička rychloměru šplhá k číslu 100. Na nerovnostech se auto příjemně kolíbá. Kdyby nad předním sklem nevykukoval okraj obytné nástavby, šofér by ani nepoznal, že má na ložné ploše za zády přes půl tuny nákladu. Šestiválec dokazuje, že si s bez pár centimetrů třímetrovou nástavbou snadno poradí i při předjížděcích manévrech nebo při šplhání serpentýnami na hřeben Krušných hor.
Basecab je k bydlení připravený v okamžiku, kdy auto zastaví. Není potřeba nic rozbalovat či přeskládávat. Pro jednoho cestovatele nabízí obytná kabina až luxusně mnoho prostoru. Uvnitř se pak dá přečkat i několik dní nepříznivého počasí, případně nocí stále populárnějšího zimního kempování pod sjezdovkou nebo u běžeckých tras.
Nejlepší místo pro ranní kávu či pozorování západu slunce v divočině se nachází vzadu. Stačí sklopit zadní víko, opřít se zády o nástavbu a vychutnat si kouzlo okamžiku. A ještě jeden nečekaný bonus „bouda“ Cabmaniac nabízí: lidé se za designově povedeným kouskem otáčejí. Během testu se posádce několikrát stalo, že jí náhodní kolemjdoucí ukazovali zdvižený palec. To se v Česku, kde se pozitivní emoce příliš nenosí, nestává každý den.
Cabmaniac
Česká rodinná firma se zaměřuje na vývoj a výrobu obytných nástaveb pro pick-upy. Expozici Cabmaniac na veletrhu Caravaning Brno 2025 můžete navštívit ve dnech 6. až 9. listopadu.
