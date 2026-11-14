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Škoda Octavia mohla vypadat úplně jinak. Odhalujeme její neobvyklé verze
Letošní oslavenkyně Škoda Octavia dostala i řadu hodně neobvyklých verzí. Nejsilnější disponovala údajně výkonem až 1 200 koní a nejrychlejší jela rychlostí téměř 368 km/h. A původně měla mít i jiný...
Horké novinky na e-Salonu. Je tam velká dacia, nový tucson i hybridní octavia
Na výstaviště v pražských Letňanech zavítal již poosmé veletrh elektromobility e-Salon. Až do neděle 15. listopadu tam lze vidět a prolézt novinky na českém trhu v kategorii elektromobilů a...
Musk zařízne hranatý propadák. Cybertruck měl být legendou, je to fiasko
Americká automobilka Tesla plánuje v polovině příštího roku ukončit výrobu svého elektrického pick-upu Cybertruck v továrně v Texasu. Uvolněné výrobní kapacity chce využít k rozšíření produkce...
Brno patřilo karavanistům. Představili hity pro příští sezonu, zájem nepolevuje
Na letošní ročník veletrhu Caravaning Brno, který se konal od čtvrtka do neděle na brněnském výstavišti, zamířilo 33 000 lidí. Je to stejně jako loni. Cestovatelského a automobilového veletrhu se...
Číňané si postavili vlastní rolls-royce. Umí se otočit na místě i plavat
Tam, kde britská šlechta sází na stoletou tradici, odpovídá Čína technologickou dominancí. Yangwang Altior hází rukavici nejlepším limuzínám světa. S nefritovými detaily, 24karátovým zlatem a...
Monacká benzínka, kde si dávají dostaveníčka supersporty, je hvězdou internetu
Čerpací stanice Esso v Monaku se nenápadně stala jedním z nejznámějších míst tamní automobilové scény. Běžně se tu střídají vozy značek Ferrari, Lamborghini či Porsche, klasické automobily i vzácné...
Horké novinky na e-Salonu. Je tam velká dacia, nový tucson i hybridní octavia
Na výstaviště v pražských Letňanech zavítal již poosmé veletrh elektromobility e-Salon. Až do neděle 15. listopadu tam lze vidět a prolézt novinky na českém trhu v kategorii elektromobilů a...
Autoškola podzimní jízdy: nezapomínejte svítit, naučte se používat mlhovky
První podzimní mlhy opanovaly Česko a řidiči opět tápou. Polovina je neviditelná, druhá oslepuje okolí.
Evropská města podle studie potřebují do roku 2030 miliardy na dobíjecí sítě
Evropská města budou do roku 2030 potřebovat investice do distribučních elektrických sítí za téměř 25 miliard eur (zhruba 608 miliard korun), aby dokázala pokrýt rostoucí počet elektromobilů. Díky...
Zimní pneumatiky mohou být nebezpečné i s dobrým vzorkem. Rozhoduje totiž i stáří
Sjeté zimní gumy mohou při brzdění potřebovat o více než pět metrů delší vzdálenost než nové. Ukázal to test německého autoklubu ADAC. Problémem ale nejsou jen sjeté pneumatiky. Riziko představují i...
Od auta před vámi odlétl kamínek a rozbil čelní sklo. Poradíme, kdo zaplatí škodu
Stačí jediná rána a na čelním skle se objeví drobný důlek, ze kterého se může rychle stát dlouhá prasklina. Řidiči často předpokládají, že pokud znají registrační značku auta, od kterého kamínek...
Spalovací dodávky budou potřeba ještě dlouho, říká Čech ve vedení Renaultu
V České republice slavnostně uvedl na trh novou elektrickou dodávku Renault Trafic E-Tech. A pozoruje, že elektromobily už nejsou jen doménou velkých firem, ale začínají je v čím dál větší míře...
Zaplatili za zimní pneumatiky, nedostali nic. Policie varuje před falešnými e-shopy
Předvánoční nákupy jsou pro internetové podvodníky ideální příležitostí. Lákají na podezřele levné zboží, provozují falešné e-shopy a stále častěji se vydávají také za státní instituce. Policisté...
Do Prahy dorazil čínský supersport, má přes 1 200 koní. Máme fotky
Hyptec SSR vyrábí čínská automobilka GAC, která vstupuje na český trh na eSALONu. První sériově vyráběný čistě elektrický supersport v Číně má tři elektromotory, pohánějící všechna kola, a generuje 1...
Číňané si postavili vlastní rolls-royce. Umí se otočit na místě i plavat
Tam, kde britská šlechta sází na stoletou tradici, odpovídá Čína technologickou dominancí. Yangwang Altior hází rukavici nejlepším limuzínám světa. S nefritovými detaily, 24karátovým zlatem a...
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Italové jdou po hulvátech v levém pruhu. Kdo nejede aspoň sto, dostane pokutu
Za příliš rychlou jízdu hrozí pokuty prakticky všude. Itálie ale připravuje novinku, která by mohla některé řidiče překvapit. Sankce by totiž nově mohla přijít i za jízdu rychlostí nižší než 100...
Potvrzeno: S Octavií TDI je amen, diesel Škoda nechá v Superbu a Kodiaqu
V Česku se letos prodá zhruba 20 000 elektromobilů, což je proti loňsku nárůst o 45 procent. Podíl elektrických vozů na trhu by se měl zvýšit z loňských 5,6 procenta na zhruba osm procent, uvedl...