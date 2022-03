Ceny aut rostou, extrémně zdražil Nissan Qashqai. Víc stojí dacia i fabia

Srovnání vozů podle kategorií základní a nejvyšší výbavy (bez započtení inflace). Mini vozy (A) prošly zdražením základních výbav o 4,2 %. Na poli nejvyšších výbav došlo ke zdražení o 2,3 %.

Kategorie malých vozů (B) prošla výrazným zdražováním. Ceny základních výbav vzrostly o 13,5 % a nejvyšších výbav o 7 %. V průměru si zákazníci připlatili o 37 007 Kč více.

Nižší střední třída (C) podražila v průměru o 2,2 %, která představují nárůst cen o 13 789 Kč. Základní výbavy zdražily o 5,7 %, přičemž ceny nejvyšších výbav vzrostly jen o 0,2 %.

Střední třídě (D) se zdražování také nevyhnulo. U základních výbav došlo k průměrnému zdražování o 6,6 %, zatímco nejvyšší výbavy rostly mírnějším tempem – o 4,4 %, což pro spotřebitele představuje zdražení o 56 085 Kč.

Ve vyšší střední třídě (E) a kategorii MPV nedošlo k výrazným změnám, jako je tomu u ostatních segmentů.

Vozidla z kategorie SUV & Crossover v průměru navýšila ceny o 4,2 %. Zdražovaly všechny typy pohonů, nejvíce však ceny benzínových vozidel v základních výbavách (o 8,7 %). Nejmenší nárůst cen nastal u plug-in hybridních automobilů v nejvyšších výbavách, jejichž ceny vzrostly v průměru o 25 838 Kč, to odpovídá 1,6 % růstu. U Nissanu Qashqai došlo k nejdramatičtějšímu zdražení ve výši 249 000 Kč v nejvyšší výbavě. Má to několik důvodů; prvním z nich je příchod nové generace na trh a druhým je přidání nové úrovně nejvyšší výbavy Tekna+1.