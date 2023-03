Švindly s rokem výroby: až pětina ojetin je podle analýzy uměle omlazená

„Drtivá většina těchto aut je uměle omlazena o jeden kalendářní rok, najdou se však i taková auta, u nichž rozdíl mezi uvedeným rokem a skutečným rokem výroby činí více let. Největší rozdíl, který jsme kdy objevili, činil šest let,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Omlazení vozidla spočívá v tom, že se v inzerci uvádí datum uvedení vozidla do provozu, nikoli rok výroby. Rok výroby přitom nelze vyčíst ani z velkého technického průkazu, který má navíc skončit a kupující kvůli tomu přijdou například o informaci o zemi dovozu.

Mnoho prodejců nemusí podle Pajera skutečný rok výroby ani znát a nemusí se jednat o cílený podvod, ale důsledky jsou pro kupujícího stejné. „Koupí si starší vůz za vyšší cenu, než je jeho hodnota. Je ale třeba také říci, že nemálo prodejců skutečný rok výroby zná, ale zákazníkovi prezentuje jen rok uvedení do provozu, aby auto omladili a rychleji a za více peněz ho prodali,“ dodal Pajer.

Rok výroby se od roku uvedení do provozu liší nejčastěji u aut, která byla vyrobena od září do prosince a registrována začátkem následujícího roku. I když jde o zhruba šest měsíců, auto je kalendářně starší a jeho hodnota nižší. U mladších ojetých aut činí rozdíl v průměru 30 000 Kč, u luxusních vozů ještě více. V případě, že auto sloužilo jako vystavovaný vůz, bývá rozdíl mezi oběma údaji dva i více let.