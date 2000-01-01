náhledy
Čerpací stanice Esso v Monaku se nenápadně stala jedním z nejznámějších míst tamní automobilové scény. Běžně se tu střídají vozy značek Ferrari, Lamborghini či Porsche, klasické automobily i vzácné hypersporty.
Autor: Esso_monaco
Ať už máte ve stáji utahaného oslíka, anebo arabského plnokrevníka, žrát něco musí. S auty to není jiné. I s luxusním supersportem musíte jednou za čas pro krmení. A kam pro něj jinam než na tu nejbližší benzínku.
Autor: Esso_monaco
Příběh čerpací stanice, kterou najdete na adrese 3 Boulevard Charles III, by mohl být celkem fádní. Je to vlastně klasická benzínka s provozem 24/7. Práce za přepážkou, poklízení kolem stojanů, doplňkové služby. Občas inventury a přejímky zboží.
Autor: Esso_monaco
Byla by to celkem nuda. Nebýt tedy toho, že zmíněná benzínka řetězce Esso leží blízko monackého Fontvieille. Vlastně jen na dohled všem těm zdejším soukromým palácům, letním rezidencím a vilkám miliardářů.
Autor: Esso_monaco
A tak právě sem, protože je to prostě nejblíž, jezdí pro krmení do nádrže svým čtyřkolovým miláčkům společenská smetánka z celého Monaka.
Autor: Esso_monaco
U zdejších stojanů se tedy docela běžně střídají modely vozů, které běžně jinde než na autosalonech neuvidíte. Průběžně zde zastavují exkluzivní superauta, převzácné hyper-cars.
Autor: Esso_monaco
Jen si to představte: Bugatti právě nabralo plnou a odjelo, Ferrari právě tankuje a zrovna přijíždí Koenigsegg. Zastavují tu dokonce i vozy místního pilota F1 Charlese Leclerca.
Autor: Esso_monaco
Tahle „obyčejná benzínka“ se tou klientelou proměnila v neoficiální sraz automobilových nadšenců.
Autor: Esso_monaco
Není moc míst na světě, kde by tak koncentroval luxus a bohatství, včetně unikátních automobilů, jako v Monaku. A tady je to navíc umocněné tím, že k téhle benzínce mají všichni blízko.
Autor: Esso_monaco
Čerpací stanice na adrese 3 Boulevard Charles III je díky tomu místem, kde by nejspíš pravověrný nadšenec do moderních automobilů chtěl dělat i zadarmo.
Autor: Esso_monaco
Čerpací stanice Esso na bulváru Charlese III. se stala učiněným magnetem pro všechny car spotters, „lovce aut“. Tady na zázraky jinde neviděné nikdy nemusí čekat dlouho. Třeba na Revuelto.
Autor: Esso_monaco
Pokud se počítáte k milovníkům těch nejexkluzivnější sportovních vozů na světě, rozhodně byste se tu měli za tankování zastavit. A kdo ví, jaký model vám bude dělat společnost.
Autor: Esso_monaco
Monacké knížectví soustřeďuje na pouhých několika kilometrech čtverečních mimořádné množství luxusních a sportovních vozů. V hustotě, jakou nenajdete v žádném jiném městě na světě.
Autor: Esso_monaco
Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bugatti či Pagani? Potkáte je tu všechny. Nejedná se o organizovanou výstavu; jde prostě o auta, která řídí jejich majitelé – a ti zrovna potřebují doplnit palivo.
Autor: Esso_monaco
Podle odhadů se na území knížectví, které zaujímá zhruba dva kilometry čtvereční, pohybuje více než 2 000 supersportů.
Autor: Esso_monaco
Každodenní dění u stojanů této čerpací stanice dokonale vystihuje život a pohyb v Monte Carlu, kde se i běžné tankování může stát velkou událostí.
Autor: Esso_monaco
Mezi známé osobnosti, které se v této oblasti často pohybují, patří Jannik Sinner. Tato tenisová hvězda, která v knížectví dlouhodobě žije, byla v okolí již několikrát spatřena za volantem vlastního Ferrari.
Autor: Esso_monaco
Na seznamu známých osobností figuruje také Lando Norris, další jezdec Formule 1, kterého lze často spatřit za volantem nejrůznějších vozů.
Autor: Esso_monaco
Natankovat plnou nádrž do hyperauta není zrovna levná záležitost. V Monte Carlu se cena benzinu v současnosti pohybuje kolem 2,03 eura za litr. Okolo dvaapadesáti korun.
Autor: Esso_monaco
Když se však podíváte na objemy palivových nádrží, rozdíl oproti běžnému vozu je propastný: Ferrari 812 pojme přibližně 92 litrů, zatímco některé modely značky Bugatti dosahují kapacity až 100 litrů.
Autor: Esso_monaco
Plná nádrž u těchto vozů tak může vyjít zhruba na 200 eur. Okolo pětitisícovky. Ačkoliv jde o částku, která by pro majitele běžného, cenově dostupného vozu představovala značný výdaj, pro vlastníka hyperauta v hodnotě mnoha milionů eur má zcela jinou váhu.
Autor: Esso_monaco
A právě v tomto zdánlivém rozporu mezi tou nejobyčejnější motoristickou činností – tankováním - a astronomickou hodnotou dotyčných vozů, spočívá jedinečné kouzlo této monacké čerpací stanice.
Autor: Esso_monaco