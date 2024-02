Konec řidičákové turistiky. Europoslanci kývli na celounijní zákazy řízení

Návrh nové směrnice už loni projednala česká vláda, která k ní zaujala souhlasné stanovisko. „Směrnice je závazek pro všechny členské státy, které ji musí překlopit do svého národního práva. Je na to lhůta maximálně dva roky,“ vysvětluje poslanec Evropského parlamentu zvolený za Piráty Mikuláš Peksa.

Europarlament schválil směrnici 372 hlasy, proti bylo 220 europoslanců.

„Řidiči, kterým byl uložen zákaz řízení v jiném členském státě než v tom, který vydal řidičský průkaz, by neměli uniknout účinkům tohoto opatření, pokud se nacházejí v jiném členském státě než ve státě deliktu,“ píše se ve směrnici.

V cizině zákaz, doma může jezdit

Nyní ještě platí, že zákaz řízení v celé EU platí jen tehdy, když jej vydal stát, kde řidič získal řidičák. Pokud ale řidič spáchá závažný dopravní delikt v jiném členském státě EU, platí zákaz řízení pouze tam. Čeští řidiči, kteří například přijdou o papíry v Německu, Slovensku nebo Polsku, mohou v Česku dál jezdit. Stejně to funguje u cizinců, kteří mají zákaz řízení vysloven zde, ale doma jim neplatí. Směrnice toto změní.

„Za nás je to přínosná věc. Pokud se řidič dopouští závažných deliktů, tak nedává smysl, aby někde řídit směl a někde ne. Musí to být plošné v celé EU,“ míní Pavel Řezáč, ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru v Centru dopravního výzkumu.

„Zákaz řízení se vydává za ty nejzávažnější delikty v té dopravě, to znamená opakované porušování předpisů, alkohol za volantem, návykové látky, velké překročení rychlosti. Určitě nedostane řidič zákaz na základě toho, že třeba špatně parkuje,“ dodal Řezáč.

Výjimka bude alkohol

Loni bylo podle statistik ministerstva dopravy v Česku 43 729 „vybodovaných“ řidičů. Každý stát má ale jiný bodový systém, v sousedním Polsku a Německu se body sčítají, vybodovat se tak klidně člověk může i tak, že ho čtyřikrát po sobě zastaví pro nezapnuté bezpečnostní pásy.

V Rakousku a na Slovensku zase platí systém „Třikrát a dost“, kdy se řidičák odebírá za tři vážné dopravní přestupky během jednoho roku.

Směrnice EU ale uvádí též výjimky. V Česku například platí nulová tolerance alkoholu. V jiných státech je povolený až do 0,5 promile. „Když tedy dojde ke ztrátě řidičáku kvůli alkoholu, může se stát, že v jiném státě by to vůbec přestupek ani trestný čin nebyl,“ varuje dopravní expert Roman Budský.

Směrnice na to pamatuje, uvádí to jako výjimku, kdy celounijní zákaz platit nebude. Řidič z Německa, Francie, Belgie, Španělska nebo Nizozemska by tak o řidičák v celé EU nepřišel, neboť ve svých domovských zemích je tolerance 0,5 promile alkoholu v krvi.