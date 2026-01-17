CES 2026: Vysavačové čínské bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích

Vladimír Löbl
Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům, kteří se chystají vyrazit na šichtu do továren. Největšími exoty byly supersporty od čínského výrobce vysavačů.
Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las... Bosch AI Cockpit se na veletrhu CES 2026 stal jedním z největších témat v... Čínská technologická společnost Dreame, kterou svět dosud znal výhradně jako... Hlavní pozornost na sebe strhl model Nebula Next 01 v agresivním zeleném laku.... Ambice čínského výrobce navíc sahají i na evropský kontinent. Dreame údajně... Divize Boston Dynamics korejského koncernu Hyundai představila novou generaci... Robot Atlas je opatřen hmatovými senzory a disponuje 56 nezávislými způsoby,... Hyundai plánuje nasadit tohoto robota nejdříve za dva roky ve svém americkém... Robot Atlas si na přesčasy nehraje. Disponuje funkcí výměny baterie, když mu... Robotická platforma MobED (Mobile Eccentric Droid) od Hyundaie je navržena jako... MobED získal na letošním ročníku nejvyšší ocenění Best of Innovation Award.... Italská legenda Pagani Automobili letos v Las Vegas šokovala svou historicky...

Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají...

Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...

Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964

Porsche 928

Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...

Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu

Bruselský autosalon 2026

Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...

Silnici v Japonských Alpách každý rok dobývají zpod dvaceti metrů sněhu

Chůze mezi sněhovými stěnami je povolena pouze v přesně vymezeném úseku....

Hlavním přínosem otevření transalpínské scénické cesty Tatejama Kurobe nebylo ani tak spojení prefektur Nagano a Tojama nebo podpora cestovního ruchu. Díky vysokohorské silnici tu japonští inženýři...

Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy

Mercedes Benz 300SL

Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...

17. ledna 2026

16. ledna 2026,  aktualizováno  16:37

Rozbije se to, co s sebou nemáte, říká mechanik dakarského kamionu

Exkluzivně
Kamion Martina Macíka v improvizovaném depu v poušti

Nejdůležitější je mít náhradní startér. Další díly, které s sebou posádka do závodního kamionu nabalí, vybírají mechanici podle zkušeností. „Samozřejmě platí Murphyho zákony, takže to, co s sebou...

16. ledna 2026  13:54

Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací

Koncern Stellantis se bruselské přehlídky zúčastnil se všemi svými evropskými...

Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.

16. ledna 2026

Dvacet minut chystáte, dvě jedete. Auto vás v Grónsku nikam nedoveze

Premium
Mezi jednotlivými osadami nevedou žádné silnice, které by ustály jakýkoliv...

Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...

15. ledna 2026

Náklaďáková inspekce rozdala tisíce pokut. Dohlédne na porušování zákazu jízd

Dodávka Inspekce silniční dopravy. Má technologii čtení dat z tachografů...

Komisaři INSID ukázali čísla za rok 2025. Rozdali tisíce pokut za miliony a chtějí změnu zákona. Od července, kdy Inspekce silniční dopravy (INSID) vznikla, proběhly tisíce kontrol. Ačkoliv se...

15. ledna 2026  11:56

Jak si Ford a Subaru udělaly z olympijských bobovek skluzavky pro svá auta

Za volantem seděl zkušený Mark Higgins.

V roce 1964 Ford uspořádal na olympijské bobové dráze v Cortině d’Ampezzo akci, na kterou si netroufli ani v nejslavnějších dobách televizního Top Gearu. S autem pojmenovaném po tomto italském...

15. ledna 2026,  aktualizováno  9:31

I zasněžená dopravní značka platí! Napoví tvar i umístění

Zasněžená dopravní značka u nájezdu na dálnici D1 poblíž Větrného Jeníkova na...

Sněhová kalamita přinesla zasněžené cesty a silnice, ale v některých případech i dopravní značení. Ale nemysleme si, že když jsou značky nebo čáry na silnici pod sněhem, tak neplatí. Je potřeba...

15. ledna 2026

Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne

Zdá se, že na národní úrovni platí úměra „čím víc elektromobilů, tím dražší...

Globální registrace elektromobilů se v loňském roce zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. V letošním roce však růst zřejmě zpomalí, a to kvůli uvolnění cílů elektrifikace po celém světě. S...

15. ledna 2026

14. ledna 2026,  aktualizováno  12:30

Proč se nevyplatí vozit v autě zvracecí pytlíky? Příběhy pražského taxikáře

Premium
Klienti se zvířaty? Psy vozím u spolujezdce pod nohama. Nebo když má klient...

Jak uskladnit do auta zákaznici se čtyřmi psy? A jaké komické komplikace můžou nastat, když se vám v autě začnou klienti přetahovat o sáček s kokainem?

14. ledna 2026

14. ledna 2026

