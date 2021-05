Auta rychle zdražují, včetně ojetin. Na nové si počkáte klidně rok

O postupném zdražování se hovoří už delší dobu a novináři, co o tom píší, jsou hned v podezření, že jde o placenou propagaci automobilek. Dnes se však o zdražování mluví na všech frontách a potvrzují to i statistická data. Covidová omezení přiškrtila výrobu nových aut, k tomu se přidal i nedostatek čipů. Nová auta zdražují i proto, že automobilky musejí z něčeho pokrýt zvýšené náklady na vývoj elektromobility, něco stojí také nové elektronické asistenční systémy. To postupně spustilo dominový efekt a promítlo se i do cen ojetin, kterých je nedostatek.



O citelném růstu cen nových aut se hovoří už delší dobu. Je za tím více faktorů. Tlak na snižování emisí, nová bezpečnostní výbava a nové moderní technologie, kterými výrobci obohacují výbavu, i celkově nižší prodeje aut ženou ceny vzhůru. Na zlevňování můžeme zapomenout, analytici naopak čekají další růst s postupnou elektrifikací standardních spalovacích jednotek (hybridy, které pomáhají automobilkám snižovat emise), situaci neusnadňují ani nižší produkční kapacity zapříčiněné nedostatkem komponent, zmiňovaných čipů bude podle všech predikcí nedostatek ještě hodně dlouho.

Podle analýzy EY ceny nových aut na českém trhu vzrostly v 1. čtvrtletí proti poslednímu kvartálu loňska v průměru o 0,8 procenta. Plošně zdražil Volkswagen, Škoda a Mercedes.

Situaci dobře ilustruje vývoj ceny Škody Octavie, zatímco předchozí generace startovala v základní výbavě s cenovkou 334 900 Kč, současná verze s mnohem bohatší základní výbavou začíná na 493 900 Kč. Nově představená čtvrtá generace menší fabie startuje na částce 329 900 Kč, výrazný nárůst je zapříčiněný obohacením výbavy se zaměřením na bezpečnost.

„Cenové kroky jsou součástí středně a dlouhodobé strategie,“ říká například mluvčí Škoda Auto ČR Pavel Jína. „Volatilní změny cen surovin tedy zpravidla nemají vliv na ceny našich vozů. Důvodem k rozhodnutí o úpravě cen našich vozů je především inflace, která přináší růst dodavatelských cen a zároveň cen práce. Vývoj cen vozů navíc ovlivňují stále přísnější legislativní nároky na nové modely, například s ohledem na nové technologie nebo bezpečnostní předpisy. Dopady pandemie koronaviru nemají na toto rozhodnutí žádný vliv.“



Dodací lhůty se u každé automobilky liší u různých modelů a především výbavových prvků. U některých modelů tak zákazníci obdrží vozy v řádech týdnů, u jiných to mohou být jednotky měsíců. „Vzhledem k dopadům pandemie a s tím spojenému globálnímu nedostatku polovodičů může navzdory naší snaze dojít k mírnému zpoždění dodávek,“ říká Pavel Jína.

Není to věc jen České republiky, jak potvrzuje Martin Macko, který má v centrále Nissanu v Dubaji na starosti trhy v Africe, na Středním východě, v Indii a Oceánii: „Cenový nárůst má opravdu dopad na celý svět bez výjimky. V našem regionu jsme pocítili nárůst cen palladia a ostatních drahých kovů ve všech třech továrnách v Egyptě, Jihoafrické republice a v Indii. V kombinaci s momentálním nedostatkem čipů jsou delší čekací lhůty na některé modely či výbavy bohužel realitou a poptávka stoupá. Například v Indii jsme na přelomu roku uvedli nový model Nissan Magnite. Jen během tří týdnů jsme obdrželi přes 40 tisíc objednávek, 2 000 dokonce ještě před uvedením, a zájem stále roste, ale v budoucnu nebude lehké dostat i tyto objednané vozy k zákazníkům v rozumné době.“

Dalším důkazem o růstu cen jsou data o poskytnutém leasingu. Průměrná výše úvěru nebo leasingu na nový osobní automobil v posledním roce výrazně vzrostla. Podle statistik České leasingové a finanční asociace (ČLFA) si v prvním čtvrtletí letošního roku české domácnosti od členských společností asociace půjčily na nový osobní automobil v průměru 325 813 korun, zatímco loni ve stejném období to bylo 294 440 korun. Meziroční nárůst tak dosáhl 10,7 %. Ve firemní sféře činila v letošním prvním čtvrtletí průměrná výše leasingu anebo úvěru na nový osobní vůz 618 682 korun, zatímco loni to bylo 571 063 korun, jde tedy o meziroční navýšení o 8,3 %.

V návaznosti na zdražování a nedostatek nových aut začaly zdražovat i ojetiny, a to celkem výrazně. „Ceny ojetých vozů rekordně vzrostly, od začátku dubna 2021 v průměru o 20 %, zřejmě porostou i dále. Důvodů je hned několik a působí současně,“ říká Robert Imling, ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto+. „Na nová auta se běžně čeká půl roku i rok, lidé a firmy si proto nechávají svá zánovní auta déle a prodlužují si operativní leasingy. Na trhu tak globálně chybí především mladší ojeté vozy do dvou let stáří, které obvykle přicházely právě z operativních leasingů a firemních flotil.“ Třeba v síti autobazarů AAA Auto zaznamenali nárůst poptávky o 46 %. V květnu se průměrná cena prodaného ojetého vozu vyšplhala na 259 tisíc korun, což je o 31 tisíc více než vloni.

Zvýšenou poptávku zejména po zánovních ojetinách potvrzuje i Peter Škoda, ředitel CarNext v České republice: „Řada zákazníků nechce nebo ani nemůže na nový vůz čekat příliš dlouho. To vše vede k většímu zájmu o kvalitní mladší ojeté automobily, a tedy i k jejich nedostatku na trhu. V posledních letech zaznamenáváme výrazné navyšování prodejů koncovým zákazníkům a předpokládáme, že tento trend bude pokračovat. Potvrzuje nám to i aktuální zkušenost z našeho nově otevřeného showroomu ve Vestci u Prahy. Zájem o řádně servisované vozy s garantovaným kilometrovým nájezdem je veliký. V rámci našeho retailového prodeje jsou přitom typickými zákazníky nejen privátní klienti, ale i živnostníci anebo menší a střední společnosti, kteří v mladších ojetinách vidí rovnocennou alternativu k novým vozidlům.“