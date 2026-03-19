Červená známka na SPZ končí. Termín STK si budete muset hlídat online

Ministerstvo dopravy postupně převádí řadu úkonů nutných pro běžný motoristický život do online prostředí. Ani papírový techničák, ale ani samolepky na značce mohou být na jednu stranu fajn zprávou – odpadá nutnost chodit na úřad. Ovšem v některých případech to může být i nepříjemné.

Ilustrační snímek | foto: Kateřina Horáková pro iDNES.cz

Digitalizací prošla řada pro řidiče nutných úkonů. Mezi ty jednoznačně pozitivní změny můžeme rozhodně zařadit možnost objednání nového řidičáku online a jeho následné doručení do výdejního boxu. Vše probíhá prostřednictvím Portálu dopravy, kde také najdete přehled udělených trestných bodů nebo pokut.

Kromě nových možností doručování řidičských průkazů a karet řidiče do digitálního tachografu do výdejních boxů a míst chce ministerstvo dopravy co nejdřív zapojit Česko do připravované Evropské peněženky digitální identity. Díky ní už nebude nutné prokazovat se průkazem – oprávnění k řízení bude možné jednoduše prokázat přes mobilní aplikaci. Kdo bude chtít, bude si samozřejmě dál moct ponechat i klasický fyzický průkaz.

Ovšem je tu změna, která se s velkým nadšením u motoristů nesetkala. Tou je zrušení velkých technických průkazů, které se také přesunuly do online prostředí. A místo nich řidiči mají novou verzi malého techničáku. Jenomže v něm chybí řada poměrně podstatných informací, jako je třeba rozměr pneumatik nebo termín příští technické kontroly.

Už totiž neplatí, že měsíc vyznačený na samolepce umístěné na registrační značce je celý určen k tomu, aby motorista stihl technickou. Důležité je přesné datum, které bylo právě ve velkém techničáku. Dnes už je ovšem jen online.

Malý techničák ORV
Malý techničák ORV

Aspoň samolepka na značce trochu pomohla průběžně si připomínat, kdy je potřeba pohlídat si přesný termín technické kontroly. Ale i tu hodlá ministerstvo dopravy zařadit do balíčku digitalizace. Znamená to, že STK už nebude na značky lepit žádné samolepky. Vše bude pouze online, jak magazín Autosalon informoval tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka:

„Informace o platnosti STK mohou řidiči zjistit prostřednictvím Portálu dopravy s jednoduchým přístupem pomocí bankovní identity. Každý, kdo má přístup do svého elektronického bankovnictví, se do Portálu dopravy může jednoduše přihlásit. V současnosti je rovněž možné platnost technické kontroly ověřit na internetové stránce Kontrola tachometru od ministerstva dopravy nebo třeba v mobilní aplikaci eTechničák, kam je přístup možný bez přihlášení a prokázání identity občana.“

