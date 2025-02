Český trh s ojetinami stagnuje. Klesají prodeje, auta zlevňují

Uvedla to dnes společnost Cebia, která se zabývá prověřováním původu vozů na trhu.

Počet aut dovezených ze zahraničí v loňském roce klesl o 8,8 procenta na 140 397 vozidel. Pokles pokračoval třetím rokem v řadě a loni opět zrychlil. Vyjma července se do České republiky dovezlo meziročně méně ojetých osobních aut v každém měsíci roku.

Průměrné stáří osobních aut, která se prodávala na českém trhu bez ohledu na původ, stagnovalo na 9,6 roku. U vozů s českým původem byl průměr osm let, auta dovezená do ČR mírně zestárla z 11 let na 11,2 roku.

Průměrný stav najetých kilometrů u prodaných aut se zvýšil o 3 000 na 149 000 kilometrů. Zatímco v roce 2023 činil rozdíl mezi množstvím prodaných aut na naftu a benzin 2,28 procentního bodu ve prospěch dieselů, loni už byl jen 0,02 procentního bodu a vozidla na naftu ztratila své dosud jednoznačné prvenství. Podíl prodaných ojetých elektroaut se zvýšil z 0,93 procenta na 1,68 procenta. Hybridní vozidla dosáhla podílu 2,59 procenta, zatímco v roce 2023 to bylo 1,77 procenta.

Nejprodávanějším ojetým vozem byla Škoda Octavia s podílem deset procent. Podíl vozů značky Škoda na prodejích byl 20,73 procenta a podíl všech vozů koncernu Volkswagen dosáhl 27,46 procenta. Nejčastěji se prodávaly šedé vozy, které předstihly dříve dominantní bílá auta.

Aures hlásí rekord

Aures Holdings podle svých lednových statistik pokles zájmu nepociťuje. „Samotný leden 2025 byl opět rekordní, stal se vůbec nejsilnějším lednem v historii sítě AAA AUTO a Mototechna – konkrétně 8 360 prodaných aut (loni v lednu 7 950). Rekordu se podařilo dosáhnout i přes zhoršenou ekonomickou situaci domácností na Slovensku, kde byl zaveden konsolidační balíček od začátku roku (mimo jiné i se zvýšením DPH),“ uvádí společnost provozující autocentra AAA Auto a Mototechna. „Naše prodeje se meziměsíčně – od prosince 2024 – zvýšily o o 24 % (z 6 762 na 8 360 vozů). To jasně ukazuje, že růst zájmu o ojeté vozy i po přelomu roku dále pokračuje.“

Aures uvádí, že v lednu 2025 prodali 112 elektromobilů, což je více než za celý rok 2022 (84 elektroaut). „Byl to také absolutní měsíční rekord v prodeji elektromobilů v AAA AUTO,“ uvádí firma, která je největším prodejcem ojetých aut ve střední Evropě.