Češi najedou ročně 76 miliard kilometrů. To je jako 197 000 cest k Měsíci

Cesta na Měsíc pomocí současné raketové technologie trvá asi 3 dny, všichni Češi tak hypoteticky tuto vzdálenost ročně urazí celkem 197 000×. Pro auta starší dvou let k tomu posloužily údaje ze stanic STK a pro ta novější využila Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti podvodům při prodeji ojetin prostřednictvím kontroly jejich historie, interní data z profesionálního systému CebiCat GT, který používají i pojišťovny.

„Celkově jsme došli k číslu 75 799 467 489 km,“ upřesňuje ředitel společnosti Cebia Martin Pajer, s tím, že se jedná o dosud nejpřesnější číslo, které kdy bylo uveřejněno. Polovinu této vzdálenosti přitom najedou auta do 8 let stáří.

O tom, že Češi auta hojně využívají, svědčí i fakt, že ročně najedeme v průměru na osobu více kilometrů než například Britové. Ti sice najedou zhruba 406 miliard, ale na jednoho obyvatele to vychází na 5 884 km, zatímco na Čecha 6 909 km. A více najedeme i v přepočtu na auta. Vozidlo registrované v Česku ujede ročně v průměru o téměř tisíc kilometrů více, přesně 11 828 km, zatímco to ve vlastnictví Brita najede ročně přibližně 10 958 km.

„Díky této rozsáhlé analýze jsme také zjistili, jak je to s nájezdem aut podle jejich stáří. Je jasné, že ne všechna auta jsou provozována stejně, a proto nás zajímalo, jaký je průměrný nájezd podle stáří vozidla. Tedy kolik najedou vozy v jednotlivých letech jejich věku,“ vysvětluje dále Martin Pajer. A co tedy Cebia ještě objevila? Že nejvíce kilometrů najedou roční a dvouletá auta, pak už jejich průměrný nájezd většinou každým rokem klesá. Největší poklesy jsou pak u vozidel do šesti let stáří, poté pokles o něco zpomaluje.

V praxi to znamená, že první dva roky najedou auta ročně více než 20 000 km. Tento údaj odpovídá statistikám konkurenční společnosti carVertical, podle nichž Češi ujedou svými vozy ročně 19 155 kilometrů. Od třetího roku podle Cebie dochází k poklesu, a to zhruba až do věku šesti let vozidla. Například desetiletá auta ujedou ročně necelých 13 000 km. „Podle počtu aut v jednotlivých věkových kategorií a počtu průměrně najetých kilometrů vychází, že polovinu kilometrů ujedou v Česku auta do osmi let stáří,“ objasňuje Martin Pajer.

Z analýzy také vyplynulo, že po pěti letech mají vozidla za sebou v průměru téměř 100 000 km, desetileté vozy pak zhruba o 70 000 kilometrů více. Po 20 letech hodnota ujetých kilometrů přesáhne 270 000 km.

Pokud je tedy u staršího auta nájezd nízký, je velká pravděpodobnost, že má stočený tachometr. Kdo tedy chce mít jistotu, měl by si před koupí ojetého vozu u některé z těchto společností zkontrolovat najeté kilometry, ale i jeho historii. Tedy i to, zda auto, které je inzerované jako nebourané, nemělo třeba ve skutečnosti vážnou nehodu.