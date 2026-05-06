Jen co se udělá jen trochu hezky, objeví se na Červenohorském sedle, respektive tamních klikatých silnicích motorkáři. Jenomže obyvatelé přilehlých obcí jsou nešťastní.
Řada z projíždějících motorek má upravený výfuk a hluk, který produkují, je k nesnesení. Proto tamní policisté dostali mobilní hlukoměr, první zařízení svého druhu v rámci celé České republiky. Podle policistů bude využíván podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách.
„Nadměrná hlučnost se opakovaně řeší právě v okolí Červenohorského sedla. Oblast je přitom primárně využívána lidmi k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Olomoucký kraj chce tímto krokem ve spolupráci s policií efektivně reagovat a kontrolovat nejvytíženější oblasti v Jeseníkách,“ řekl Bohuslav Hudec, náměstek hejtmana pro dopravu. Hlukoměr budou policisté používat při běžné silniční kontrole – zastaví vozidlo, na převodovku umístí čidlo, za výfuk pak mikrofon, nastaví akustickou stěnu a řidič dostane pokyn, aby vytočil obrátky motoru do požadovaných hodnot. Jakmile hodnota hluku přesáhne tu, kterou stanovil výrobce, je problém na světě.
„Díky mobilnímu zařízení budou okamžitě k dispozici přesná data o skutečné míře hluku a bude jasné, zda jsou naměřené hodnoty vzhledem k původním technickým parametrům v normě, nebo ne,“ vysvětlil náměstek Hudec. V případě, že hodnoty normu přesáhnou, čeká řidiče bloková pokuta za úpravy technického stavu, nebo bude věc postoupena do správního řízení.
První kontroly a hned řada pokut
První kontroly ze strany policie na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat. „Cílem ale rozhodně nebylo někomu kazit radost z jízdy nebo „lovit“ motorkáře – naopak. Smyslem bylo přispět k lepšímu soužití mezi místními obyvateli, návštěvníky hor a těmi, kteří si zatáčky na sedle užívali po svém,“ informovala krajská policejní tisková mluvčí Tereza Neubauerová.
Policisté kontrolovali jak motorkáře, tak řidiče vozidel. Zastavili jich téměř 220. Třetina z nich však porušila nějakým způsobem dopravní předpisy. Jeden z nich dokonce vyrazil na projížďku pod vlivem alkoholu. Novým mobilním hlukoměrem bylo o prodlouženém víkendu zjištěno překročení povoleného limitu hluku v sedmi případech.