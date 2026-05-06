Motorkáři s tuningovými výfuky mají utrum. Olomoučtí policisté tasí hlukoměry

Autor:
Čím víc hluku, tím větší potěšení pro řadu motorkářů, ale i majitelů tuningových aut. Jejich nadšení však obvykle nesdílí obyvatelé míst, kam své stroje jezdí vyvětrat. A ani policisté. Ti z Olomouckého kraje na upravené výfuky dostali bič v podobě hlukoměrů.

Jen co se udělá jen trochu hezky, objeví se na Červenohorském sedle, respektive tamních klikatých silnicích motorkáři. Jenomže obyvatelé přilehlých obcí jsou nešťastní.

Olomoucký kraj nasadí mobilní hlukoměr. Pomůže zklidnit dopravu v Jeseníkách.
Řada z projíždějících motorek má upravený výfuk a hluk, který produkují, je k nesnesení. Proto tamní policisté dostali mobilní hlukoměr, první zařízení svého druhu v rámci celé České republiky. Podle policistů bude využíván podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách.

„Nadměrná hlučnost se opakovaně řeší právě v okolí Červenohorského sedla. Oblast je přitom primárně využívána lidmi k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Olomoucký kraj chce tímto krokem ve spolupráci s policií efektivně reagovat a kontrolovat nejvytíženější oblasti v Jeseníkách,“ řekl Bohuslav Hudec, náměstek hejtmana pro dopravu. Hlukoměr budou policisté používat při běžné silniční kontrole – zastaví vozidlo, na převodovku umístí čidlo, za výfuk pak mikrofon, nastaví akustickou stěnu a řidič dostane pokyn, aby vytočil obrátky motoru do požadovaných hodnot. Jakmile hodnota hluku přesáhne tu, kterou stanovil výrobce, je problém na světě.

„Díky mobilnímu zařízení budou okamžitě k dispozici přesná data o skutečné míře hluku a bude jasné, zda jsou naměřené hodnoty vzhledem k původním technickým parametrům v normě, nebo ne,“ vysvětlil náměstek Hudec. V případě, že hodnoty normu přesáhnou, čeká řidiče bloková pokuta za úpravy technického stavu, nebo bude věc postoupena do správního řízení.

První kontroly a hned řada pokut

První kontroly ze strany policie na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat. „Cílem ale rozhodně nebylo někomu kazit radost z jízdy nebo „lovit“ motorkáře – naopak. Smyslem bylo přispět k lepšímu soužití mezi místními obyvateli, návštěvníky hor a těmi, kteří si zatáčky na sedle užívali po svém,“ informovala krajská policejní tisková mluvčí Tereza Neubauerová.

Policisté kontrolovali jak motorkáře, tak řidiče vozidel. Zastavili jich téměř 220. Třetina z nich však porušila nějakým způsobem dopravní předpisy. Jeden z nich dokonce vyrazil na projížďku pod vlivem alkoholu. Novým mobilním hlukoměrem bylo o prodlouženém víkendu zjištěno překročení povoleného limitu hluku v sedmi případech.

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Velká čínská změť. Pekingský autosalon jako nekonečné bludiště s 1 450 auty

V tom chaosu starých i nových čínských značek se nelze neztratit. Stejně jako...

V tom chaosu starých i nových čínských značek se nelze neztratit. Stejně jako na výstavišti pekingského autosalonu s výstavní plochou 380 000 metrů čtverečních, což odpovídá 53 fotbalovým hřištím. K...

Hasiči slaví svůj velký den. Podívejte se, čím vším jezdili a jezdí

Horch 853 Sport Cabriolet přestavěný na hasičský speciál. Říkají mu „skleník“.

Čtvrtého května slaví hasiči svátek svého patrona, svatého Floriána. Tento den není jen připomínkou historie a tradic, ale také oslavou pokroku techniky, která v českých a moravských městech pomáhá...

Nejkrásnější svět je ze sedla traktoru. Pojďte na přehlídku i s promenádou

12. ročník výstavy historických traktorů, stabilních motorů a zemědělských...

Bývaly neocenitelnými pomocníky drobných zemědělců, teď jsou často hýčkanými klenoty soukromých sbírek. Historické traktory lze obdivovat i mimo jejich obvyklá území, třeba na jednom z největších...

Prezident Pavel poslal veterány do Itálie. Jede i stoletý unikát neznámé značky

Vytrvalostní jízda historických a klasických vozů napříč Evropou. Soutěž Czech...

Czech Oldtimer Express, veteránská vytrvalostní jízda napříč Evropou, jede tentokrát do Neapole. Na expedici do hlavního města italského regionu Kampánie míří čtyřicítka nádherných veteránů.

Malá, ale šikovná. První poválečná škodovka se vyvážela do celého světa

Škoda 1101

Na jaře roku 1946 zahájila mladoboleslavská Škodovka sériovou výrobu typu 1101 zvaného „Tudor“. Tento povedený typ, který i v náročných provozních podmínkách prokázal dobrou spolehlivost a byl...

