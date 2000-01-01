náhledy
Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům, kteří se chystají vyrazit na šichtu do továren. Největšími exoty byly supersporty od čínského výrobce vysavačů.
Bosch AI Cockpit se na veletrhu CES 2026 stal jedním z největších témat v oblasti mobility. Bosch zde ukázal, že auto už nemá být jen dopravním prostředkem, ale inteligentním partnerem, který se učí vaše rutiny. Největší technickou novinkou je, že Bosch vyvinul systém, který lze „naroubovat“ na stávající architekturu vozů. Výrobci aut tak nemusejí měnit celý hardware, aby do svých modelů dostali pokročilou AI. Systém neustále analyzuje chování řidiče (samozřejmě s důrazem na soukromí dat). Pokud například každé úterý ráno jezdíte do fitcentra a posloucháte specifický podcast, auto vám trasu a médium nabídne automaticky hned po nastartování, aniž byste museli cokoliv mačkat.
Čínská technologická společnost Dreame, kterou svět dosud znal výhradně jako výrobce chytrých vysavačů a domácích spotřebičů, zde odhalila trojici konceptů elektrických supersedanů. Pod nově vzniklými značkami Kosmera a Nebula Next představila hned tři vozy, které se svými parametry i designem inspirovaly francouzským supersportem Bugatti Chiron.
Hlavní pozornost na sebe strhl model Nebula Next 01 v agresivním zeleném laku. Má čtveřici elektromotorů, které generují ohromující výkon 1 903 koní. Výrobce ambiciózně uvádí, že vozy dosahují poměru výkonu a hmotnosti 1:1, kdy každý kůň výkonu připadá na jeden kilogram váhy stroje. Díky této konfiguraci a aktivní aerodynamice dokážou tyto čtyřdveřové sedany zrychlit z 0 na 100 km/h za neuvěřitelných 1,8 sekundy.
Ambice čínského výrobce navíc sahají i na evropský kontinent. Dreame údajně uvažuje o výstavbě vlastního výrobního závodu v německém Braniborsku, nedaleko Berlína, kde chce využít silnou síť lokálních dodavatelů a zkrátit logistické cesty k evropským zákazníkům. Uvedení na trh je plánováno v roce 2027. Nechme se překvapit…
Divize Boston Dynamics korejského koncernu Hyundai představila novou generaci humanoidního robota Atlas, který se „nezakecá“. Hyundai ho chce od roku 2028 nasadit do svých softwarově definovaných továren. Má ruce s tak jemným citem, že dokáže manipulovat s kabely, ale současně tak silné tak, že odnese blok motoru.
Robot Atlas je opatřen hmatovými senzory a disponuje 56 nezávislými způsoby, jakými se může pohybovat. Uzvedne až 50 kg, což z něj dělá ideálního pomocníka pro těžkou či opakující se práci. Unikátní je, že se jeho končetiny a trup mohou otáčet o celých 360°. Nemusí se tedy otáčet celým tělem, aby změnil směr – prostě jen otočí nohy nebo trup, což šetří čas i energii. Hyundai představil i vlastní AI čip pro roboty, což je jasný vzkaz Tesle: „My si je také umíme vyrobit sami.“
Hyundai plánuje nasadit tohoto robota nejdříve za dva roky ve svém americkém závodě Metaplant America, kde bude zpočátku pomáhat s řazením dílů a později i se složitější montáží. Horizont roku 2030 pak představuje fázi globální expanze, a tak se na něj mohou těšit i v závodě v Nošovicích, který je klíčovou továrnou Hyundaie v Evropě.
Robot Atlas si na přesčasy nehraje. Disponuje funkcí výměny baterie, když mu tedy dojde energie (vydrží cca 4 hodiny), sám si dojde k nabíjecí stanici, vymění si článek a okamžitě pokračuje v práci. Rozumí instrukcím v přirozené řeči. Dokáže se učit nové úkoly během jednoho dne pouhým pozorováním člověka a sdílí své dovednosti s ostatními roboty v síti (když se jeden naučí nový úkon, vědí to okamžitě všichni). Automatizace tak změní strukturu trhu práce. Cílem je, aby roboti převzali tu největší dřinu a nejnudnější činnosti, což pro lidi bude znamenat posun k rolím supervizorů, údržbářů a trenérů těchto systémů.
Robotická platforma MobED (Mobile Eccentric Droid) od Hyundaie je navržena jako modulární řešení pro městskou logistiku, doručování zásilek, nebo dokonce jako stabilní asistent pro seniory.
MobED získal na letošním ročníku nejvyšší ocenění Best of Innovation Award. Tento čtyřkolový droid využívá revoluční mechanismus, který mu umožňuje udržet náklad v naprosté rovině i při jízdě po schodech nebo v těžkém terénu. Na výstavě Hyundai oznámil zahájení komerčního prodeje v prvním čtvrtletí tohoto roku.
Italská legenda Pagani Automobili letos v Las Vegas šokovala svou historicky první účastí na veletrhu spotřební elektroniky. Namísto prezentace čistého výkonu motorů V12 se Horacio Pagani soustředil na budoucnost „digitální duše“ svých vozů.
V expozici společnosti STMicroelectronics Pagani představilo model Utopia jako unikátní laboratoř na kolech, která demonstruje novou elektronickou architekturu pro éru po roce 2030. Hlavní inovací byla revoluční centrální jednotka postavená na procesorech Stellar G. Tato jednotka radikálně zjednodušuje vnitřní systémy vozu – nahrazuje desítky rozesetých řídicích modulů jedním výkonným uzlem. To vede k výraznému snížení množství kabeláže, a tedy i hmotnosti, což je pro Pagani klíčový parametr.
Společnost Autoliv ukázala zasouvací volant pro autonomní auta.
Sony a Honda (Sony Honda Mobility) letos nově představily prototyp SUV Afeela. Vypadá jako větší, svalnatější brácha sedanu a do výroby má jít v roce 2028.
Do vínku dostal osobního agenta postaveného na OpenAI (Azure), který s vámi mluví přirozeně a díky 40 senzorům (včetně LiDARu) přesně ví, co se děje kolem auta. Dokonce má i digitální poznávací značku, která může měnit design nebo zobrazovat náladu řidiče.
Tento elektromobil se definuje jako „pohyblivý zábavní prostor“. Interiér funguje na Unreal Engine 5.3 a nabízí pohlcující digitální zážitky, včetně AR navigace a hraní her přes cloud. Sony potvrdilo, že první dodávky zákazníkům začnou v Kalifornii ještě v průběhu roku 2026.
Společný projekt Sony a Hondy (Sony Honda Mobility) letos v Las Vegas přestal být jen „tím prototypem, co se ukazuje už tři roky“. První kousky sedanu Afeela 1 se letos v Kalifornii začínají doručovat zákazníkům.
Moderní automobily o nás vědí stále více. Zatímco dříve se sledování omezovalo na GPS polohu, nejnovější technologie představené na veletrhu CES v Las Vegas posouvají hranice monitorování ještě dál. Francouzský gigant Valeo a australský softwarový specialista Seeing Machines odhalili systém, který vidí doslova vše, co se děje uvnitř kabiny.
Hlavním argumentem pro zavedení takto detailního sledování je bezpečnost. Díky tomu, že auto s technologií od Valea přesně ví, v jaké poloze se cestující nachází, může v případě nehody zareagovat mnohem efektivněji.
Další elektrický supersport Kosmera od společnosti Dreame má přední část odlišnou.
Zezadu však Kosmera vypadá jako čtyřdveřová kopie Bugatti Chiron.
Podkovovitá přední maska druhé varianty Kosmery s výrazným lemováním z uhlíkových vláken zase připomíná modely jako Bugatti Mistral nebo Brouillard.
Druhá verze supersportu Kosmera sice zepředu nese francouzský rukopis, boční profil a zadní partie, doplněné o LED světelné lišty a masivní difuzory, mu dodává vlastní identitu.
Finský výrobce Verge Motorcycles na veletrhu CES 2026 v Las Vegas způsobil senzaci. Představením nové verze modelu Verge TS Pro s polovodičovou baterií (solid-state) od partnerské společnosti Donut Lab se stal první značkou na světě, která tuto technologii uvádí do sériové výroby.
Svět elektrických motocyklů prochází zásadní proměnou díky nové generaci solid-state baterií, které definitivně mažou rozdíly mezi spalovacími motory a elektromobilitou. Tato technologie je v případě motocyklů Verge dostupná ve dvou kapacitách – 20,2 kWh a 33,3 kWh, přináší hodnoty, které byly ještě nedávno považovány za teoretické maximum.
Na rozdíl od běžných elektromotorek, které mají motor uprostřed rámu a výkon přenášejí řetězem nebo řemenem, firma Verge integrovala celý pohon přímo do ráfku zadního kola. Kolo u Verge TS Pro je v podstatě velké ložisko. Je to technologicky nesmírně náročné na výrobu. Ložiska o tak velkém průměru musejí být extrémně přesná a odolná proti nečistotám z vozovky. Verge musel vyvinout speciální těsnění a systémy, aby motor spolehlivě fungoval i v dešti a prachu.
Stator je pevně spojen s kyvnou vidlicí motocyklu. Obsahuje měděné vinutí, kterým protéká elektrický proud a vytváří magnetické pole. Rotor je ráfek kola, který obsahuje silné permanentní magnety. Elektromagnetické síly mezi statorem a rotorem roztáčejí přímo ráfek kola. Mezi těmito dvěma částmi není žádný fyzický kontakt kromě ložisek po obvodu.
Zásadním zlomem je však rychlost doplňování energie. Díky podpoře 200kW rychlonabíjení (standard NACS/CCS) stačí baterii od Donut Lab pouhých 10 minut k získání dalších 300 km dojezdu. Jedním z nejvíce šokujících údajů je udávaná životnost dosahující neuvěřitelných 100 tisíc nabíjecích cyklů. V praktickém provozu to znamená, že baterie je schopna sloužit teoreticky až 270 let. Akumulátor tak svou životností mnohonásobně přežije samotný motocykl a i po desetiletích intenzivního používání si zachová svou kapacitu.
Vizualizace použití polovodičové baterie Donut Lab v autech. Díky absenci hořlavého kapalného elektrolytu je tato nová generace baterií zcela nehořlavá, čímž eliminuje největší bezpečnostní riziko současných elektromobilů.
Navíc vykazuje mimořádnou stabilitu v extrémních podmínkách – funguje bez ztráty efektivity v mrazech od -30 °C i ve vysokých teplotách do +100 °C. Majitelé se tak nemusejí obávat degradace výkonu při agresivní sportovní jízdě ani v nejnáročnějším klimatickém prostředí.
Americký start-up Tensor ve spolupráci se společností Autoliv a vietnamskou automobilkou VinFast přichází s revolucí, která mění futuristické vize v realitu. Jejich model Robocar se stane prvním sériově vyráběným vozem na světě se zasouvacím volantem.
Revoluční model Robocar od start-upu Tensor stírá hranici mezi soukromým vozem a autonomním taxi. RVůz je navržen pro platformu Lyft – když jej majitel zrovna nepotřebuje, může auto samo vyjet do ulic a vydělávat peníze jako robotaxi.
Tento technologický skvost využívá autonomní řízení úrovně SAE 4, které díky absenci mechanického propojení ovládacích prvků s nápravami dovoluje volantu a pedálům zcela zmizet v palubní desce.
Jeho klíčovou inovací je skládací volant, který se v autonomním režimu zcela zasune do palubní desky, aby uvolnil prostor pro práci nebo odpočinek.
Jakmile auto převezme kontrolu, na uvolněné místo před řidičem se přesune displej infotainmentu. Zasouvání volantu si vyžádalo radikální změnu v konstrukci bezpečnostních prvků. Jelikož klasický airbag uprostřed volantu je po jeho zasunutí nepoužitelný, Robocar je vybaven speciálním dodatečným airbagem určeným výhradně pro režim automatizované jízdy.
V roce 2026 čeká řidiče vozů BMW zásadní technologický skok v podobě nové generace Inteligentního osobního asistenta u modelu iX3. Díky partnerství se společností Amazon a integraci architektury Alexa+ se hlasové ovládání mění z prostého zadávání příkazů na přirozený dialog. Technologie využívající velké jazykové modely (LLM) umožní systému rozumět složitým větným konstrukcím a odpovídat na doplňující otázky v širším kontextu.
Tato inovace se poprvé představuje v novém, čistě elektrickém modelu BMW iX3, který je vybaven moderním rozhraním Panoramic iDrive. Řidiči tak budou moci například v jedné větě zjistit informace o historické památce a rovnou do ní nechat spustit navigaci, aniž by museli používat předdefinované povely. Služba bude nejprve dostupná v Německu a USA, přičemž další modely a trhy budou následovat v rámci postupné transformace BMW na plně digitálně propojené, softwarově definované vozidlo.
Velkolepý stánek BMW byl zasvěcen nové generaci S’UC iX3.
Indická společnost Ultraviolette na veletrhu CES představila nového hlasem aktivovaného asistenta s umělou inteligencí pro svůj nahý motocykl F77.
Myšlenkou systému Violette je zlepšit bezpečnost a snadnost používání snížením rozptylování jezdce. Systém je navržen tak, aby fungoval prostřednictvím speciální helmy, která slouží jako rozhraní mezi jezdcem a motocyklem. S podporou umělé inteligence jde s motocyklem komunikovat pomocí hlasových příkazů.
Mercedes-Benz na veletrhu v Las Vegas americkému publiku ukázal novou generaci elektrického SUV GLC, která je pro značku klíčovým milníkem.
Vůz postavený na nové 800V architektuře cílí na eliminaci obav z dojezdu. Verze GLC 400 4MATIC nabízí špičkový dojezd až 713 km (podle cyklu WLTP), přičemž ultrarychlé nabíjení umožní řidičům získat dalších 300 km dojezdu za pouhých 10 minut.
Mercedes-Benz CLA, čerstvé evropské „Auto roku 2026“, se v Las Vegas předvedlo jako šampion v digitální inteligenci. Díky 800V architektuře a čipům od Nvidie (systém Alpamayo) dokáže auto načerpat 400 km dojezdu za pouhých 15 minut. Vůz šokoval efektivitou převzatou z konceptu EQXX – s reálnou spotřebou kolem 12 kWh na 100 km a dojezdem přes 750 km.
