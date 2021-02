Výroba vázne, prodeje taky. Na auta se čeká až deset měsíců

Automobilový průmysl neprožívá lehké časy. V České republice loni oproti roku 2019 klesly prodeje nových osobních aut o 18,78 %, a to ještě výsledek na poslední chvíli vylepšily registrace elektromobilů a plug-in hybridů, které v prosinci skokově stouply o víc než 300 procent. Automobilky se tak snažily trochu vylepšit průměrné flotilové emise, aby nemusely letos platit miliardy na pokutách za příliš vysoké CO 2 . V lednu se prodeje těchto vozidel opět propadly. I celkový český trh s novými auty si v prvním měsíci letoška meziročně pohoršil o 22,67 % proti lednu 2020.



Člověk by tak čekal, že nových aut bude na trhu spíš přetlak. Ale úplně tak to neplatí. U části značek se dodací lhůty drží na průměrné úrovni 3–5 měsíců. To platí třeba pro Renault a Dacii, výjimkou je SUV Koleos, jemuž jen cesta ze závodu z Jižní Koreji trvá dva měsíce, užitkový Master, na který se čeká pět měsíců, a nová Dacia Sandero.

U značek Hyundai a Kia jsou čekací lhůty u modelů vyráběných v Česku nebo na Slovensku do tří měsíců, u těch vyráběných v Koreji 3,5–4,5 měsíce. Vymyká se nová Kia Sorento, u které jsou kvůli vysokému zájmu zákazníků lhůty o dva měsíce delší. I u Fordu je to 3–6 měsíců, pouze u Focusu se může čekání prodloužit kvůli měsíční odstávce závodu v Saarlouis. U Peugeotu si počkáte 3–4 měsíce, s výjimkou modelů 2008 a Traveller, kde bude čekání delší.

Jiná situace je ale u koncernu Volkswagen, důvodem je hlavně nedostatek některých dílů. „Obecně lze říci, že s výrobou, respektive s problémy s dodávkami zejména elektrických komponent, bojuje nejvíce koncern Volkswagen. Avšak i u Hyundaie, coby třetí značky na trhu, se dodací lhůty poměrně výrazně prodloužily,“ řekl iDNES.cz Martin Feller, obchodní ředitel společnosti Auto Louda, která prodává nové vozy 11 značek.

Například na Fabii, respektive kombík stávající generace, který zůstane ve výrobě ještě další dva roky i po příchodu nové generace hatchbacku, se údajně čeká až 8 měsíců. Potvrdil to třeba předseda odborů Jaroslav Povšík v rozhovoru pro magazín Škodovácký odborář, kde mimo jiné řekl, že model Fabia „v poslední době trpěl nedostatkem dodávaných dílů, například radarů“. Navýšit kapacitu lze směnami navíc, ale mladoboleslavští odboráři si vymohli, že v době povinného nošení roušek je firma nemůže poslat do práce v rámci tzv. flexikont, ale směny navíc můžou být jen zcela dobrovolné.

Dalším nedostatkovým modelem je Škoda Kamiq, na tu se podle Martina Fellera z Auto Louda čeká až 33 týdnů, ve výbavě Monte Carlo až 36 týdnů. Naopak u Superbu to může být jen 10 týdnů, u plug-in hybridu dokonce jen 6 týdnů.

„Škoda Auto dělá vše pro optimalizaci výroby a výrobních kapacit v jednotlivých závodech, aby maximálně zkrátila dodací dobu nových vozů zákazníkům. Vzhledem k dopadům pandemie a s tím spojeným globálním nedostatkem polovodičů však může navzdory naší snaze dojít k mírnému zpoždění dodávek. Paralelně proto pracujeme na dalších řešeních a prověřujeme možné další alternativy, abychom minimalizovali potenciální dopad na možnosti objednávání a včasné dodávání vozů. U některých modelů může lhůta dodání dosáhnout v závislosti na prvcích výbavy až několik měsíců. Všechny zákazníky ve spolupráci s našimi autorizovanými partnery transparentně informujeme,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí českého zastoupení značky Pavel Jína.

Podobná je situace u Volkswagenu. „Dodací lhůty jsou 4–6 měsíců u většiny modelů (up!, Polo, Golf Variant, Tiguan, Arteon a Arteon Shooting Brake, Passat a Passat Variant, Sharan, Touareg a ID.3). U modelů s abnormálně velkým množstvím objednávek může dodací lhůta narůst na 8–10 měsíců (T-Cross, Golf, Touran),“ uvedl mluvčí značky v Česku David Valenta.

Další otazník visí nad elektromobily. I když se u nich letos neplánují žádné dotace ze strany státu, nemají o zákazníky nouzi. Problémem jsou ale omezené výrobní kapacity, a tedy jen omezený počet vozů určených pro každý trh. „Nelze říci, že by dodací lhůty byly u elektrovozů delší,“ říká Martin Feller. „Jsou v normálu, ale kvótované. Třeba u Škody Enyaq je výrobní lhůta přiměřená 12-14 týdnů v provedení s navigací, 35–37 bez navigace, ovšem vozů bude letos ani ne 1 000 kusů na celou ČR, čili každý dealer dostane v průběhu roku skutečně jen jednotky kusů.“

Zákazníci se tak obracejí ke skladovým a zánovním vozům, což je dobře vidět třeba v programu ojetých vozů značek koncernu VW. Loni se v něm prodalo 3 764 ročních vozidel, o rok dříve 2 698. „Největší meziroční růsty prodejů evidujeme u modelů Škoda Fabia Combi a Volkswagen Golf – zhruba 15%,“ říká Magda Kramešová, specialista marketingu a kvality Das WeltAuto.

Volkswagen měl v době uzávěrky článku v nabídce přes 1 500 skladových vozů, bez problémů tak šlo sehnat třeba i elektromobil ID3, kterých bylo v nabídce 21, zatímco nový kus do výroby nakonfigurovat nešlo, protože model procházel přepočítáváním cen na nový modelový rok.

Na nedostatek aut by některé automobilky mohly reagovat tržně a zvýšit ceny. Dobře informovaný zdroj redakci potvrdil, že zdržení je potvrzeno u Volkswagenu i Škodovky, značky samotné to ale popírají. „Přeceňovali jsme k 1. únoru 2021, což byl standardní cenový krok v souvislosti s novým modelovým rokem a samozřejmě také do určité míry v závislosti na růstu ceny vstupů,“ říká David Valenta z Volkswagenu. „Ceny vzrostly o 1,75 % u všech modelů. Výjimkou je model Golf, tam zůstala cena stejná. Další změny cen v nejbližší době neplánujeme.“

Jiné automobilky volí v případě omezených kvót trochu jinou taktiku. Nezdražují plošně, ale modely, u kterých ví, že o ně bude velký zájem, což bývá většinou v prvním roce uvedení na trh, nezadává do výroby v nejlevnějších specifikacích, ale naopak v těch dražších. Škoda takto třeba už u několika nových modelů při zahájení prodeje vynechala nejlevnější výbavu Active nebo Ambition (čtěte zde).